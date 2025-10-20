عطل واسع في خدمات أمازون ويب يعطّل أكثر من 500 منصة حول العالم

- توقفت مئات المواقع والتطبيقات عالميًا بسبب عطل في خدمات أمازون ويب، مما أثر على منصات كبرى مثل "سناب شات" و"زوم" و"فورتنايت"، مع تسجيل ارتفاع في بلاغات التعطل عبر موقع داون ديتكتر. - العطل بدأ في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب مشكلة في نظام أسماء النطاقات (DNS)، وأكدت أمازون أن بيانات المستخدمين لم تتأثر، مع نشر تقرير مفصل لاحقًا. - يُعد هذا العطل من الأكبر منذ 2021، مما يبرز هشاشة الاعتماد على مزود واحد، ودعوات للانتقال إلى أنظمة سحابة متعددة لضمان استمرارية الخدمات.

توقّفت مئات المواقع والتطبيقات حول العالم عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة عطل تقني واسع النطاق ضرب خدمات أمازون ويب (Amazon Web Services) الاثنين، وشملت قائمة المتضررين منصات كبرى مثل "سناب شات" و"ديولينغو" و"زوم" و"فورتنايت"، إضافة إلى مواقع "أمازون" نفسها.

وخدمات أمازون ويب هي قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة، وتدعم بنيتها التحتية ملايين المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الخاصة بالشركات الكبرى. وسجّل موقع مراقبة الأداء داون ديتكتر، الاثنين، ارتفاعاً حاداً في بلاغات المستخدمين عن تعطل تطبيقات ومواقع مختلفة حول العالم لساعات. فيما لجأت بعض الشركات إلى تحويل حركة المرور إلى مناطق بديلة لتقليل أثر العطل.

وبحسب بيان أولي صدر عن شركة أمازون، فإن المشكلة بدأت في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة (المعروفة باسم US-EAST-1)، والتي تعتمد عليها آلاف الشركات لتشغيل تطبيقاتها وخدماتها السحابية. وأوضحت الشركة أن الخلل نتج عن مشكلة في نظام أسماء النطاقات (DNS) ، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الخطأ وتأخير الاستجابة في عدد من الخدمات الحيوية.

وأكدت "أمازون" أن بيانات المستخدمين لم تتأثر وأن جميع الأنظمة الأمنية ظلت تعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن تقريراً مفصلاً عن الحادثة سيُنشر خلال الأيام المقبلة لتوضيح الأسباب الجذرية والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكرار المشكلة.

وفي تحديث لاحق، أعلنت الشركة أنّها اتخذت إجراءات لمعالجة المشكلة، وبدأت تشهد "بوادر تعافٍ ملحوظة"، مؤكدةً أنها تعمل على "معالجة الطلبات المتراكمة في قائمة الانتظار"، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

ونقلت "بي بي سي" عن مصدر في موقع داون ديتكتر أنّ "أكثر من 500 شركة أبلغت عن مشاكل وانقطاعات يوم الاثنين"، أبرزها "زوم" و"ديولينغو" و"روبلوكس" و"سيغنال" و"كانفا". كما أدى العطل إلى التأثير على عمليات عدد من المصارف مثل "هاليفاكس" و"لويدز".

ويُعد هذا العطل من أكبر الأعطال في تاريخ خدمات أمازون ويب منذ عام 2021، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على هشاشة الاعتماد العالمي على مزود واحد للحوسبة السحابية. وكان عدد من خبراء التكنولوجيا قد دعوا مراراً خلال السنوات الماضية إلى الانتقال إلى أنظمة سحابة متعددة (Multi-Cloud) لضمان استمرارية الخدمات في حال وقوع أعطال مشابهة لما جرى اليوم.