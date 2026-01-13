عشرات الفنانين يوقّعون رسالة تدعو لإعادة الخدمات الطبية إلى غزة

- عشرات الفنانين والممثلين، بمن فيهم سينتيا نيكسون ومارك روفالو، وقعوا على رسالة تدعو لإعادة الخدمات الطبية إلى غزة، مشيرين إلى أن الهجمات الإسرائيلية والحصار أديا لانهيار النظام الصحي. - الرسالة تطالب بالسماح بوصول فوري وغير مشروط للمساعدات الطبية إلى فلسطين، وتحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية. - تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تدمير 94% من مستشفيات غزة وقتل 1722 من العاملين الصحيين، مع سحب تراخيص وكالات الإغاثة، مما يعرض الموظفين للخطر.

وقّع عشرات الفنانين والممثلين البارزين على رسالة تدعو إسرائيل وقادة العالم إلى إعادة الخدمات الطبية إلى قطاع غزة فوراً، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وانضم نجوم معروفون مثل الأميركيين سينتيا نيكسون ومارك روفالو وإيلانا غليزر، إلى عددٍ كبير من الأطباء والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين قالوا في رسالتهم إن "الهجمات المنهجية التي تشنّها إسرائيل على المستشفيات والحصار غير القانوني أدّيا إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة"، وأشاروا إلى أن حكومة الاحتلال قد فرضت ظروفاً معيشيةً قاسية بهدف "تدمير الفلسطينيين" في القطاع، ومن ثمّ "منعت وصول المساعدة التي يمكن أن تنقذهم".

ودعا الموقعون للسماح بـ"وصول مستدام وفوري وغير مشروط من دون عرقلة إلى فلسطين"، وطالبوا قادة العالم لاتخاذ "إجراءات فورية" تضمن وصول الرعاية الطبية إلى المرضى في غزة والضفة الغربية. ومن المقرّر أن تقدّم الرسالة إلى سياسيين ومسؤولين حكوميين بريطانيين وأوروبيين خلال اجتماعات برلمانية اليوم وغداً الأربعاء.

وكانت تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد بيّنت أن 94% من مستشفيات غزة قد دمّرت على نحوٍ جزئي أو كليّ خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كما قتل جيش الاحتلال ما لا يقلّ عن 1722 عاملاً في القطاع الصحي. كذلك، خلصت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في هذا القطاع كان تدميراً منهجياً لنظام الرعاية الصحي.

إضافةً إلى ذلك، سحبت حكومة الاحتلال تراخيص عمل عشرات وكالات الإغاثة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، متحججةً بعدم التزام متطلبات تسجيل، وصفتها المنظمات الحقوقية والصحية بأنها "مرهقة" و"تعرّض الموظفين للخطر".

ومن بين أبرز الموقعين الآخرين على الرسالة، المغني والموسيقي البريطاني براين إينو، والممثلة الأميركية روزي أودونيل والممثل الأميركي مورغان سبيكتور، إضافةً إلى المخرجة التونسية كوثر بن هنية مخرجة فيلم "صوت هند رجب" الذي يروي قصة طفلة فلسطينية في غزة قتلها جنود الاحتلال في يناير/ كانون الثاني 2024، أثناء انتظارها فريقاً من المسعفين لإنقاذها. وقالت بن هنية للصحيفة البريطانية: "هند لم تمت لأنه كان من المستحيل الحصول على المساعدة، بل لأنها منعت من الوصول إليها".

من جهتها، قالت والدة رجب، وسام حمادة، التي وقّعت بدورها على الرسالة: "هند لم تكن تشتري ألعاباً عادية مثل بقية الأطفال، بل تختار ألعاب الطبيب"، مضيفةً: "لم يعد حلم هند أن تصير طبيبة، بل أن يجد أطفال غزة طبيباً ومستشفى ودواء".