"عازفة الكمان" في مهرجان آنسي... سينغافورة للمرة الأولى

- "عازفة الكمان" يحقق إنجازاً تاريخياً بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة 2026، كأول فيلم سنغافوري يشارك في هذه الفئة منذ 65 عاماً. - الفيلم من إخراج إرفين هان وراؤول غارسيا، الذي يمتلك خبرة واسعة في الرسوم المتحركة الكلاسيكية، ويستعرض قصة فاي وكاي في سنغافورة ومالايا خلال القرن العشرين. - يتميز الفيلم بموسيقى أصلية من ريكي هو وإيزابيل لاتورّي، ويضم طاقم أداء صوتي مميز، بما في ذلك خينغ هوا تان وفانغ رونغ وآيدن سنغ.

اختير فيلم الرسوم المتحركة المُنجز يدوياً "عازفة الكمان" للمسابقة الرسمية في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة لعام 2026 (فرنسا)، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التظاهرة الممتد على مدى 65 عاماً، فلم يشارك فيلم رسوم متحركة من إنتاج سنغافوري في المسابقة الرئيسية من قبل. أنجز العمل المخرج السنغافوري إرفين هان والمخرج الإسباني راؤول غارسيا.

يمتلك راؤول غارسيا، المقيم في مدريد، خبرة عميقة في مجال الرسوم المتحركة الكلاسيكية؛ إذ شملت مسيرته المبكرة العمل على عدد من أفلام "ديزني"، من بينها "الجميلة والوحش"، و"علاء الدين"، و"الأسد الملك"، و"أحدب نوتردام". كما رُشّح لاحقاً لجائزة آني عن فئة الإخراج المتميز في فيلم رسوم متحركة طويل، وذلك عن فيلمه "حكايات استثنائية".

تدور أحداث "عازفة الكمان" في سنغافورة ومالايا خلال أوائل القرن العشرين، بما في ذلك فترة الاحتلال الياباني، ويتابع قصة فاي، عازفة كمان موهوبة، ورفيق طفولتها كاي، إذ تمزّق الحرب حياتهما. تمتد القصة من عام 1929 وحتى الزمن الحاضر، متتبعة سعي فاي الطويل عبر عقود إلى تحقيق ذاتها الموسيقية، إلى جانب علاقتها غير المحسومة مع كاي.

يضم طاقم الأداء الصوتي للنسختين الإنكليزية واليابانية كلاً من خينغ هوا تان وفانغ رونغ اللتين تتشاركان أداء شخصية فاي في مراحل مختلفة من حياتها، بينما يؤدي آيدن سنغ دور كاي، ويجسّد أدريان بانغ صوت شخصية تاريخية في المقاومة هي ليم بو سنغ. كما يشارك إنريكي آرسي، المعروف عالمياً بدوره في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"، بدور هوغو، إلى جانب الممثلين اليابانيين كازويا تانابي وساتشي كوكوريو.

وضع الموسيقى الأصلية للفيلم ريكي هو، الموسيقي السنغافوري الحائز على جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية في الدورة الثامنة والأربعين من جوائز الحصان الذهبي عن فيلم "سيديق باليه – محاربو قوس قزح"، وذلك بالتعاون مع المؤلفة الموسيقية الإسبانية إيزابيل لاتورّي. وسجلت عازفة الكمان السنغافورية جوي يونغ المقاطع الرئيسية للكمان.

في هذا السياق، قال المخرج إرفين هان في تصريحات صحافية: "استغرق إنجاز هذا المشروع أكثر من عقد من الزمن. فقد انطلق من فيلم قصير أنجزناه عام 2015، ثم تطوّر عبر السنوات ليصبح عملاً أكثر طموحاً بكثير، سواء بحجمه، أو بما يسعى إلى قوله عن ماضي سنغافورة".