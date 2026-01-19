عرض لقطات لعملية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر

عرضت وسائل إعلام فرنسية، الأحد، مشاهد من كاميرات المراقبة توثّق اللحظات الأولى لعملية السطو التي هزّت متحف اللوفر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في قلب العاصمة باريس. وتُظهر اللقطات اثنين من اللصوص وهما يدخلان "قاعة أبولو" حيث كانت المجوهرات معروضة: أحدهما يرتدي قناعاً أسود وسترة صفراء، والآخر بملابس سوداء وخوذة دراجة نارية.

ووفق المشاهد، صعد المهاجمان إلى شرفة القاعة عبر رافعة آلية ثم دخلا من نافذة مطلّة عليها، قبل أن يبدأ أحدهما باستخدام منشار آلي لإحداث ثغرة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني (Eugénie)، ويوجّه لكمات للزجاج الواقي لإطاحته، فيما كان شريكه يحاول فتح خزانة مجاورة، قبل أن يتعاونا على انتزاع قطع مجوهرات عدة بسرعة. وبحسب ما بثّته قناتا "تي إف 1" (TF1) و"فرانس تيلفزيونز" (France Télévisions)، استغرقت العملية بأكملها أقل من أربع دقائق وسط حضور محدود لعناصر الأمن الذين ظهروا في المشاهد وهم يراقبون عاجزين.

❗️⚠️🇫🇷 - New footage from the October 2025 Louvre heist has been released, capturing the brazen theft of French Crown Jewels.



The robbers, disguised as construction workers, completed the operation in under four minutes inside the museum, using heavy-duty cutting tools to access… pic.twitter.com/66cUkXQkSo — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 18, 2026

ويأتي نشر هذه اللقطات بعد مرور ثلاثة أشهر على واحدة من أكثر عمليات السطو جرأةً في فرنسا، إذ اقتحم لصوص متحف اللوفر في وضح النهار وفرّوا خلال أقل من ثماني دقائق، فيما قُدّرت قيمة المسروقات بـ88 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 102 مليون دولار. ورغم توقيف أربعة مشتبه بهم يُعتقد أنهم نفّذوا السرقة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال المجوهرات مفقودةً حتى الآن، وسط تحقيقات لم تصل إلى خيوط حاسمة حول مكان القطع أو ما إذا كانت هناك جهةٌ ثالثة تقف خلف العملية.

وبحسب ما أعلنته المدعية العامة في باريس، لور بيكو، فإن المشتبه بهم الأربعة، وجميعهم في الثلاثينيات من العمر، أوقفوا خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وتشتبه السلطات بأنهم الفريق الذي تولّى التنفيذ. ويُعتقد أن اثنين منهم نفّذا الاقتحام المباشر، وبينهما عبدولاي إن.، وهو سائق سيارة أجرة غير مرخّص سيُتم الأربعين هذا الشهر، وكان قد ظهر سابقاً في مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض مهاراته على دراجة نارية. أما الثاني فهو جزائري يبلغ 35 عاماً، أوقف في أكتوبر/ تشرين الأول بينما كان يستعد للسفر جوّاً خارج باريس. ويضاف إليهما مشتبه به ثالث في السابعة والثلاثين، سبق أن تورّط في سرقة سابقة مع عبدولاي إن.، إلى جانب مشتبه به رابع يبلغ 38 عاماً وينحدر من الضاحية الباريسية نفسها التي جاء منها الثلاثة الآخرون. وإلى جانب هؤلاء، وُجّه الاتهام إلى امرأة تبلغ 38 عاماً، وهي شريكة المشتبه به الثالث، على خلفية الاشتباه بتورّطها بكونها متواطئة، قبل أن يُفرج عنها تحت الرقابة القضائية بانتظار المحاكمة.

