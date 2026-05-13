عبد الرحمن أبو مالح يستقيل من "ثمانية" وسط أنباءٍ عن خلافات

- أثارت استقالة عبد الرحمن أبو مالح من منصبه كمدير تنفيذي لشركة ثمانية السعودية تفاعلاً واسعاً، وسط تقارير عن خلافات مع جمانة الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، حول الرؤية الإدارية والاستراتيجية. - تباينت الآراء بين تمسك أبو مالح بالهوية الثقافية والفنية للشركة ومساعي المجموعة الأم لتبني استراتيجيات تجارية جديدة، خاصة بعد فوز ثمانية بحقوق نقل مباريات الدوري السعودي. - تزامنت الاستقالة مع إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام رفع حصتها في ثمانية إلى 75% وتقديم تمويل إضافي بقيمة 200 مليون ريال سعودي.

أثارت الأنباء المتداولة عن استقالة مؤسّس شركة ثمانية السعودية عبد الرحمن أبو مالح من منصبه مديراً تنفيذياً تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، في ظل حديث عن خلافٍ بينه وبين الرئيسة التنفيذية للشركة الأم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانة الراشد.

وتناقلت منصات إعلامية وحسابات صحافية، الثلاثاء، معلومات تشير إلى أن الاستقالة جاءت على خلفية تباينات في الرؤية الإدارية والاستراتيجية بين أبو مالح وإدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام التي تمتلك حصة الأغلبية في "ثمانية" منذ صفقة الاستحواذ التي أُعلنت عام 2021.

وأشار صحافيون على منصة إكس إلى أن الخلاف راوح بين تمسّك المؤسّس بالهوية الفنية والطابع الثقافي الذي تأسّست عليه "ثمانية"، ومساعي الشركة الأم لتبني استراتيجيات تجارية جديدة تلائم مرحلة التوسع الرياضي، ولا سيما أن "ثمانية" فازت العام الماضي بحقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لمدة ست سنوات، بدءاً من الموسم الحالي.

وتزامنت الأنباء عن استقالة أبو مالح مع إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام رفع حصّتها في "ثمانية" من 51% إلى 75%، مع تعهدها بتقديم تمويل إضافي بقيمة 200 مليون ريال سعودي على مدار أربع سنوات.

وكان عبد الرحمن أبو مالح قد أسّس شركة ثمانية عام 2016، ونجحت في تحويلها إلى أحد أشهر منصات البودكاست العربية، ولا سيّما مع برنامج "فنجان" الذي كان يقدمه بنفسه. وعبّر بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن اعتراضهم على رحيل أبو مالح، منتقدين السعي لتغيير هوية الشركة، فيما أشار آخرون إلى أن التطورات الأخيرة توحي بأنّ "ثمانية" تدخل مرحلة مختلفة، قد تركّز فيها أكثر على التوسع في المجال الرياضي.