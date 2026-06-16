عبد الله إبراهيم... نغمة مفاتيح البيانو السوداء

- برحيل عبد الله إبراهيم، يفقد عالم الجاز أحد أعمدته البارزة، حيث ترك إرثاً فنياً استثنائياً يمزج بين عبقرية الارتجال وعمق الجذور الأفريقية، ليكون صوت القارة السمراء في أعرق المسارح العالمية. - وُلد في كيب تاون عام 1934، وبرزت موهبته مبكراً، حيث أسس فرقة "جاز إبيستلز" قبل أن يختار المنفى بسبب سياسات الفصل العنصري، ليبدأ مسيرة عالمية بعد لقائه بديوك إلينغتون. - عاد إلى جنوب أفريقيا بعد إطلاق سراح نيلسون مانديلا، مؤدياً عرضاً تاريخياً في حفل تنصيبه، وأسّس أكاديمية M7 لتطوير المواهب الشابة، تاركاً بصمة لا تُمحى في تاريخ الموسيقى والنضال.

برحيل أيقونة الجاز العالمية، الجنوب أفريقي عبد الله إبراهيم (1934 - 2026) عن 91 عاماً يوم أمس، يفتقد مشهد الجاز العالمي إلى أحد أهم أعمدته وأبرز عازفي البيانو الذين تركوا بصمة لا تُمحى في تاريخ الموسيقى.

رحل الموسيقار الذي عُرف بمناهضته لنظام الفصل العنصري، تاركاً خلفه إرثاً فنياً استثنائياً جمع بين عبقرية الارتجال وعمق الجذور، ليمثل صوت القارة السمراء في أعرق مسارح العالم.

وُلد عبد الله إبراهيم في كيب تاون عام 1934 باسم أدولف جوهانس براند (عُرف لاحقاً باسم دولار براند)، وتشرّب منذ طفولته ألحان الكنيسة وأغاني قبائل خويسان التقليدية، ليصنع لاحقاً مزيجاً فريداً تأثر بموسيقى الجاز الأميركية وإيقاعات كيب تاون المتنوعة.

برزت موهبته مبكراً، وسرعان ما أسس عام 1959 فرقة "جاز إبيستلز" (Jazz Epistles) التي سجلت أول ألبوم جاز لموسيقيين من جنوب أفريقيا، قبل أن تجبره تداعيات مجزرة شاربفيل وسياسات الفصل العنصري القمعية على اختيار المنفى عام 1962.

في أوروبا، شكل لقاؤه بالأسطورة ديوك إلينغتون في زيورخ عام 1963 نقطة تحول كبرى، إذ قاده هذا اللقاء إلى تسجيل ألبوم في باريس، والانطلاق نحو مسارح نيويورك ومزاملة عمالقة الجاز مثل جون كولترين وأورنيت كولمان. وشهد عام 1968 تحولاً روحياً عميقاً في حياته حين اعتنق الإسلام واختار اسم عبد الله إبراهيم، باحثاً عن انسجام داخلي انعكس بقوة على مؤلفاته. ولم يقتصر دوره على الموسيقى المجردة، بل تحولت مقطوعته الشهيرة "مانينبيرغ" (Mannenberg) عام 1974 إلى نشيد وطني غير رسمي للمقاومة السوداء في بلاده.

عقب إطلاق سراح نيلسون مانديلا عام 1990، عاد عبد الله إبراهيم إلى وطنه تلبية لدعوة شخصية من الزعيم الراحل، وأدى عرضاً تاريخياً في حفل تنصيبه رئيساً عام 1994. وإلى جانب تسجيله أكثر من 100 ألبوم وتأليفه لموسيقى تصويرية لأفلام عالمية، أسس أكاديمية M7 لتطوير المواهب الشابة، ومارس فنون الدفاع عن النفس والفلسفة التأملية بشغف طوال حياته. برحيله، تودّع جنوب أفريقيا والعالم مناضلاً جسّد بموسيقاه رحلة نضال وأمل نحو الحرية.