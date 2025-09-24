علي بابا تطلق "كوين3 ماكس" أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي

- أطلقت علي بابا نموذج "كوين3 ماكس"، أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي، بقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وتوليد التعليمات البرمجية، متفوقًا على منافسين مثل "كلود" و"ديبسيك في3.1". - أعلنت الشركة عن استثمار 380 مليار يوان في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة الإنفاق لمواكبة تطور الصناعة وطلبها المتزايد. - كشفت علي بابا عن منتجات جديدة مثل "كوين3-أومني"، نظام متعدد الوسائط لتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها في هذا المجال.

أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا (Alibaba)، اليوم الأربعاء، النموذج "كوين3 ماكس" (Qwen3-Max)، وهو أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي حتى الآن، في ظل تسريع الشركة وتيرة تبنّيها لهذه التكنولوجيا.

وصرّح تشو جينغ رين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "علي بابا كلاود"، خلال مؤتمر أبسارا السنوي للشركة (Annual Cloud Computing Conference -Apsara)، بأن النموذج يحتوي على أكثر من تريليون "معلم" أو متغيّر يحدد كيفية معالجة نظام الذكاء الاصطناعي للمعلومات. وأضاف أن النموذج يُظهر قوة خاصة في توليد التعليمات البرمجية، ويتمتع بما يُعرف بـ"قدرات الوكيل المستقل"، أي أنّه يحتاج إلى توجيهات بشرية أقل من روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي"، ويمكنه اتخاذ القرارات والإجراءات على نحو مستقل لتحقيق أهداف يحدّدها المستخدم البشري.

وأشارت "علي بابا" إلى معايير أداء من جهات خارجية، مثل "تاو2-بنش"(Tao2-Bench)، مؤكدة أن النموذج تفوّق في بعض المقاييس على منافسين مثل "كلود" الذي أنتجته شركة أنثروبيك الأميركية الناشئة، ونموذج "ديبسيك في3.1" الصيني.

وجعلت "علي بابا" الذكاء الاصطناعي أولوية إلى جانب عملياتها في التجارة الإلكترونية التقليدية. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت عن خطط لاستثمار 380 مليار يوان (53.40 مليار دولار) في البنية التحتية المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ"علي بابا" إيدي وو، خلال المؤتمر، أن الشركة ستزيد إنفاقها أكثر، وإن لم يحدد المبلغ، مضيفاً: "تجاوزت سرعة تطور صناعة الذكاء الاصطناعي توقعاتنا بكثير، كما تجاوز طلب الصناعة على البنية التحتية لهذه التكنولوجيا توقعاتنا أيضاً".

وكانت علي بابا قد أطلقت النموذج "كوين3" في إبريل/نيسان الماضي. وكشفت الشركة اليوم أيضاً عن العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومنها "كوين3-أومني" (Qwen3-Omni)، وهو نظام متعدد الوسائط مخصص لتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مثل النظارات الذكية وأنظمة القيادة الذكية.

(رويترز)

