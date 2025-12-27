عام دموي للصحافة في البيرو بعد مقتل صحافي رابع في 2025

إعلام وحريات
مباشر
27 ديسمبر 2025
الصحافي ميتزار كاستييخوس (إكس)
الصحافي البيروفي ميتزار كاستييخوس (إكس)
+ الخط -

توفي صحافي بيروفي، الجمعة، في أحد مستشفيات العاصمة ليما، بعد أسبوعين من تعرّضه لإطلاق نار من مسلحين، وفق ما أعلنت الرابطة الوطنية للصحافيين، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين الذين اغتيلوا هذا العام في البيرو إلى أربعة.

وأُصيب ميتزار كاستييخوس بجروح خطيرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، في أثناء مغادرته منزله متوجهاً إلى إذاعة "راديو لاتين بلس" التي كان يعمل بها في منطقة أوكايالي. وكان الصحافي، البالغ 34 عاماً، يُدير برنامجاً إخبارياً تلفزيونياً، واشتهر بكشفه قضايا فساد تورّط فيها مسؤولون محليون.

وطالبت الرابطة الوطنية للصحافيين بإنزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين عن هذا الاغتيال، معتبرةً أن "هذا العام كان كارثياً على حرية الصحافة في البيرو".

سامي الساعي في مقرّ مركز مدى للحريات الإعلامية في رام الله، 14 ديسمبر 2025 (العربي الجديد)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

صحافي فلسطيني يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب والتعذيب في سجون الاحتلال

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل فرناندو نونييز، مراسل قناة "كاميلا تي في" الرقمية، بالرصاص في أثناء عودته من رحلة عمل في منطقة لا ليبرتاد شمالي البلاد. وفي الأشهر السابقة، قُتل الصحافيان غاستون ميدينا وراوول سيليس أيضاً بالرصاص، في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإجرامية في البلاد. وبحسب البيانات الرسمية لعام 2025، سُجّلت 1888 جريمة قتل في البيرو حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة تقارب 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

وفاة المخرج المصري داود عبد السيد عن 79 عاماً

التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

أنقرة توسّع استثماراتها في مجال الفضاء

التحديثات الحية
سوشيال ميديا
مباشر

وثائق تفضح استراتيجية "إنستغرام" لاستقطاب المراهقين