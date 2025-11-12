علماء فلك يرصدون أول عاصفة شمسية على نجم آخر

- اكتشف علماء الفلك أول عاصفة شمسية على نجم غير شمسنا، حيث رصدوا انفجاراً عنيفاً على النجم القزم الأحمر StKM 1-1262، يبعد 133 سنة ضوئية، وكان أعنف بعشرة آلاف مرة من العواصف الشمسية المعروفة. - تم تحقيق هذا الاكتشاف باستخدام بيانات من شبكة تلسكوبات أوروبية، مما يفتح آفاقاً جديدة في دراسة النجوم البعيدة وتأثيراتها على الكواكب القريبة. - قد يؤثر هذا الاكتشاف على البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، حيث أن العواصف العنيفة قد تجعل النجوم القزمة الحمراء غير مضيافة للحياة.

أعلن علماء فلك، اليوم الأربعاء، رصدهم أول عاصفة شمسية على نجم غير شمسنا، حيث اكتشفوا انفجاراً عنيفاً لدرجة أن غباره كان ليجرّد الكواكب القريبة من غلافها الجوي. وتطلق العواصف الشمسية على الشمس أحياناً ثورات هائلة تُعرَف باسم "الانبعاثات الكتلية الإكليلية"، والتي يمكن أن تعطّل الأقمار الاصطناعية، وتسبب شفقاً قطبياً ملوناً يتراقص في السماء.

وكان رصد عاصفة شمسية على نجم بعيد صعباً على علماء الفلك، لكن كشف بحث جديد، نُشر في مجلة نيتشر، أن فريقاً دولياً من الباحثين قد حقّق هذا الإنجاز أخيراً باستخدام بيانات من شبكة تلسكوبات أوروبية. وصرّح عالم الفلك في مرصد باريس والمؤلف المشارك في الدراسة، سيريل تاس، لوكالة فرانس برس بأنه "نرصد دائماً نجوماً في مجال رؤية التلسكوب، لكننا لا نهتم بها عموماً"، لكن أنشأ الباحثون نظاماً لمعالجة البيانات يسجّل أيضاً ما يحدث مع النجوم خلف تلك الكواكب العملاقة التي يطاردونها. وقال تاس إنه في عام 2022، قرّر الفريق اكتشاف "ما رُصد في هذه الشبكة".

ووجد الباحثون أن انفجاراً هائلاً وقع في 16 مايو/أيار 2016، ولم يستمر سوى دقيقة واحدة. وقد نتج عن نجم قزم أحمر يُدعى StKM 1-1262، يبعد عن الأرض أكثر من 133 سنة ضوئية. ثم وجد الفريق أن الانفجار كان عاصفة شمسية. وقال تاس "إنها المرة الأولى التي نرصد فيها مثل هذا الانبعاث" على نجم غير نجمنا. وأضاف أن هذا الانبعاث الكتلي الإكليلي كان "أعنف بعشرة آلاف مرة على الأقل من العواصف الشمسية المعروفة" على الشمس.

وقد يكون لهذا الاكتشاف تأثير في البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، والتي لديها القدرة على استضافة الحياة. وأثبتت الأقزام الحمراء، التي تتراوح كتلتها بين 10% و50% من كتلة شمسنا، أنها النجوم الأكثر احتمالاً في الكون لاستضافة كواكب بحجم الأرض تقريباً. لكن أوضح تاس أنه يبدو أن النجوم القزمة الحمراء تتميّز بسلوك "أكثر تقلباً وعنفاً" من الشمس، وأضاف أن "هذا يعني أن هذه النجوم قد تكون غير مضيافة للحياة والكواكب الخارجية"، نظراً لعواصفها القوية التي قد تدمّر الأغلفة الجوية للكواكب القريبة.