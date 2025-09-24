عبد الرحمان القحطاني رئيساً لمجلس إدارة "المركز القطري للصحافة"

- تم إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، حيث تم تعيين عبد الرحمان ماجد القحطاني رئيساً جديداً خلفاً لسعد محمد الرميحي، مع ضم ستة أعضاء يمثلون الصحف القطرية الرئيسية. - تأسس المركز القطري للصحافة وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2006 كمؤسسة ذات نفع عام، ويهدف إلى تعزيز العمل الصحافي والإعلامي في قطر، مع عضوية مفتوحة للقطريين والعرب والمقيمين. - أكد المدير العام للمركز، صادق محمد العماري، أن التشكيل الجديد يهدف إلى مواصلة العمل الصحافي بزخم جديد، وفقاً للمادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمركز.

أعيد تشكيل مجلس إدارة المركز القطري للصحافة ليحل عضو مجلس الإدارة عبد الرحمان ماجد القحطاني رئيساً، بدلاً من سعد محمد الرميحي، الذي انتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً لأول رئيس للمجلس صالح بن عفصان الكواري، والذي توفي في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وضمّ التشكيل الجديد ستة أعضاء لمجلس الإدارة يمثلون الصحف القطرية (الراية، الوطن، الشرق، العرب، بننسولا، غلف تايمز، قطر تريبيون). وهم جابر سالم الحرمي، وعبد الله طالب المري، وخالد مبارك آل شافي، وفيصل عبد الحميد المضاحكة، وفالح حسين الهاجري، وفيصل محمد عبد الله.

وقال المدير العام للمركز القطري للصحافة، صادق محمد العماري، لـ"العربي الجديد"، إن التشكيل الجديد جاء تطبيقاً للمادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمركز، الذي حدّد أن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها أو تشكيل مجلس إدارة جديد. وأوضح أن القحطاني هو ثالث رئيس للمجلس بعد صالح بن عفصان الكواري، الذي تولى الرئاسة منذ 2017 إلى وفاته، نهاية أغسطس/آب 2019، ثم سعد بن محمد الرميحي الذي تولى الرئاسة من 2019 إلى سبتمبر/أيلول الحالي، مؤكداً أن المركز القطري للصحافة "سيواصل عمله ومسيرته الصحافية في قطر والخليج والوطن العربي بزخم جديد وعمل دؤوب".

"القطري للصحافة" بيت الإعلاميين والصحافة

تأسّس المركز القطري للصحافة طبقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات ذات النفع العام وتعديلاته ليكون مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تعنى بشؤون الصحافة والإعلام، عضويتها مفتوحة للقطريين والعرب والمقيمين. وعقد اجتماعه الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث انتُخب رئيسه وأعضاؤه، فيما اعتمد في اجتماعه الثاني في يناير/ كانون الثاني 2018 النظام المالي والمقر وشعار المركز. ويمثل المركز مظلة إعلامية للارتقاء بالعمل الصحافي والإعلامي، وهو بمثابة البيت الذي يجمع العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي في قطر.