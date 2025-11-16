رصدت وكالة الأناضول للأنباء في ولاية وان شرقي تركيا، حيوان ابن عرس المحمي والمهدد بالانقراض، وهو يتنقّل بين الصخور في مشهد نادر نظراً إلى كونه ينشط ليلاً وتصعب رؤيته في الطبيعة. ابن عرس يتحوّل لون فرائه من البني صيفاً إلى الأبيض شتاءً، ويعدّ من الكائنات التي تلعب دوراً حيوياً في حماية التوازن البيئي، إذ يسيطر على أعداد القوارض التي قد تُلحق أضراراً بالزراعة والغطاء النباتي، بفضل تمتعه بحواس بصر وسمع وشم قوية.

وأفاد مدير مركز حماية وإعادة تأهيل الحياة البرية بجامعة "وان يوزنجو يل"، لقمان أصلان، بأن ابن عرس من أصغر الثدييات الآكلة للحوم وأكثرها حساسية للمخاطر. وأشار إلى أن تدمير الموائل الطبيعية لهذا الكائن وضعه أمام خطر الانقراض. وأوضح أن هذا الحيوان يسكن جحوره نهاراً ويخرج للصيد ليلاً، ولا يهاجر ولا يدخل في سبات شتوي، ويُعدّ "صياداً رشيقاً" يحافظ على التوازن الطبيعي عبر تقليل أعداد القوارض.

وأضاف أصلان أن ابن عرس يعيش في المناطق الجبلية والكهوف والغابات، ويمكن العثور عليه في مختلف مناطق تركيا، ودعا المواطنين إلى إيلاء أهمية لهذا الحيوان لضمان استمرار وجوده. وسبق أن رُصد ابن عرس أبيض الفراء في ولاية طنجالة في 2018، عندما التقط صاحب متجر محلي صوراً لهذا الحيوان المهدد بالانقراض بكاميرا هاتفه المحمول خلال رحلة طبيعية إلى وادي منذر. ونقلت الوكالة حينها عن المصور أنه "كنا محظوظين. رأيناه والتقطنا له صوراً".

(الأناضول، العربي الجديد)