عقوبات سينمائية في فرنسا: نعم للكفاءة لا للمساواة

- شهدت السينما الفرنسية تزايدًا في عدد الأفلام التي تُخرجها النساء، حيث بلغ عددها 62 فيلمًا في 2024، رغم انخفاض نسبة المخرجات لأدنى مستوى منذ خمس سنوات. - المركز الوطني الفرنسي للسينما يعتزم فرض غرامات على شركات الإنتاج التي لا تحقق المساواة في المناصب القيادية بدءًا من 2027، وسط انتقادات لعدم ترشيح مخرجات لجائزة أفضل فيلم روائي فرنسي لعام 2025. - يثير الوضع نقاشًا حول التمييز الإيجابي، حيث يرفض البعض اختيار النساء بناءً على الجنس فقط، مؤكدين على أهمية الكفاءة والمهارة.

هناك تزايد في أعداد الأفلام التي تحقّقها مخرجات فرنسيات. هذه خطوة مهمة، ولا سيما حين يلفت الفيلمُ النظر، ويكون من صنع امرأة، فيُتحمّس له بكل إخلاص، كما حصل مع بولين لوكيس (نينو، 2025) وفالنتين كاديك (لقاء الصيف، 2025). لكنّ أفلاماً "نسائية" أخرى لا تُقدّم جديداً، بل تدعو إلى تساؤل عن مدى إمكانية حصولها على تمويل، إذا لم تكن مخرجتها امرأة. سينمائيات، وعاملات في مجالات أخرى، يرفضن فكرة قبول سيناريو أو جائزة لمجرّد أنهن نساء، وأنهن يجب أن يكنّ رقماً إضافياً في الإحصاءات الرسمية والجمعيات المتكاثرة في فرنسا لـ"مراقبة" المساواة بين الجنسين في الصناعة السينمائية. إحصاءات تُبيّن أن نسبة المخرجات السينمائيات في فرنسا بلغت، عام 2024، أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، ما وصفه المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة (CNC) بأنه "مؤشّر مُقلق". هذا لمجرّد أن عدد أفلام المخرجات انخفض بمقدار فيلمين عن العام السابق.

تقول الأرقام إن عدد الأفلام الفرنسية التي أخرجتها أو شاركت في إخراجها نساء بلغ 62 عام 2024، مقارنةً بـ64 في العام الذي سبقه، و69 عام 2022. يمثّل هذا أقلّ من ربع الأفلام (42.2%) إجمالي الإنتاج السينمائي الفرنسي ذاك العام، وهذه أدنى نسبة منذ عام 2019. ارتفعت النسبة بين عامي 2005 و2022، من 20 إلى 30%. ومنذ عام 2005، لم تُخرج سوى ثلاث نساء أفلاماً بميزانيات تتجاوز 20 مليون يورو، من أصل 111 مشروعاً وافق عليها المركز الوطني للسينما. ميزانيات أفلام المخرجات لا تزال أصغر من ميزانيات أفلام الرجال (3.5 ملايين يورو بالمتوسّط، مقارنة بـ5.7 ملايين يورو).

لذا، أكّد المركز أنه "يجب توخي الحذر"، وأن الوقت حان لتجديد الأدوات التي تفقد فعاليتها بشكل واضح. وكما صرّح مديره غايتان برويل: "نحن في حاجة إلى النظر في طرق أخرى لاتخاذ إجراءات".

لماذا المقارنة مع عام 2019؟ ما الأدوات التي تفقد فعاليتها؟ ما الطرق الأخرى المقترحة؟

منذ بداية 2019، قدّم المركز برنامج حوافز مالية بزيادة تصل إلى 15% دعماً مُقدّماً للإنتاجات السينمائية، التي تحافظ على التوازن بين الجنسين في المناصب الإدارية. لا شك أن هذه المكافأة للمساواة بين الجنسين، التي أُقرت حينها، غيّرت المشهد. ورغم أن البرنامج أظهر فعالية، كشف أيضاً عن "محدوديته". فبعض المديرين يبذل جهداً مضاعفاً، بينما لا يسعى آخرون إلى زيادة عدد النساء الموظفات. لكن، من ملاحظة أن المساواة بين الجنسين "تشهد ركوداً" في هذه الصناعة، بسبب نقص فيلمين بين عام وآخر، اتّخذ المركز إجراء آخر أكثر فعالية: اعتباراً من بداية 2027، ستُفرض غرامات مالية على شركات الإنتاج السينمائي للأفلام الروائية، التي لا تحقق المساواة في المناصب القيادية، أي إذا كان عدد النساء في فريق الإنتاج أقلّ من عدد الرجال. ستُعلَن التفاصيل الدقيقة لهذا الإجراء بعد التشاور مع خبراء الصناعة، في مايو/أيار المقبل.

