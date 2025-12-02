عروض مسرحية مصرية متنوعة تختتم عام 2025

- يشهد المسرح المصري انتعاشًا مع نهاية عام 2025، حيث تتنوع العروض بين التراجيديا والكوميديا والغناء، مع عودة كلاسيكيات مثل "الملك لير" واستئناف عروض مثل "سجن النسا"، وظهور أعمال جديدة مثل "الميلاد" التي تحمل رسائل إنسانية وروحانية. - يعود عرض "الملك لير" إلى المسرح القومي بميدان العتبة، ويستأنف عرض "سجن النسا" على مسرح السلام، بينما تنطلق عروض "الأسد الملك" و"الميلاد" و"متجوزين ولا" في مواقع مختلفة. - تتناول العروض قضايا إنسانية واجتماعية، مثل واقع المرأة المصرية في "سجن النسا"، وقصة ميلاد السيد المسيح في "الميلاد"، وقضايا الأسرة والانفصال في "متجوزين ولا".

مع اقتراب نهاية عام 2025، يستعيد المسرح المصري بريقه بمجموعة متنوعة من العروض التي تجمع بين التراجيديا والكوميديا والغناء، ليقدّم لجمهوره حالة فنية ثرية تُختتم بها السنة. وبين عودة كلاسيكيات مسرحية مثل "الملك لير"، واستئناف عروض توقّف تقديمها مثل "سجن النسا"، وظهور أعمال جديدة تحمل رسائل إنسانية وروحانية مثل "الميلاد"، تزدهر خشبات المسرح في القاهرة.

يعود إلى خشبة المسرح القومي عرض "الملك لير" مجدداً اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقفه لمشاركة فريق العمل في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس. ويقام العرض على المسرح القومي في ميدان العتبة بمحافظة القاهرة، أربعة أيام أسبوعياً هي: الخميس والجمعة والسبت والأحد.

والعرض مأخوذ عن نص مسرحية "الملك لير" للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير، ويقوم ببطولته الفنانون: يحيى الفخراني، وطارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، ومن إخراج شادي سرور.

ويستأنف هذا الشهر على خشبة مسرح السلام، عرض "سجن النسا"، وذلك بعد توقفه في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي. العرض رؤية وإخراج يوسف مراد منير، عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته كل من صفاء جلال، وهايدي عبد الخالق، وهنادي عبد الخالق، وشريهان شاذلي، ونشوى حسن، وآية أبو زيد.

ويرصد العمل قضايا إنسانية واجتماعية تمس واقع المرأة المصرية، من خلال قصص نساء ارتكبن جرائم لأسباب متباينة مثل الدفاع عن النفس أو الفقر أو التعرض للظلم، إلى جانب قصص نساء بريئات دخلن السجن دون ذنب.

وعلى المسرح نفسه، قرر صناع عرض "يمين في أول شمال" استئناف تقديمه، ويقوم ببطولته فنانو المسرح الحديث: إيهاب محفوظ، وأمنية حسن، وعبد الله صابر. النص من تأليف محمود جمال حديني، ومن إخراج عبد الله صابر. أما على خشبة مسرح جلال الشرقاوي، فتنطلق في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي عروض مسرحية "الأسد الملك".

كذلك، تنطلق الأحد المقبل عروض المسرحية الموسيقية "الميلاد" في موسمها الثاني، على خشبة مسرح قصر النيل، على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً. وتتناول المسرحية قصة ميلاد السيد المسيح، وصولاً إلى رحلته إلى مصر. وأكدت مؤلفة العمل داليا فريد في تصريحات لها أن المسرحية تتناول القصة الدينية بأسلوب فني وإنساني، مشيرة إلى أن العمل يشارك فيه فنانون من مختلف الأديان، لأن "حب السيد المسيح موجود في قلوب كل المصريين"، مؤكدةً الرسالة الإنسانية والروحية التي تنقلها المسرحية إلى الجمهور.

وتعرض هذا الشهر أيضاً مسرحية "متجوزين ولا"، وهي كوميديا اجتماعية تعالج قضايا الأسرة والانفصال في إطار إنساني ساخر. المسرحية من تأليف وإخراج ناصر عبد الحفيظ، ويشارك في بطولتها الممثلون ناصر عبد الحفيظ، وأحمد رحومة، ومحمد عزت، وإسلام مكي، وياسمين الموجي.