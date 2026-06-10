عريضة في اليابان ضد استخدام ترامب شخصيات الأنمي في منشوراته

- وقع حوالي 20 ألف شخص في اليابان عريضة إلكترونية احتجاجًا على استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبيت الأبيض لشخصيات من المانغا والأنمي في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب محبي الأنمي. - نشر ترامب مقطع فيديو يظهره كشخصية ناروتو أوزوماكي، مما دفع المنظمين لإعادة إطلاق العريضة لإيصال مخاوف محبي المانغا والأنمي إلى أصحاب الحقوق. - تقدمت وزارة الخارجية اليابانية بطلب للسفارة الأميركية حول الاستخدام غير المصرح به لشخصيات الأنمي في منشورات البيت الأبيض، معبرة عن قلق محبي الأنمي من استخدام هذه الصور في سياقات سياسية.

وقّع نحو 20 ألف شخص في اليابان عريضة إلكترونية للاحتجاج على استخدام حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبيت الأبيض شخصيات من المانغا والأنمي في منشوراتهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء أحدث هذه المنشورات، السبت الماضي، بعدما نشر ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال مقطع فيديو يُظهره في هيئة شخصية النينجا ناروتو أوزوماكي من السلسلة الشهيرة "ناروتو"، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين محبي الأنمي الذي يحظى بشعبية واسعة حول العالم.

Donald Trump has posted an AI clip of himself as Naruto on Truth Social pic.twitter.com/5Tp8y3Cqut — Anime Updates (@animeupdates) June 6, 2026

وأُعيد، الثلاثاء، إطلاق العريضة في خطوة وصفها المنظمون بأنّها "عاجلة وتهدف إلى إيصال مخاوف محبي المانغا والأنمي إلى أصحاب الحقوق".

وكانت العريضة قد ظهرت لأوّل مرة في مارس/ آذار الماضي، بعد نشر حساب البيت الأبيض على "إكس"، في مارس/ آذار منشوراً يجمع بين صور لغارات عسكرية أميركية في إيران ومقاطع من أفلام ومسلسلات تلفزيونية شهيرة، من بينها سلسلتا الأنيمي "دراغون بول" و"يوغي يو!".

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

وأشارت النسخة المحدثة منها إلى أنّ العريضة رُفعت في مارس الماضي إلى الحكومة اليابانية. وبالفعل تقدّمت وزارة الخارجية بطلب إلى السفارة الأميركية في اليابان حول الاستخدام غير المصرح به لسلسلة يوغي يو! وألعاب نينتندو على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس".

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وجاء في العريضة: "تُلهم هذه الأعمال منذ سنوات طويلة جماهير من مختلف أنحاء العالم من خلال نقل قيم مثل الشجاعة والصداقة والمثابرة". وأضافت: "لهذا السبب، يبدي عدد كبير من محبي هذه الأعمال قلقهم إزاء استخدام صور من هذه الأعمال في سياقات سياسية أو عسكرية قد تتعارض مع نوايا المبدعين الأصليين أو أصحاب الحقوق".

(العربي الجديد، فرانس برس)