تتجلّى هذه السياسة، المُطبّقة على الصناعة السينمائية، في ردات فعل ظهرت مؤخّراً على ترشيحات ما قبل نهائية، أعلنتها أكاديمية لوميير لمراسلي الصحافة الدولية بباريس، لاختيار أفضل الأفلام الفرنسية لعام 2025. من خمسة ترشيحات لأفضل فيلم روائي فرنسي، لم يرد اسم أي مخرجة، فكلّها لرجال: دومينيك مول (ملف 137)، وفرانسوا أوزون (الغريب)، وستيفان ديموستييه (مصمم القوس المجهول)، وعبد اللطيف كشيش (مكتوب، حبي: كانتو 2)، وريتشارد لينكليتر (الموجة الجديدة). كما لم تتضمن فئة أفضل مخرج أي مخرجة.

هذا أثار انتقادات تستنكر النتائج، المُصوّت عليها ديمقراطياً. كتبت السينمائية أندريا بيسكوند، على منصة إكس: "كنتُ أعتقد أن المخرجات الفرنسيات قدّمن عاماً رائعاً للسينما عام 2025. مواضيع وجرأة وجودة إخراج وأصالة. أستغرب عدم ترشيح أيّ من الأسماء المتوقعة لجوائز لوميير. شكراً جزيلاً لحفصية حرزي، وريبيكا زلوتوفسكي، وجوليا دوكورنو، وإميلي بونين، وماري هيلين رو، وأليس دوارد، ولجميع الغائبات عن الترشيحات، أغْنَيْتُنّ السينما الفرنسية هذا العام بمواهبكنّ الفذة. يُحزنني ويُغضبني (هذا أقلّ ما يُمكن قوله) أن المخرجات لا يُمثّلن سوى 30% من العاملين في هذا المجال، فهنّ يُقدّمن أفلاماً رائعة، لكنهن غائبات عن الجوائز. أخبرونا إن كنّا نُمثّل مشكلة".

في المقابل، لم يشر منتقدون إلى أن هناك ثلاث مخرجات من أصل خمسة ترشيحات لجائزة أفضل فيلم روائي أول: لويز هيمون (المبتلعون)، وبولين لوكيس (نينو)، وفالنتين كاديك عن (لقاء الصيف)، الفائزة أخيراً بجائزة لوي ديلوك. كما يوجد فيلمان آخران مرشحان لجائزة أفضل فيلم وثائقي: "أخبرها أني أحبها" لرومان بوهرينجر، و"ضعي روحكِ على كفّكِ وامشي" لسيبيده فارسي.

ما يجري حالياً في فرنسا لا يعتبر ظاهرة صحية في التمييز الإيجابي، ولن ترضى نساء كثيرات عن اختيارهن لوظيفة ما بسبب الجنس. إذا تقرر اليوم أن تكون النساء نصف المختارين للوظيفة، فماذا سيكون لاحقاً: اللون؟ الانتماء الجنسي؟ لتزدهر أي صناعة (صناعة السينما هنا)، تخضع كل وظيفة شاغرة لعملية اختيار، ويجب اختيار الشخص المناسب والأفضل، وهذا بديهي. لا يهم إن كان رجلاً أو امرأة، أو لون بشرته كذا. هذا إذا لم نتطرق إلى مهن سينمائية يتفوق فيها عدد النساء على الرجال، ولا أحد يطالب بتكافؤ الفرص فيها. وكما يعبّر فرنسيون في المهنة وخارجها: "تكافؤ الفرص: نعم. المساواة: لا"، لأن هذا يؤدي إلى نتائج حمقاء، وغير مجدية.

إنها حالة من حالات العبث. فمفهوم التكافؤ لا صلة له إطلاقاً بمفاهيم الطموح، أو الرغبة، أو المسؤولية، أو الكفاءة الفعلية. الأهم أن يكون التوظيف شفافاً وغير تمييزي، فيحصل أفضل المرشحين على الوظيفة، بغض النظر عن جنسهم.