- في افتتاح كأس العالم 2026، قدم الموسيقي ستيفان غراف فون بوثمر عرضاً موسيقياً حياً خلال مباراة ألمانيا ضد كوراساو، حيث استبدل التعليق التلفزيوني بموسيقى أوركستالية تفاعلت مع أحداث المباراة، مما خلق تجربة سينمائية فريدة. - شهدت المباراة فوزاً ساحقاً لألمانيا بنتيجة 7-1، وهو أكبر انتصار للمنتخب الألماني في افتتاح البطولة منذ 2002، حيث سجلت كوراساو هدفها الأول في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. - ستيفان غراف فون بوثمر، المعروف بمصاحبته للأفلام الصامتة، يقدم عروضاً موسيقية حية لجميع مباريات ألمانيا في البطولة، مما يدمج الرياضة مع فن الأداء الحي في برلين.

خلال مباراة ألمانيا الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم 2026، قدّم الموسيقي، ستيفان غراف فون بوثمر، عرضاً موسيقياً حياً أثناء مباراة ألمانيا ضد كوراساو. الحدث أقيم داخل كنيسة الرسل الاثني عشر في حي شونيبيرغ، وبدلاً من التعليق التلفزيوني التقليدي حلّت موسيقى أوركستالية مباشرة، إذ جُسّدت الهجمات السريعة والأخطاء والأهداف من خلال ألحان موسيقية متغيرة، ما خلق موسيقى تصويرية تطوّرت بالتزامن مع المباراة.

والأحد الماضي شهدت مباراة ألمانيا وكوراساو على أرض ملعب "إن آر جي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، قسوة شديدة من المنتخب الألماني على منتخب الدولة الصغيرة بسبعة أهداف. وذلك مقابل هدف وحيد، هو الأول في تاريخ الفريق، الذي يشارك لأول مرة في بطولة كأس العالم. وهذا أكبر انتصار للمنتخب الألماني في افتتاح مشواره بالبطولة، منذ نسخة 2002، حينما حقق الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة ثمانية مقابل لا شيء.

Germany's opening match of the 2026 FIFA World Cup became an unusual cultural event on 14 June in Berlin, where composer Stephan Graf von Bothmer performed a live musical score as the national team faced Curaçao. pic.twitter.com/inbu65jacf — NoComment (@nocomment) June 15, 2026

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أثناء ملحمة مباراة ألمانيا الكروية كان حضور الكنيسة على موعد مع ملحمة موسيقية، إذ شاهد الجمهور المباراة على شاشة عملاقة، بينما رافق بوثمر كل لحظة من اللعب من خلال عزفه على أورغن الكنيسة ولوحة مفاتيح سينيتونيوم المصممة خصيصاً له، ما حوّل المباراة إلى تجربة سينمائية، وبسبب النتيجة تحوّلت اللحظات التصاعدية المتعددة إلى مادة دسمة لمقاطع موسيقية حماسية.

وستيفان غراف فون بوتمر ملحن ألماني وُلد عام 1971 في روتنبورغ. ترك بصمته في أعمال مثل Insertion وLiebe Mutter وLandesschau Rheinland-Pfalz. وهو معروف على نطاق واسع في ألمانيا بمصاحبته للأفلام الصامتة. وها هو ذا يقدّم عروضاً مماثلة لجميع مباريات ألمانيا في كأس العالم. تحمل هذه العروض اسم "حفل كرة القدم" ببساطة، وتعمل على دمج الرياضة مع فن الأداء الحي. وهو حدث يعتمد على التبرعات، وبات أحد أبرز طرق متابعة البطولة في برلين.