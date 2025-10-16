علي الفارسي... رحيل ممثل تونسي عانى التهميش

توفي الممثل التونسي علي الفارسي أمس الأربعاء بحسب ما أكدت وزارة الثقافة التونسية، التي نعت الراحل واصفةً إياه بأنه "يعد أحد الوجوه المألوفة في الدراما التونسية، إذ قدم خلال مسيرته عدداً من الأدوار البارزة التي تركت بصمة لدى الجمهور"، من بينها مشاركته في أعمال تلفزيونية شهيرة على غرار "حسابات وعقابات" و"قمرة سيدي محروس" و"شوفلي حل" و"الليالي البيض" و"ريحانة" و"منامة عروسية" و"حكايات العروي". وإلى جانب الوزارة، نعت الراحل أسماء من الوسط الثقافي والإعلامي، متذكرةً حياته التي عاشها في تهميش.

علي الفارسي يرحل في صمت

نعت علي الفارسي الزميلة مراسلة التلفزيون العربي في تونس، أميرة مهذّب، وكتبت: "رحل في صمت كما عاش! الفنان المسرحي والدرامي علي الفارسي.. أحد الوجوه التي عرفناها في شاشة التلفزة التونسية.. بأدوار لم تحظ بالبطولة المطلقة، لكنها أثّرت فينا بصوته الهادئ وملامحه التي تحمل صدق الحياة. كان فناناً طيباً خلوقاً بسيطاً في تعامله وصادقاً في فنّه، لكنه عانى كثيراً من التهميش والنكران. كنت أراه دائماً في شوارع العوينة بالعاصمة.. يرتاد الجامع.. أو يعمل في مهن بسيطة، يبيع الجبن أو الدجاج في مشهد غريب حدّ التناقض.. من ممثل كنت تشاهده في صغرك على الشاشة.. صار اليوم يسعى وراء لقمة العيش بعيداً عن الأضواء. رحيله هادئ تماماً كما كانت حياته. رحم الله فناناً عاش بكرامة وصمت وانطفأ نوره في شدّة العتمة".

علي الفارسي يرحل على مبادئه

كتب الصحافي أسامة بن عيشة: "ممثل أعرفه شخصياً، خلوق وفي قمة التواضع، أردت خلال أيام مضت أن أجري معه حواراً صحافياً حين تقابلنا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لكنه رفض. كان يحدثني دائماً، في كل مناسبة ثقافية وخاصة خلال فعاليات أيام قرطاج المسرحية، عن معاناته وبعض الأدوار والأعمال التي عُرِضت عليه، مشدداً على التزامه الدائم بمبادئه وتصوراته الفنية والأخلاقية".

وكتب الروائي الأمين السعيدي: "وداعاً علي الفارسي"، منتقداً وزارة الثقافة ومضيفاً: "أكثر من 40 مسلسلاً يتحدث عنك وأعمال مسرحية وأفلام، ولكن كل هذه الأعمال عجزت عن أن توفر لك مصروفك اليومي. إنه بلد العجائب يا صديقي. أعلم أنك غادرت الحياة دون أن تأخذ حقك من إعادة بث أعمالك، وأنك انتظرت ذلك لعقود، وفي الأخير رحلت وتركت لهم كل شيء (..) وداعاً وداعاً علي الفارسي، سيذكر التاريخ أنك لم تقبل المتاجرة بالفن حين رفضت أدواراً تتعارض مع القيم الجماعية رغم الإغراءات. وداعاً وداعاً أيها المبدع العظيم".