وتشير معطيات التحقيق إلى أن العملية لم تكن عشوائية، إذ أعلنت بيكو أن السطو على اللوفر سبقه "تحضيرٌ حقيقي"، بدأ بتحديد الهدف بدقة وسرقة شاحنة نقل مزوّدة بسلمٍ قابل للتمديد للوصول إلى ردهة في الطابق الأول تضم مجوهرات التاج الفرنسي. وبعد ركن الشاحنة أسفل الواجهة، صعد اثنان من أفراد المجموعة عبر السلم مستخدمَين مصعداً مخصّصاً لرفع الأثاث، قبل أن يحطّما نافذةً ويستخدما أدوات قطعٍ كهربائية لفتح خزائن العرض، فيما تولّى شريكاهما المراقبة من الأسفل.

وعقب الاستيلاء على القطع الثمينة، فرّ أفراد المجموعة على دراجات نارية سريعة (سكوتر)، وسقط منهم خلال الهرب تاج مرصّع بالألماس والزمرد، لكن ثماني قطع أخرى بقيت في عداد المفقودات، من بينها عقدٌ مرصّع بالزمرد والألماس كان نابليون الأول قد قدّمه لزوجته الثانية الإمبراطورة ماري-لويز (Marie-Louise).

وتدعّمت مسارات التحقيق بأدلة علمية أيضاً، إذ أوضحت بيكو أن التوتر خلال الفرار أدّى إلى سقوط بعض القطع وترك آثار حمض نووي في المكان. وقد جرى التعرف إلى المشتبه به الأول بعد العثور على حمضه النووي على زجاج مكسور وأغراض تُركت في موقع السرقة، فيما ترك المشتبه به الثاني دلائل وراثية على إحدى الدراجات أثناء فراره. أما المشتبه به الثالث وشريكته، فظهرت آثار حمضهما النووي على مصعد رفع الأثاث، في حين قادت تحقيقات إضافية ومطابقات متقاطعة إلى توقيف المشتبه به الرابع، الذي يُرجّح أنه كان مسؤولاً عن ركن الشاحنة أسفل الردهة المستهدفة.

وفيما حاول بعض المراقبين وصف منفّذي السطو على متحف اللوفر بأنهم هواة، نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطّلع على سير التحقيقات أن المؤشرات تُظهر أنهم لم يكونوا "مرتبكين إلى هذه الدرجة"، موضحاً أنهم خزّنوا الدراجات والمعدات داخل وحدات تخزين مسبقاً، وعطّلوا نظام المراقبة المصوّرة في محيط المكان، ثم ظهروا بملابس عمّال لتسريع التنفيذ وتقليل الشبهات. وبعد أن تخلّوا عن الدراجات واستبدلوها بسيارة فان، اتجهوا نحو الضواحي لإرباك المحققين عبر الدخول إلى منطقة غير مغطّاة بالكاميرات، قبل أن يختفوا ويعودوا إلى حياتهم اليومية، بحسب المصدر نفسه.

وبالتوازي مع التحقيق الجنائي، كشف تقرير لوزارة الثقافة الفرنسية الشهر الماضي أن ثغرات أمنية ساعدت على إتمام العملية والفرار، إذ تبيّن أن واحدة فقط من كاميرتَي مراقبة كانت تعمل قرب نقطة الاقتحام، وأن غرفة المراقبة الأمنية لم تكن مجهزة بعدد كافٍ من الشاشات لمتابعة البث في الزمن الفعلي، ما أضعف القدرة على التدخل في اللحظة المناسبة، رغم أن اللصوص أفلتوا بفارق 30 ثانية فقط.

ورغم توقيف المشتبه بهم ووضوح تفاصيل التنفيذ خطوةً بخطوة، يبقى السؤال الأكبر بلا جواب: أين ذهبت مجوهرات "اللوفر"؟

فالمدعية العامة في باريس لور بيكو تؤكد أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت جهة ثالثة قد أمرت بالسرقة، أو إن كانت القطع أُخفيت داخل فرنسا أو جرى التحضير لتهريبها. ومع عدم وجود مؤشرات على عبور المسروقات الحدود الفرنسية حتى الآن، تعتمد السلطات على اتصالات خارجية لرصد أي ظهور مريب قد يشير إلى تداول إحدى القطع في الخارج.