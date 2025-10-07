علي الحجار يهتف لفلسطين في حفل أكتوبر

- في حفل مؤثر على مسرح البالون بالقاهرة، فاجأ علي الحجار جمهوره بأداء أغنية "فلسطيني"، التي كتبها جمال بخيت ولحّنها فاروق الشرنوبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور تضامنًا مع القضية الفلسطينية. - قدّم الحجار مجموعة من أبرز أعماله التي ارتبطت بوجدان الجمهور، مثل "بوابة الحلواني" و"المال والبنون"، بالإضافة إلى ميدلي لأغاني الانتصارات. - في لفتة وفاء لمكتشفه بليغ حمدي، غنى الحجار "يا أرضنا"، مستذكرًا اللحظة التي اكتشف فيها حمدي موهبته، مما فتح له أبواب الإبداع الفني.

في لفتةٍ فنيةٍ مؤثرة، فاجأ المطرب علي الحجار جمهوره مساء أمس الاثنين، بأداء أغنية "فلسطيني" خلال حفله الذي أُقيم على مسرح البالون في القاهرة، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

الأغنية، التي كتب كلماتها جمال بخيت ولحّنها فاروق الشرنوبي، قدّمها الحجار وسط تفاعلٍ كبيرٍ من الجمهور الذي هتف بحماسٍ لفلسطين، خاصةً مع عرض صورٍ على خلفية المسرح تُجسّد مشاهد الشهداء وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، في رسالة تضامنٍ قوية مع القضية الفلسطينية.

وتقول بعض كلمات الأغنية، التي طرحها الحجار عام 2023:

"من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث،

وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس،

أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال،

ولأجل أرضٍ اختارها ربّ ميمسهاش خنّاس..."

وخلال الحفل، قدّم الحجار مجموعةً من أبرز أعماله التي ارتبطت بوجدان الجمهور، من بينها: "بوابة الحلواني"، "على قد ما حبينا"، "مسألة مبدأ"، "لما الشتا يدق البيبان"، "الزين والزينة"، "المال والبنون"، "الليل وآخره"، "زي الهوا"، "ماتمنعوش الصادقين"، و"أنا كنت عيدك"، إلى جانب ميدلي لأغاني الانتصارات.

وفي لفتةِ وفاءٍ وامتنانٍ لمكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، حرص الحجار على أداء أغنية "يا أرضنا"، وهي آخر الأغاني التي لحّنها بليغ حمدي قبل رحيله. وكان حمدي قد اكتشف موهبة الحجار بعدما شاهده في أحد اللقاءات التلفزيونية، فطلب مقابلته ليستمع إلى صوته.

وعن تلك اللحظة، روى علي الحجار في أكثر من مناسبة: "بعد أن أنهيت الأغنية، فوجئتُ ببكاء الموسيقار العظيم، وبصوتٍ متهدّجٍ قال لي: مصر ولادة. كانت تلك اللحظة أكثر من مجرّد اختبارٍ صوتي، بل كانت لحظةَ انتقالٍ روحيٍّ من ابنٍ إلى فنان، حيث وجدت نفسي أرتوي من عين العطاء التي لا تنضب، عين بليغ حمدي. عقدنا اتفاقاً بسيطاً: 12 شريط كاسيت مقابل 200 جنيه للشريط، أي ما يعادل 12 جنيهاً في الشهر، وكانت تلك القروش القليلة بالنسبة لي كنوزاً لا تُقدّر بثمن، فهي كانت مفتاحاً لعالمٍ من الإبداع، وسبباً لوجودي الفني اليوم".