عبارة "أنا أم ذات كفوف" تُنهي مسيرة مذيعة على "تي آر تي" التركية

- أثارت مقدمة الأخبار إيشيل آجي قار جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها في عيد الأم، حيث عبّرت عن أمومتها لحيواناتها الأليفة، مما أدى إلى إقالتها من قناة TRT Haber بسبب خروجها عن النص وخلطها بين مفاهيم الأمومة. - تباينت ردود الفعل بين دعم إنسانيتها وانتقاد تشبيهها بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تناولها الأوضاع المعيشية والضغوط الاقتصادية في تركيا، مما زاد من حدة الجدل. - أكدت آجي قار اعتزازها بفترة عملها في القناة وسعيها لتكون "صوت الشعب"، مشيرةً إلى إنهاء مهامها وشكرها لمن فهم رسالتها الإنسانية.

أشعلت كلمات مقدّمة نشرة الأخبار الرئيسية على قناة تي آر تي خبر (TRT Haber)، إيشيل آجي قار، وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وجّهت كلمة "ارتجالية" في ختام النشرة، مساء أمس الأحد، بمناسبة عيد الأم.

وعبّرت آجي قار خلال كلمتها عن شعورها بالأمومة تجاه حيواناتها الأليفة، قائلةً: "لم يرزقني الله بعد بطفل بشري، لكنه شرّفني بخدمة مخلوقاته الصامتة وأمومتها؛ فأنا أيضاً أم ذات كفوف"، ما أثار ردات فعل متباينة في الأوساط التركية وعلى منصّات التواصل الاجتماعي، ودفع إدارة القناة، وفق مصادر إعلامية، إلى إقالتها من تقديم الأخبار، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن.

وتفاوتت ردات الفعل تجاه تصريحات المذيعة، إذ عبّر بعض المستخدمين عن دعمهم لها، معتبرين أن كلامها يعكس جانباً إنسانياً في تعاملها مع الحيوانات الأليفة، خصوصاً أنها لم تُرزق بأطفال بعد، في حين رأى آخرون في تصريحاتها إساءةً لمفهوم الطفولة وتشبيهاً غير مناسب بين الإنسان والحيوان، فضلاً عن خلط في معنى الأمومة.

وبحسب مصادر من داخل القناة، فإن آجي قار خرجت عن النص ولم تلتزم بما ورد في جهاز "الأوتو كيو"، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، ما قد يكون سبباً إضافياً لامتعاض إدارة القناة. وأشارت المصادر إلى أن هذا يُعدّ مخالفة مهنية قد تترتب عليها عقوبات، من بينها الإبعاد عن الشاشة، من دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن إنهاء ظهورها بشكل نهائي.

وكشفت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" أن المذيعة لم تكتف بتهنئة الأمهات أو الحديث عن رعايتها لحيوانات أليفة، بل تطرّقت أيضاً إلى الأوضاع المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر التركية، مشيرةً إلى "حق الأطفال في حياة كريمة" و"قدرة الأمهات على الشراء". ما زاد من حدة الجدل، ودفع إدارة القناة إلى استبعادها عن نشرات الأخبار، وفق ما أوردته صحيفة "سوزجو" (Sözcü).

وفي تصريحات لاحقة، عبّرت آجي قار عن اعتزازها بالفترة التي قضتها في القناة، مؤكدةً أنها سعت دائماً إلى أن تكون "صوت الشعب"، مشيرةً إلى أنها أُبلغت بإنهاء مهامها في تقديم النشرة على القناة الرسمية تي آر تي 1 (TRT 1)، وأنها أدّت عملها "بضمير مرتاح"، شاكرةً مَن فهم رسالتها، التي أكدت أنها تتعلق برعايتها للحيوانات والدفاع عن حق الأطفال في حياة كريمة، بعيداً عن أي تأويلات سياسية.