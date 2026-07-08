عرب كارلوفي فاري الـ60: حضور متواضع رغم أسئلة حيّة

- يعزز مهرجان كارلوفي فاري السينمائي علاقته بالسينما العربية من خلال عرض أفلام حديثة، حيث احتفى في دورته الـ54 بالمخرج يوسف شاهين بعرض 11 فيلماً له، ويشارك في الدورة الـ60 أربعة أفلام عربية جديدة. - الأفلام المشاركة في الدورة الـ60 تشمل "قساطل" لكريم قاسم، "المحطة" لسارة إسحاق، "نجوم الأمل والألم" لسيريل عريس، و"البارح العين ما نامت" لراكان مياسي، مما يعكس التنوع السينمائي العربي. - تتناول الأفلام مواضيع متنوعة مثل الحروب، الهوية، والهجرة، مع التركيز على القضايا الاجتماعية والسياسية، حيث يُظهر "قساطل" مزيجاً من الحنين والفكاهة، بينما يقدم "المحطة" واحة سلام وسط الحرب.

منذ أعوام عدة، يبدأ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي علاقته بالسينما العربية، باختياره أفلاماً حديثة الإنتاج بالنسبة إلى كل دورة من دوراته الأخيرة. دورته الـ54 (28 يونيو/حزيران ـ 6 يوليو/تموز 2019) تحتفي بيوسف شاهين، بعرض 11 فيلماً له بنسخ مرمّمة قبل ذلك بأعوام قليلة، بجهد مشترك بين شركة أفلام مصر العالمية والسينماتيك الفرنسية وسينيتيكا دي بولونيا، وجهات أخرى: "بابا أمين" (1950)، و"صراع في الوادي" (1954)، و"شيطان الصحراء" (1954)، و"باب الحديد" (1958)، و"عودة الابن الضال" (1976)، وغيرها. حينها، يُذكر مراراً أن الصالة الكبرى بفندق ترمال، التي تتّسع لـ1200 مقعد، تمتلئ كلّها لمشاهدة هذه الأفلام.

استعادة تلك اللحظة منبثقة من مشاركة أربعة أفلام عربية جديدة بدورته الـ60 (3 ـ 11 يوليو/تموز 2026): "قساطل" لكريم قاسم (مسابقة الكرة الكريستالية)، و"المحطة" لسارة إسحاق، و"نجوم الأمل والألم" لسيريل عريس، و"البارح العين ما نامت" لراكان مياسي (كلّها ببرنامج آفاق). فالحضور السينمائي العربي متنوّع، وهذا لا علاقة له بالنقد، الذي يقرأ كل فيلمٍ على حدة، بعيداً عن المساحة المخصّصة بالأفلام في كل دورة. عام 2018 (الدورة الـ53، بين 29 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز 2018) يشهد عروضاً عدة لستة أفلام: "أمل" لمحمد صيام، و"داخل الموصل" ليانا أندرت، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكي، و"المرجوحة" لعريس، و"ولدي" لمحمد بن عطية، و"واجب" لآن ـ ماري جاسر. العام الماضي (الدورة الـ59، بين 4 و12 يوليو/تموز 2025)، ثلاثة أفلام: TrepaNation لعمار البيك، و Partition لديانا آلن، و"اللي باقي منك" لشيرين دعيبس، الذي يُستقبَل جماهيرياً بحفاوة كبيرة، في أول عرضٍ له بكارلوفي فاري، إذْ يُصفَّق له دقائق عدة.

هذا غير عابر، رغم أنّ عدد الأفلام المختارة أقلّ بكثير من المُنجز سنوياً، وليس كل مُنجز جدير بالاختيار، وليس كل ما يُختار جديرٌ بعرضه في المهرجان. مسائل كثيرة تعاينها العناوين السابقة، والمسافة بين كل اشتغال وآخر كبيرة أحياناً. الحروب وفلسطين والاختبارات الفردية، عبر العلاقة بالبلد والهوية والهجرة وغيرها، تترافق وتداعيات الوحدة والقهر والموت، والالتحاق بـ"داعش"، إلى تفاصيل يومية في الناصرة.

