عرض مسلسل "القيصر" مستمر... وصنّاع العمل يواجهون شكوى قضائية

يثير مسلسل "سجون الشيطان" الذي كان عنوانه الأصلي "القيصر - لا زمان لا مكان" الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، في ظلّ أنباء عن وقف عرض العمل بسبب الضغط الشعبي. لكن المخرج صفوان نعمو، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العرض مستمر، نافياً إبلاغهم بوقف عرض المسلسل من منصة شاشا الكويتية، التي كانت قد عرضت الحلقات الست الأولى، كما ينفي نعمو صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف عمليات التصوير من اللجنة الوطنية للدراما، مؤكداً أن تصوير العمل منتهٍ منذ مدة.

أخذ ورد

ثلاثية "درب الألم" التي شكلت الحلقات الثلاثة الأولى من المسلسل كانت الأكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشتائم الموجهة لشخصية عبد الباسط الساروت ذات الرمزية الثورية. ويؤكد المخرج صفوان نعمو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنهم تبلغوا بنيّة نقابة محامي حمص رفع دعوى قضائية ضد صنّاع العمل على خلفية ما اعتبرته النقابة إساءة للساروت، مؤكداً بأنهم لم يتبلغوا بنية عائلة الراحل رفع دعوى مشابهة، وإنّما علموا بالأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد الكاتب زهير الملا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ثلاثية "درب الألم" احتوت على مشاهد يُشتم فيها بشار الأسد، مشيراً إلى أن هذه المشاهد جرى تصويرها بالفعل لكنها حذفت في مرحلة لاحقة، وأن الفكرة الأساس التي كانت مطروحة من شركة الإنتاج والمخرج هي كتابة ثلاثية كاملة عن الساروت، لكن الأمر مستحيل، فشخصية مثله تحتاج لمسلسل قد يصل إلى 60 حلقة على الأقل للإلمام بكامل جوانب حياته ومشاركته في الثورة السورية، حسب تعبيره، إضافةً إلى صعوبة إيجاد ممثل قادر على تأدية مثل هذه الشخصية.

ويلفت الملا إلى أن الرقابة تدخلت في النصّ واللغة باستخدام لهجة سكان منطقة الساحل، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي، معتبراً أن المخرج فشل في نقل النص الذي كتبه إلى صورة بصرية مناسبة وملائمة، وأن ما كتب من نص متوازن كان السبب الأساس في موافقة الممثلين على تأدية شخصياتهم في الثلاثية الأولى من العمل، وأن الشركة والمخرج على ما يبدو أرادا ركوب موجة "الترند" على حساب النص وتوازنه.

من جهته، ينفي المخرج صفوان نعمو حذف مشاهد شتم الأسد، ويقول لـ"العربي الجديد" إنه "لم يحذف أي مشهد من المشاهد التي يُشتم فيها نظام بشار الأسد أو الأسد نفسه". ويشير إلى أن "ما تحدث عنه الممثل سامر كحلاوي نتيجة للضغوط والتهديدات التي تلقاها بعد عرض الثلاثية الأولى ناتج أساساً عن خلط الممثل بين مشاهد تم تصويرها وتنتمي لأكثر من ثلاثية"، يضيف: "لقد عمدنا لتسريب أحد المشاهد التي يُشتم فيها الأسد لنثبت بأننا نعمل على مقاربة ما حدث ضمن معتقلات الأسد ومرحلته عموماً".

غضب جماهيري

ويعتبر نعمو أن "على الجمهور التمييز بين الحقيقة والتمثيل، وأن المشاهد التي ظهرت فيها شخصية الرائد يسار تشتم الساروت هي مجرد تمثيل لما كان يحدث ضمن المعتقلات أو على ألسنة ضباط النظام، وأن الممثل الذي أدى هذه الشخصية كان يعمل على أساس قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر".

وكان مسلسل "القيصر - لا زمان لا مكان" الذي تحول عنوانه إلى "سجون الشيطان" قد بدأ بإثارة الجدل منذ اللحظات الأولى للإعلان عن تصويره بسبب اختياره اسم "القيصر" عنواناً له، بعد ارتباطه بقضية الضابط الذي سرب صوراً لضحايا سجون نظام الأسد، ما أدى إلى فرض عقوبات أميركية على سورية.

ومع بدء عرض المسلسل صدر بيان عن رابطة عائلات قيصر تدين فيه عرض أعمال درامية عن المعتقلين قبل أن تجري محاسبة الجناة، فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي ردّات فعل عنيفة من السوريين لرفض هذه الأعمال والمطالبة بوقف عرضها، خاصة مسلسل "القيصر - لا زمان لا مكان" أو "سجون الشيطان".

