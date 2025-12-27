عام دموي للصحافة في البيرو بعد مقتل صحافي رابع في 2025

توفي صحافي بيروفي، الجمعة، في أحد مستشفيات العاصمة ليما، بعد أسبوعين من تعرّضه لإطلاق نار من مسلحين، وفق ما أعلنت الرابطة الوطنية للصحافيين، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين الذين اغتيلوا هذا العام في البيرو إلى أربعة.

وأُصيب ميتزار كاستييخوس بجروح خطيرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، في أثناء مغادرته منزله متوجهاً إلى إذاعة "راديو لاتين بلس" التي كان يعمل بها في منطقة أوكايالي. وكان الصحافي، البالغ 34 عاماً، يُدير برنامجاً إخبارياً تلفزيونياً، واشتهر بكشفه قضايا فساد تورّط فيها مسؤولون محليون.

وطالبت الرابطة الوطنية للصحافيين بإنزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين عن هذا الاغتيال، معتبرةً أن "هذا العام كان كارثياً على حرية الصحافة في البيرو".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل فرناندو نونييز، مراسل قناة "كاميلا تي في" الرقمية، بالرصاص في أثناء عودته من رحلة عمل في منطقة لا ليبرتاد شمالي البلاد. وفي الأشهر السابقة، قُتل الصحافيان غاستون ميدينا وراوول سيليس أيضاً بالرصاص، في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإجرامية في البلاد. وبحسب البيانات الرسمية لعام 2025، سُجّلت 1888 جريمة قتل في البيرو حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة تقارب 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

(فرانس برس)