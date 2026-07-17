عمرو دياب يغيب عن صيف بيروت

- حفلات عمرو دياب في بيروت دائماً مثيرة للجدل بسبب الإنتاج الضخم وأسعار التذاكر المرتفعة، حيث تصل تذاكر VIP إلى ألف دولار. - أزمة قديمة تعود لعام 2013 عندما ألغى دياب حفلاً في بيروت، مما أدى إلى خسائر ودعاوى قضائية انتهت بتسوية مع ورثة المنتج جان صليبا. - تأجل حفل دياب المقرر في أغسطس، مع وعد بإعلان موعد جديد قريباً، بينما يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المتوقع صدوره هذا الصيف.

لطالما رافق الجدل حفلات عمرو دياب في بيروت، ليس بسبب الإقبال الجماهيري فحسب، بل أيضاً بسبب حجم الإنتاج والميزانيات الضخمة التي تتطلبها، فضلاً عن أسعار البطاقات التي تصل إلى نحو ألف دولار أميركي لفئة الشخصيات الهامة VIP.

يستحضر اسم "الهضبة" في العاصمة اللبنانية أيضاً أزمة تعود إلى أكثر من عقد. فعام 2013، كان المنتج اللبناني الراحل جان صليبا يستعد لتنظيم حفل جماهيري ضخم له وسط بيروت، قبل أن يعتذر المغني المصري عن إحيائه قبل نحو أسبوعين من موعده، ما سبَّب خسائر كبيرة للمنظم. وتحوّل الخلاف إلى دعاوى قضائية استمرت سنوات، قبل أن تُطوى القضية أخيراً بعد توصل ورثة صليبا إلى تسوية تنازلوا بموجبها عن الجزء الأكبر من مطالباتهم المالية، مقابل تعويض محدود، بعدما رفض دياب لسنوات إعادة العربون الذي كان قد تقاضاه مقابل الحفل.

ورغم تلك الأزمة، عاد عمرو دياب إلى إحياء الحفلات في بيروت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قدم حفلاً صيفياً كل عام، محققاً حضوراً جماهيرياً كبيراً، حتى بات موعده في العاصمة اللبنانية تقليداً سنوياً ينتظره جمهوره.

لكن هذا التقليد سيتوقف هذا الصيف، بعدما أعلنت الشركة المنظمة تأجيل الحفل الذي كانت إقامته مقررة في الأول من أغسطس/آب المقبل إلى موعد آخر سيُعلن لاحقاً، من دون توضيح أسباب القرار. وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، أن جميع حاملي التذاكر سيتمكنون من استرداد قيمتها كاملة من الجهات التي اشتروها منها، مشيرة إلى أن الموعد الجديد سيُعلن فور استكمال الترتيبات اللازمة، وموجهة الشكر للجمهور على تفهمه.

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ويأتي قرار التأجيل في وقت يضع فيه عمرو دياب اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، المرتقب صدوره خلال هذا الصيف. ووفق مصادر مقربة من فريق العمل، فقد شارفت التحضيرات على الانتهاء، بالتوازي مع خطة تسويقية مختلفة عن الأعوام الماضية، تتضمن إطلاق فيديو كليب لإحدى الأغنيات، على أن يُعلن موعد الإصدار الرسمي خلال الأيام المقبلة.