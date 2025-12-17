عامٌ يمضي كأيّ عامٍ آخر

- تقليد كتابة ملخصات سنوية للأحداث يفتقر غالبًا للتحليل، لكنه بدأ يتغير ليشمل نقاشات حول القضايا المثيرة للاهتمام. - التغيرات السريعة تجعل من الصعب تحديد "الأهم" في أي مجال، حتى في السينما التي تعكس مرارات العالم، مما يصعب الاحتفاء بإنجازات معينة. - رغم إنتاج الأفلام العربية وزيادة المهرجانات، يبقى السؤال "ماذا بعد؟" هو الأهم، مع البحث عن الجديد في عالم ثابت.

عشية انتهاء كلّ عام، يُحكى عن تقليدٍ مهني متَّبع، غالباً: كتابة ملخّصٍ، في مجال محدّد، عن الحاصل في العام الذي ينصرم. تقليدٌ يغيب، ولا حسرة على غيابه، إذْ يشبه غالباً تقارير أمنية، تؤكّد أنّ هذا حاصل في ذاك الوقت، ويندر أنْ يكون هناك تحليلٌ أو نقاشٌ، فالمطلوب "وثيقة" يُحتَفَظ بها في أرشيفٍ شخصي.

هذا قديمٌ. تدريجياً، تتحرّر المهنة من تقارير كهذه، لمصلحة مقالات تختار "الأهمّ"، أقلّه بالنسبة إلى كتّابها، لنقاشٍ وحوار جديدين حوله ومعه، من دون التخلّي كلّياً عن المعلومة الموثّقة. كأنْ يختار ناقدٌ سينمائي حدثاً أو قضية أو فيلماً مُثيراً لحدثٍ أو صانعَ قضية، فيكتب مجدّداً فيه، وإنْ بنظرة أنضج وأهدأ، ربما.

غير أنّ الغليان الذي يعيشه عالم اليوم، منذ سنين عدّة، يُلغي ترف انتقاء "الأهمّ" في مجالات المهنة، لكتابة لعلّها غير نافعةٍ في زمن الانهيارات المتتالية والمتدفقة بقوة شرٍّ يفتك بالبشرية وعالمها. والغليان ذاك ـ إذْ ينتقل من أفكار وثقافات وفنون وعلوم، في إنتاج مزيد من المعرفة والوعي، إلى قتل وإبادة وحرق وإلغاء ـ يجعل "الأهمّ" في عامٍ منصرم نكتة سمجة، تعجز عن إثارة ابتسامةٍ عابرة. حتى أنّ أي فكرة، تُقال في لقاء يجمع بين المهنة والزمالة والصداقة في سهرةٍ، ويُفترض بها (الفكرة) أنْ تكون "مختلفة" ولو قليلاً، أو "مُثيرة لاهتمامٍ" ولو قليل، غير قادرة على انتزاع أكثر من ثوانٍ ضاحكة، فالمناخ العام قاس وممزّق، ولا مكان لمختلف ومُثير لاهتمام، أكثر من الحاصل في العالم منذ سنين عدّة.

فأيّ عنوان سينمائي يُمكنه أنْ يُميّز عاماً منصرماً، كعام 2025؟ هل يكفي اعتباره "عاماً سينمائياً فلسطينياً بامتياز"، كي يُحتَفل بالأهمّ فيه، مع أنّ الأفلام "الفلسطينية" الجديدة تعكس مرارات وآلاماً وخراباً وقلاقل وانهيارات وبشاعات؟ هل يتمكّن اختيارُ "السينما المصرية"، التي تحقِّق بهجةً في ابتكار الأجمل، في أفلام تغوص، أكثر فأكثر، في الذات، عبر علاقة مع أب/أم، أو مع ذات/روح، أو مع بيئة/آخر؛ هل يتمكّن اختيارٌ كهذا من أنْ يكون ميزةً، تستدعي كتابة ونقاشاً وحواراً؟ ماذا عن الحاصل في بلاد المغرب العربي، ودول الخليج العربي، والمشرق العربي؟ ألن يكون هذا الحاصل، بعدده (أكثر من المعتاد) ونوعيّته (أقلّ من المتوقّع والمطلوب، رغم جماليات تزداد عدداً عاماً تلو آخر)، امتداداً للحاصل في أعوامٍ قليلة سابقة؟

"لا جديد تحت الشمس". قولٌ يختصر واقعاً أكثر بكثير من اختيار "الأهمّ" في عامٍ منصرم. لعلّ القول هذا يكون "الأهمّ" في عامٍ منصرم، كما في أعوام سابقةٍ عليه. فالإمعان في إنجاز أفلامٍ عربية، "تتقوقع" حول الذات (أب/أم، ذات/روح، بيئة/آخر)، مُحسِّنةً اختراعَ صُورها ونبرتها، غير كافٍ للقول إنّه (الإمعان) "الأهمّ". أمْ أنّ ازدياد حدّة الرقابات، الاجتماعيّة/الثقافية بينها أخطر وأعنف، يُشكِّل سبباً لاعتباره "الأهمّ"، علماً أنّ مواجهة الرقابات مستمرّة، بإنجاز مزيدٍ من أفلامٍ تُقلق الرقابات، وهذا جميلٌ رغم كلّ شيء؟ أمْ أنّ كثرة المهرجانات السينمائية العربية، ومعظمها دولي، تكون "الأهمّ"، مع أنّ الكثرة تلك غير مُنتجةٍ جديداً ومختلفاً ومتميّزاً؟ ماذا عن بلوغ التصفيات الأولى لجوائز سينمائية "مرموقة" في العالم (هل هذه الجوائز لا تزال "مرموقة"، فعلاً؟): أيكون البلوغ حدثاً "أهمّ"، خاصة إنْ يُكلَّل بفلسطين وحكايتها وناسها؟ ماذا عن الفوز إنْ يحصل (يُرجَّح هذا في لحظة تاريخية كالتي تمرّ حالياً): هل سيصنع تصفيقاً حادّاً لدقائق (23؟ 15؟ 7؟)، ثم... "لا جديد تحت الشمس"؟

كم أنّ الشمس جبّارة، فلا جديد تحتها، ومتأكّدةٌ من أنّ كلّ شيءٍ تحتها تعتاده منذ أزمنةٍ سحيقة (أو ربما ساحقة)، فلا تأبه ولا تفعل ولا تتحرّك، بل تُحرِّك غيرها شماتة، أو سخرية، أو تسلية. ومع أنّ السينما، على الأقلّ، مستمرّة في إنجاز جميلٍ ومهمّ وبارع في قول ذاتٍ وعوالمها وانفعالاتها ومروياتها، فهذا غير قادر لوحده على اختراع "الأهمّ" في عامٍ منصرم، وربما في أعوام مقبلة، وإنْ يحصل هذا، فالكارثة مستمرّة.

ماذا بعد؟

أيكون هذا السؤال "أهمّ" الحاصل، قبلاً وبعداً؟