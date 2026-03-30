عطل مفاجئ يشلّ "ديبسيك" 7 ساعات

- تعرض روبوت الدردشة "ديبسيك" لعطل تقني كبير استمر لأكثر من 7 ساعات، مما أثر على خدمة الواجهة البرمجية "API" المستخدمة من قبل المطورين، بينما لم تتأثر صفحة الويب المخصصة للمستخدمين العاديين بشكل كبير سابقاً. - تميزت "ديبسيك" بنموذجيها "آر1" و"في3"، حيث يركز "آر1" على التفكير والتحليل المعقد بتكلفة منخفضة، بينما يعتمد "في3" على تقنيات متقدمة لتحقيق كفاءة عالية واستهلاك أقل للموارد. - يترقب قطاع الذكاء الاصطناعي إطلاق الجيل التالي من نماذج "ديبسيك"، دون وجود جدول زمني واضح حتى الآن.

تعرّض روبوت الدردشة الشهير للذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ديبسيك" (DeepSeek) في الصين، يوم الاثنين، لأطول عطلٍ تقني منذ الانتشار الواسع لنموذجيها الرئيسيَين "آر1" (R1) و"في3" (V3) في مطلع العام الماضي.

وأظهر موقع حالة الخدمة الخاص بـ"ديبسيك" أنّ الروبوت واجه "عطلاً كبيراً" استمر 7 ساعات و13 دقيقة، بدءاً من الساعات الأولى من صباح الاثنين وحتى الساعة 10:33 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:33 بتوقيت غرينتش)، قبل إعلان حلّ المشكلة. ووفقاً لسياسة الشركة، لم يُكشف عن سبب العطل، إذ يمكن أن تنجم مثل هذه الحوادث عن مجموعة واسعة من المشكلات، بدءاً من أعطال الخوادم وصولاً إلى أخطاء برمجية مرتبطة بتحديثات النظام.

وتُظهر بيانات "ديبسيك" أنّ خدمة الواجهة البرمجية "إيه بي آي" (API)، المستخدمة غالباً من المطوّرين لدمج الروبوت في تطبيقاتٍ مخصّصة، شهدت أعطالاً متتالية استمرت لأيام في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، تزامناً مع ذروة انتشارها. لكن صفحة الويب المخصّصة للمستخدمين العاديين، والتي تتيح طرح الأسئلة مباشرة على الروبوت، لم تشهد سابقاً أي عطلٍ كبير يتجاوز ساعتين، وذلك قبل حادثة يوم الاثنين، بحسب موقع حالة الخدمة للشركة الناشئة.

وفي ظل ذلك، يترقّب قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً إطلاق الجيل التالي من نماذج "ديبسيك"، غير أنّ الشركة لم تقدّم حتى الآن أي جدولٍ زمني واضح لهذا الإطلاق.

برزت شركة "ديبسيك" عالمياً بفضل نموذجيها الرئيسيَين "آر1" و"في3"، اللذين شكّلا نقطة تحوّل في سباق الذكاء الاصطناعي. ويتميّز "آر1" بتركيزه على قدرات التفكير والتحليل المعقّد، إذ صُمّم كنموذج استدلالي قادر على حلّ المسائل المنطقية والرياضية بشكلٍ متقدّم، مع تحسينات تقلّل الأخطاء وتعزّز دقّة الاستنتاجات، كما لفت الانتباه بكلفته المنخفضة بشكلٍ كبير مقارنةً بالمنافسين، ما جعله نموذجاً فعّالاً من حيث التكلفة مع أداء قوي.

في المقابل، يُعد "في3" نموذجاً عاماً شاملاً يُستخدم لتشغيل روبوت الدردشة، ويتميّز بكفاءته العالية واعتماده على تقنيات متقدّمة مثل "Mixture-of-Experts"، ما يسمح بتحقيق أداء قوي مع استهلاك أقل للموارد. وقد أسهم هذا النموذج في انتشار تطبيق "ديبسيك" عالمياً، حتى تصدّر متاجر التطبيقات وتفوّق على منافسين مثل "تشات جي بي تي" من حيث عدد التحميلات.