الأفلام المختارة للدورة الـ60 معروضة في مهرجاني "كانّ" (2026) وفينيسيا (2025)، باستثناء "قساطل"، الذي يُعرض في كارلوفي فاري للمرة الأولى عالمياً، والذي سيكون الفيلم العربي الوحيد في مسابقة الكرة الكريستالية: رغم تقاعده من عمله في هيئة المياه، لا يزال جيران حسن معتادين مساعدته الدائمة لهم، في بلدة ريفية تنقطع المياه فيها كثيراً. هذه المرة، الوضع خطر: البلدة برمّتها بلا ماء، والتوترات تتصاعد بين السكان يومياً، وحسن يرغب في مساعدتهم جميعهم، لكنه يحتاج إلى وقت للحداد على صديقه رضا البنغلادشي، المتوفّى مؤخراً في ظروف غامضة.

"ببراعة، يُوظّف المخرج اللبناني كريم قاسم مختلف الأساليب السينمائية، ليُقدّم صورة مزدوجة أنيقة لرجل مُسنّ، وللبلدة التي يكون جزءاً منها حياته كلّها"، تكتب آنا كورينك (مُبرمِجَة) في الكاتالوغ، وتُضيف أنه "يفعل ذلك بمزيجٍ من الحنين والفكاهة الرقيقة والحزن العميق، مع لمسة تحقيق بوليسي".

"المحطة"، المعروض للمرة الأولى دولياً في "أسبوع النقاد" بالدورة الـ79 (12 ـ 23 مايو/أيار 2026) لمهرجان "كانّ"، يروي حكاية ليال، التي تُحقّق معجزة صغيرة. ففي منطقة تشهد حرباً، تُنشئ واحة سلام، تتمثّل بمحطة وقود، تحكمها ثلاث قواعد بسيطة: ممنوع الرجال، ممنوع الأسلحة، ممنوع السياسة. عندما يواجه شقيقها الأصغر التجنيد، تكون مستعدة لفعل أي شيء لإنقاذه. أختها الكبرى وحدها تستطيع مساعدتها، لكنهما متخاصمتان منذ زمن. في خضم القتال، هل يمكن لقيم الحب والفُكاهة والتسامح والتعاطف أن تصمد؟ (العربي الجديد، 22 مايو/أيار 2026).

"نجوم الأمل والألم": قصة حب تروي، على مدى عقود، حكاية شخصين، يُقدَّر لهما أن يكونا معاً. يتابع النصّ نينو وياسمينا في مراحل مختلفة من حياتهما: لحظة وقوعهما في الحب، وعلاقة الحب بينهما، ولحظة أبوّتهما. في الوقت كلّه، تتأثر علاقتهما بشكل أو بآخر بالواقع السياسي في لبنان (العربي الجديد، 17 سبتمبر/أيلول 2025). يُذكر أن الفيلم حاصلٌ على جائزة الجمهور، مناصفة مع "ذاكرة" للأوكرانية فلادلينا ساندو، في برنامج "أيام المؤلّف 22"، بالدورة الـ82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025) لمهرجان فينيسيا.

"البارح العين ما نامت": يجد المشاهد نفسه في ضباب سهل البقاع الهادئ، على الحدود بين لبنان وسورية. بهدوء، وعلى خلفية إيقاع الحياة الذي يبدو عادياً، تتكشّف قصص السكان المحليين، حاملة معها قدرة على هزّ المنطقة بأسرها، بشكلٍ خفيّ. إنها قصص نساء يُنظر إليهنّ بوصفهنّ حلولاً لمشاكل الآخرين، وقصص رجال يؤثرون في حياة من حولهم: "الفيلم الأول لراكان مياسي متأثّر، بشكلٍ كبير، بقصة جدته التي تُجبَر على الزواج ببلوغها 14 عاماً. النتيجة لن تكون سرداً مباشراً، بل مساحة للشعور العميق بالظلم، الذي لا يزال يُهيمن على المنطقة حتى اليوم"، بحسب تقديم كاتالوغ مهرجان كارلوفي فاري (العربي الجديد، 21 مايو/أيار 2026). يُذكر أن عرضه الدولي الأول حاصل في "نظرة ما" (منافسة على الكاميرا الذهبية) بالدورة الـ79 (12 ـ 23 مايو/أيار 2026) لمهرجان "كانّ".