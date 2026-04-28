عدد مستخدمي "سبوتيفاي" يرتفع إلى 761 مليوناً

- بلغ عدد مستخدمي سبوتيفاي النشطين شهرياً 761 مليوناً، منهم 293 مليون مشترك مدفوع، مما أدى إلى زيادة الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي. - تجاوزت النتائج توقعات الشركة، حيث شهدت تفاعلاً إيجابياً من المستخدمين الحاليين والجدد، مع توقعات بزيادة المستخدمين إلى 778 مليوناً والمشتركين المدفوعين إلى 299 مليوناً بنهاية أبريل. - ركزت سبوتيفاي على الربحية عبر رفع أسعار الاشتراكات وإضافة ميزات جديدة لجذب المستخدمين من منصات منافسة مثل يوتيوب ميوزك وأمازون ميوزك.

وصل عدد مستخدمي منصة بثّ الموسيقى سبوتيفاي النشطين شهرياً إلى 761 مليوناً، من بينهم 293 مليون مشترك في الخدمة المدفوعة، وهو ما انعكس ارتفاعاً في إيرادتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أعلنته الشركة الثلاثاء.

وجاءت النتيجة أعلى بقليل من توقعات الشركة التي تنبأت بالوصول إلى 759 مليون مستخدم نشط شهرياً، بينما جاء عدد المشتركين المدفوعين متوافقاً مع توقعاتها، بحسب وكالة فرانس برس. وقال الرئيس التنفيذي المشارك، أليكس نورستروم، في بيان: "تجاوزنا 760 مليون مستخدم نشط شهرياً، وحقّقنا نمو المشتركين الذي كنا نستهدفه، وشهدنا تفاعلاً صحياً من المستخدمين الحاليين، ومن المستخدمين العائدين والجدد على حدٍّ سواء".

وكان مؤسس "سبوتيفاي"، دانيال إيك، قد غادر منصب الرئيس التنفيذي في بداية عام 2026، مسلّماً القيادة إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين نورستروم وغوستاف سودرستروم. لكنّه لا يزال يلعب دوراً بارزاً في الشركة بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وبحسب "فرانس برس"، بلغت إيرادات "سبوتيفاي" خلال الربع الأول 4.5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 40% ليصل إلى 715 مليون يورو. وبالنظر إلى المستقبل، قالت الشركة إنها تتوقع الوصول إلى 778 مليون مستخدم نشط شهرياً و299 مليون مشترك مدفوع بنهاية إبريل/نيسان الحالي.

وركّزت "سبوتيفاي" كثيراً على الربحية في السنوات الأخيرة، من خلال رفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة وكذلك أوروبا، كما أضافت ميزات جديدة إلى باقتها المجانية المدعومة بالإعلانات لجذب المزيد من المستخدمين من منصات منافسة مثل "يوتيوب ميوزك" و"أمازون ميوزك".