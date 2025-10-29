عطل مفاجئ يقطع بعض خدمات "مايكروسوفت أزور"

- تعرضت خدمات مايكروسوفت السحابية "أزور" لانقطاع بسبب مشكلات في نظام أسماء النطاقات DNS، مما أثر على الوصول إلى "أوفيس 365" و"ماينكرافت" وخدمات أخرى. - نظام DNS يترجم عناوين الإنترنت إلى عناوين IP، وأي خلل فيه يقطع الاتصال بالخدمات الأساسية، مما يسبب تأثيرات واسعة النطاق نظراً لاعتماد العديد من المواقع على بنية مايكروسوفت السحابية. - أرجع مسؤولو مايكروسوفت السبب إلى تغيير حديث في إعدادات البنية التحتية لـ"أزور"، واتخذوا إجراءات لتخفيف العبء وإعادة توزيع النطاقات لحل المشكلة.

أفادت تعليقات لمستخدمي مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، بحدوث انقطاع في خدمة أزور للحوسبة السحابية، كما أعلنت شركة مايكروسوفت أن بعض مستخدمي أزور لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات "أوفيس 365" و"ماينكرافت" أو غيرها، بسبب مشكلات في نظام أسماء النطاقات DNS. وأوضحت الشركة على صفحة حالة "أزور" أن فرقها تحقق حالياً في المشكلة وتعمل على التخفيف من تأثيرها على الوصول إلى الخدمات.

ما هو DNS؟

نظام أسماء النطاقات DNS خدمة تترجم عناوين الإنترنت إلى عناوين IP قابلة للقراءة من قبل الأجهزة، ما يتيح للمتصفحات والتطبيقات الاتصال بالمواقع والخدمات الأساسية على الإنترنت. وتؤدي أخطاء DNS إلى تعطيل عملية الترجمة تلك، مما يقطع الاتصال، ونظراً لاعتماد عدد كبير من المواقع والخدمات على البنية السحابية لـ"مايكروسوفت"، فإن أي خطأ في DNS يمكن أن تكون له آثار واسعة النطاق.

مسؤولو "مايكروسوفت" يفسّرون

أبلغ المستخدمون عن هذا الانقطاع عبر "داون ديتيكتور"، وهو موقع يرصد حالات انقطاع الخدمات عبر الإنترنت. وأشار المستخدمون إلى وجود مشكلات في "أوفيس 365" و"ماينكرافت" و"إكس بوكس لايف" و"كوبايلوت" وخدمات عدة أخرى. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في "مايكروسوفت 365" قولهم إنهم يعتقدون أن تغييراً حديثاً في إعدادات جزء من البنية التحتية لمنصة "أزور" هو السبب في المشكلة الحالية. وأشاروا إلى أنهم فصلوا النظام، وأعادوا توزيع النطاقات لتخفيف العبء والتعامل مع المشكلة بسرعة.

(رويترز، أسوشييتد برس)