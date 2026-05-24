عائلتا عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب الدوكالي تتّفقان على "تعاون فني"

- زارت عائلة عبد الحليم حافظ منزل الموسيقار المغربي الراحل عبد الوهاب الدوكالي، مؤكدةً على عمق العلاقة بينهما، واتفقوا على تعاون ثقافي وفني للحفاظ على إرث الفنانين الراحلين. - أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تخصيص الدورة السادسة عشرة لإحياء ذكرى الدوكالي، تكريماً لمسيرته الفنية وتأثيره في الأغنية المغربية والعربية. - أكد السيناريست سيد فؤاد أن إهداء الدورة لروح الدوكالي يأتي تقديراً لإسهاماته البارزة في السينما والموسيقى، والتي أصبحت جزءاً من الذاكرة الفنية المشتركة.

نشرت عائلة المغني المصري الراحل عبد الحليم حافظ، يوم 18 مايو/ أيار الجاري، صوراً توثق زيارتها إلى منزل الموسيقار المغربي الراحل قبل أيام عبد الوهاب الدوكالي ومتحفه في الدار البيضاء، حيث قدّمت واجب العزاء لأسرة الفقيد، في خطوة أعادت إلى الواجهة عمق العلاقة التي جمعت بين اثنين من أبرز رموز الأغنية العربية. ونشرت العائلة في حسابها على "فيسبوك" صور الزيارة، وأن اللقاء شكّل أيضاً مناسبة للاتفاق على إطلاق تعاون ثقافي وفني بين الأسرتين في الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على تاريخ الفن العربي وصون إرث الفنانين الراحلين وتخليد ذكراهما.

وأكدت عائلة عبد الحليم حافظ، في التدوينة نفسها، أن العلاقة التي جمعت بين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب الدوكالي كانت قائمة على الصداقة والمحبة والتقدير المتبادل، معتبرةً أن هذه الروابط استمرّت كذلك بين الأسرتين، كما تعكس متانة العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المغربي والمصري.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تخصيص الدورة السادسة عشرة من المهرجان لإحياء ذكرى الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدوكالي، في خطوة تكريمية تستعيد مسيرة أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة واسعة في تاريخ الأغنية المغربية والعربية على مدى عقود، وذلك بعد اسبوعين من رحيله.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الدورة بين 25 و31 مارس/ آذار 2027 في مدينة الأقصر، بمشاركة سينمائية وفنية أفريقية وعربية، حيث اختارت إدارة المهرجان أن تجعل من هذه الدورة مناسبة للاحتفاء بالتجربة الفنية للدوكالي واستحضار حضوره في الوجدان العربي، سواء عبر أعماله الغنائية أو من خلال مساهماته في الموسيقى التصويرية والسينما.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد، مؤسس المهرجان ورئيسه، أن إهداء الدورة المقبلة إلى روح عبد الوهاب الدوكالي يأتي تقديراً لإسهاماته البارزة في السينما العربية والأفريقية، ولمكانته الفنية التي تجاوزت حدود المغرب إلى فضاء عربي وأفريقي أوسع، مشيراً إلى أن أعماله الموسيقية والغنائية أصبحت، مع مرور الوقت، جزءاً من الذاكرة الفنية المشتركة بين الشعوب.