علم ون بيس يرتفع خلال مظاهرات جيل زد في 2025

شهد عام 2025 موجة احتجاجات واسعة في دول عدة، قادها جيل زد من أوروبا إلى آسيا، مروراً بأفريقيا وأميركا. وعلى الرغم من اختلاف جنسيات الشباب المحتجّين ولغاتهم والقضايا التي حرّكتهم، اشتركت هذه الاحتجاجات في عنصر رمزي واحد على الأقل، تكرّر حضوره في معظمها: علم من عالم أنمي "ون بيس"، علم القراصنة ذو الجمجمة المبتسمة، والعظمتين المتقاطعتين، وقبعة القش.

حضر هذا العلم في احتجاجات شباب نيبال ضد تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والفساد، وفي احتجاجات شباب إندونيسيا ضد الامتيازات المفرطة لأعضاء البرلمان، وفي الفيليبين حيث اعترض الشباب على المشاريع الوهمية، كما ظهر في احتجاجات شباب مدغشقر ضد الرئيس الهارب أندري راجولينا، وفي احتجاجات بلغاريا التي أطاحت الرئيس، وكذلك في العالم العربي، حيث قاد جيل زد في المغرب احتجاجات للمطالبة بصحة وتعليم أفضل.

أصل علم "ون بيس"

يعود أصل هذا العلم إلى سلسلة شهيرة تُدعى "ون بيس"، تدور أحداثها حول مجموعة من القراصنة يُطلق عليهم اسم "قراصنة قبعة القش"، بقيادة شخصية مرِحة تُدعى لوفي، يخوضون صراعاً دائماً ضد حكومة عالمية قمعية. نُشرت السلسلة التي ألّفها إييتشيرو أودا عام 1997 قصةً مصوّرةً (مانغا)، وبيعت منها أكثر من نصف مليار نسخة عبر السنوات، فيما تجاوز عدد حلقات مسلسل الأنمي 1100 حلقة. ومع مرور الوقت، تحوّلت السلسلة إلى ظاهرة ثقافية عالمية، تُرجمت إلى لغات عدة، بينها العربية، وأصبحت أيضاً مسلسلاً واقعياً يُعرض على منصة نتفليكس.

علم عابر للقارات

في يوليو/تموز الماضي، بدأ العلم ورموزه بالظهور في أنحاء إندونيسيا، على مداخل المنازل، وعلى السيارات والجدران. وكما يرفع القراصنة في السلسلة علمهم رمزاً للحرية في مواجهة حكومتهم، رفعه الإندونيسيون بوصفه "رمزاً لحبنا لهذا البلد، لكننا لا نتفق تماماً مع سياساته"، بحسب ما أوردته "بي بي سي". وفي بلغاريا، أشار موقع بلقان إنسايت إلى أن العلم رفرف "جنباً إلى جنب مع النجوم الذهبية الاثنتي عشر للاتحاد الأوروبي في شوارع صوفيا". أما في القارة الأميركية، فقد نشرت وكالة غيتي صوراً للعلم بين المتظاهرين في بيرو، خلال احتجاجات ضد حكومة اتُّهمت بمحاباة الجريمة المنظمة.

علم "ون بيس" في مظاهرات مكسيكو، 15 نوفمبر 2025 (إيزاك أورتيغا/Getty)

وتغيّر شكل العلم تبعاً للسياقات الثقافية المحلية. ففي المغرب، وعلى موقع المنتديات ريديت، عدّل الشباب قبعة القش في علم "ون بيس" لتُضاف إليها نجمة خضراء، في إشارة إلى العلم المغربي. وفي مدغشقر، أضفى المحتجّون عليه طابعاً محلياً أيضاً، إذ صارت الجمجمة ترتدي قبعة "ساتروكا"، التي يرتديها شعب بيتسيلو في الجزيرة الأفريقية، وفق ما رصدته الإذاعة العامة الأميركية.

سردية مفهومة للملايين

تنقل صحيفة ذا غارديان عن شاب من مانيلا قوله: "على الرغم من اختلاف لغاتنا وثقافاتنا، نتحدث لغة واحدة هي لغة الظلم. نرى في هذا العلم رمزاً للتحرر من الظلم... ورمزاً لضرورة النضال دائماً من أجل المستقبل الذي نستحقه". كما تنقل شبكة سي أن أن عن أحد منظّمي الاحتجاجات في نيبال أن العلم "يرمز إلى العدوانية والعزيمة على تجاوز أي عقبة تعترض طريقه".

وتشرح الأستاذة المساعدة في كلية الإعلام والاتصالات الاستراتيجية في جامعة ولاية أوكلاهوما، نوريانتي جالي، أن علم "ون بيس" انتشر عالمياً لأنه "جسّد مظالم واقعية". وكتبت في موقع ذا كونفيرسيشن أن "المتظاهرين، حين يتبنّون هذا العلم، لا يستوردون مجرّد جمالية من الثقافة الشعبية، بل يستندون إلى سردية مفهومة مسبقاً لملايين الناس".

ويختم أحد منظّمي الاحتجاجات في نيبال حديثه لـ"سي أن أن" بالقول: "أردنا أن تعكس الحركة روح جيل زد، لذا ارتبطت الشعارات والرموز المستخدمة خلال الاحتجاج بأمور يسهل على شباب هذا الجيل التفاعل معها".