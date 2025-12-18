عرض أول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" في مهرجان القاهرة

- شهد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير العرض الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني"، الذي يتناول قصة الشاب منير في رحلته لاستعادة ذاته عبر حكاية شعبية، مستكشفًا ألم فقدان البراءة والتصالح مع الذات. - الفيلم من إنتاج فلسطيني-إيطالي بمشاركة السعودية وقطر، ويعتمد على أحداث حقيقية وواقعية، ويعتبره المخرج يوسف الصالحي "السلاح الوحيد" لمواجهة الاحتلال. - أكدت الممثلة هدى الإمام أهمية الأفلام القصيرة في تناول القضايا الكبرى، مشددة على دور السينما في نقل القضية الفلسطينية للعالم والحفاظ على الهوية والكرامة.

شهدت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن قسم المسابقة الدولية، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان في 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. ويتتبع الفيلم قصة الشاب منير الذي يعاني من عزلة نفسية وصدمات طفولة، وتدور أحداثه حول محاولته استعادة الاتصال بذاته الداخلية والطفل الذي بداخله عبر استدعاء حكاية شعبية عن راعٍ وزوجته، حيث تتقاطع ذكريات منير مع هذه الحكاية، ويجسد نفسه فيها طفلاً يهرب من الواقع المؤلم، بحثاً عن الأمان والحب في حضن أمه الخيالية، وهو استكشاف لألم فقدان البراءة والتصالح مع الذات.

وشارك في بطولة "أعلم أنك تسمعني" كل من كارمن لاما وكامل الباشا وأمل مرقس وهدى الإمام، وهو من إنتاج فلسطيني – إيطالي، وبمشاركة كل من السعودية وقطر. وعبّر المخرج يوسف الصالحي عن سعادته لإقامة العرض الأول للفيلم في مصر. أضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الفيلم يحمل قدراً كبيراً من المشاعر الصادقة، ويعتمد في جزء كبير منه على أحداث حقيقية وواقعية، إلى جانب مساحات محدودة من الخيال، مشيراً إلى أن صناع الفن في فلسطين يسعون دائماً لإيصال رسالتهم إلى العالم من خلال عملهم، الذي وصفه بأنه "السلاح الوحيد والقوي" في مواجهة الاحتلال، وكشف عدوانيته أمام العالم.

وسبق للصالحي المولود في مدينة القدس أن أخرج عدداً من الأفلام، منها: "صار الوقت" و"هل تقع الأرض إذا توقفت عن الدوران؟" و"ذاكرة السمكة". من جانبها، قالت الممثلة الفلسطينية كارمن لاما، لـ"العربي الجديد"، إن الفيلم كان تجربتها الأولى في الأفلام القصيرة، مشيرةً إلى أنها اكتشفت من خلالها كيفية تكثيف أحداث عميقة ومشاعر إنسانية كبيرة في زمن قصير، دون الإخلال بالحبكة أو التأثير بالمشاهد. وسبق للاما أن شاركت في عددٍ من التجارب الفنية، وبخاصة المسرحية، في مصر والعراق والمغرب وتونس.

بدورها، أشارت الممثلة الفلسطينية هدى الإمام لـ"العربي الجديد" إلى إن الدور الذي قدمته في الفيلم كان بسيطاً، لكنها وافقت عليه دعماً ومساندة للشباب من الممثلين والمخرجين، مؤكدةً حرصها الدائم على دعم التجارب الشابة في مختلف المجالات الفنية. وأوضحت أن الفيلم القصير يعدّ وسيلة مهمة للغاية لتناول القضايا الكبرى بشكل مختصر وعميق في الوقت نفسه.

وعن دور السينما في سرد القضية الفلسطينية، أكدت هدى الإمام أن السينما تنقل حكايتنا إلى العالم، وتظهر كيف يعيش الفلسطينيون ويقاومون، مشددةً على ضرورة الإكثار من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، ورفع الأصوات عالياً من أجل الحفاظ على الهوية والكرامة. وسبق أن قدمت هدى الإمام العديد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، من أبرزها: "صالون هدى" و"فرحة" و"ميرال". كذلك تعرف بنشاطها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومشاركتها في فعاليات دولية لدعم القضية.