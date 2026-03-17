عرض وثائقي فيليب عرقتنجي "أسرار مملكة بيبلوس" في متحف اللوفر

- يعرض معهد العالم العربي في متحف اللوفر فيلم "لبنان: أسرار مملكة بيبلوس" للمخرج فيليب عرقتنجي، ضمن معرض "بيبلوس، مدينة لبنانية قديمة"، مستعرضًا اكتشافات أثرية حديثة في جبيل. - الفيلم الوثائقي، الذي صُوّر بين 2022 و2023، يتتبع بعثة أثرية لبنانية فرنسية في مقبرة برونزية اكتُشفت عام 2018، تحت إشراف تانيا زافين وجوليان شانتو. - شارك الفيلم في مهرجان السينما الأثرية الدولي بإسبانيا 2024، ونال جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وسيُعرض عبر الإنترنت على قناة آرتي الوثائقية بدءًا من 21 مارس.

يعرض معهد العالم العربي في متحف اللوفر في باريس فيلم "لبنان: أسرار مملكة بيبلوس" للمخرج فيليب عرقتنجي في 25 مارس/آذار الحالي، وذلك ضمن معرض بعنوان "بيبلوس، مدينة لبنانية قديمة"، يتناول اكتشافات أثرية حديثة في المدينة الساحلية الواقعة شمالي العاصمة بيروت.

وصوّر عرقتنجي فيلمه الوثائقي الجديد بين العامين 2022 و2023، حيث يرافق بعثة أثرية لبنانية فرنسية أثناء تنقيبها في مقبرة أثرية تعود إلى العهد البرونزي اكتشفت عام 2018 في جبيل، وبقيت محفوظة وسليمة لأكثر من 4000 عام. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، يتتبّع الفيلم خطوة بخطوة علماء الآثار الذين عملوا تحت إشراف مديرة الموقع في المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة اللبنانية تانيا زافين، وعالم الآثار من متحف اللوفر الفرنسي جوليان شانتو.

وشارك الفيلم، الذي يمتد على 85 دقيقة وكتبه عرقتنجي بمشاركة جوناس روزاليس، في الدورة 24 من مهرجان السينما الأثرية الدولي في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الكبرى. وهو من إنتاج جهات عدّة من بينها المديرية العام للآثار في وزارة الثقافة اللبنانية ومتحف اللوفر الفرنسي. كما من المقرّر أن يتاح للجمهور عبر الإنترنت ابتداءً من 21 مارس الحالي على موقع قناة آرتي الوثائقية (Arte).

وأصبحح فيليب عرقتنجي أحد المخرجين اللبنانيين البارزين، من خلال أفلام روائية ووثائقية، شاركت في مهرجانات دولية عدة وحازت جوائز مختلفة، ومن أبرز أعماله "ميراث" و"البوسطة" و"تحت القصف".