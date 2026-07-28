ظهور محادثات مع "كلود" على محركات البحث يثير مخاوف حول الخصوصية

- تم اكتشاف مئات المحادثات مع روبوت "كلود" متاحة للجمهور عبر الإنترنت بسبب فهرسة محركات البحث للروابط التي اختار المستخدمون مشاركتها، مما أدى إلى تداولها على نطاق واسع. - أكدت شركة أنثروبيك أن المستخدمين هم من يقررون مشاركة محادثاتهم، وأن الروابط لا يمكن اكتشافها إلا إذا اختاروا ذلك، مع توضيح أن المحتوى المنشور يمكن أرشفته من جهات خارجية. - أزالت أنثروبيك الروابط من نتائج البحث بعد اكتشاف المشكلة، مشيرة إلى أن مسؤولية فهرسة الصفحات تقع على عاتق مالكي المواقع، كما واجهت شركة أوبن إيه آي مشكلة مشابهة سابقًا.

تبيّن أن مئات المحادثات التي أجراها مستخدمون مع روبوت الدردشة كلود التابع لشركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك كانت متاحة للجمهور على الإنترنت، بعدما ظهرت روابطها في نتائج محركات البحث مثل "غوغل"، وتضمنّت معلومات شخصية ومهنية، بحسب ما نشره موقع بي بي سي، الثلاثاء.

وكان يكفي استخدام خاصية البحث داخل موقع محدّد على محرك بحث غوغل للوصول إلى هذه المحادثات، بعدما فهرست محركات البحث الروابط التي اختار المستخدمون جعلها قابلة للمشاركة، وهو ما أدى لأن تصير متاحة لأيّ شخص. وعلى الرغم من إزالة روابط هذه المحادثات من محركات البحث خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلّا أن معظمها كانت قد حفظت من الجمهور وأعيد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وقالت متحدثة باسم شركة أنثروبيك إن مستخدمي "كلود" هم من يقررون ما إذا كانوا يريدون مشاركة محادثاتهم، مؤكدةً أن روابطها "لا يمكن تخمينها أو اكتشافها ما لم يختر المستخدمون مشاركتها بأنفسهم". وأضافت أن مشاركة المحادثة تجعل محتواها متاحاً للعامة، كأي محتوى منشور على الإنترنت، ما يعني إمكانية أرشفته من جانب خدمات تابعة لجهات خارجية. وفي حين أن خيار المشاركة في "كلود" يوضح للمستخدمين بأن "أي شخص يمتلك الرابط" يستطيع الاطلاع على المحادثة، لكنه لا ينبّههم إلى احتمال ظهور الرابط في نتائج البحث على "غوغل" أو غيره من محركات البحث.

من جهته، أوضح متحدّث باسم "غوغل"، لـ"بي بي سي"، أنّ محرّك البحث لا يتحكم في الصفحات التي يختار أصحاب المواقع نشرها للعامة، مؤكدة أن مسؤولية تحديد ما إذا كانت الصفحات قابلة للفهرسة تعود إلى مالكي المواقع أنفسهم، وأن محرك البحث يلتزم بالتعليمات التي يحدّدونها.

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وكان مستخدمون على منصة ريديت أوّل من لفتوا الانتباه إلى هذه المشكلة، بعدما عثروا على أكثر من 200 محادثة مع "كلود" موزّعة على ما لا يقل عن 25 صفحة من نتائج البحث، تضمّنت محادثات أُجريت قبل أسابيع قليلة فقط. وأظهرت السجلات طبيعة الاستخدامات المتنوّعة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ففي حين سأل أحد المستخدمين عن كيفية التحوّل من إنسان إلى ثعلب أسطوري يملك تسعة ذيول، استعمله آخرون في أعمال بحثية لأغراض العمل، كما طلب المستخدمون في محادثات أخرى المساعدة في إعداد السير الذاتية.

ويشير اختفاء روابط محادثات "كلود" من نتائج البحث في وقتٍ لاحق إلى أن شركة أنثروبيك قد استخدمت الأدوات المخصصة لمنع فهرسة هذه الصفحات. مع العلم أنه سبق لشركة أوبن إيه آي أن واجهت مشكلة مشابهة العام الماضي، عندما أتيحت سجلات بعض المحادثات مع روبوت تشات جي بي تي للجمهور، وهو ما دفعها لتغيير طريقة الوصول إليها.