ظهور تمثال يحمل توقيع بانكسي لرجل تغطيه راية في لندن

- في لندن، ظهر تمثال جديد يُعتقد أنه من أعمال بانكسي، يصور رجلاً يحمل راية تخفي وجهه، ويقع في ساحة واترلو بمنطقة سانت جيمس. - بانكسي، المعروف بأعماله الجدارية، أكد سابقاً أعمالاً مثل جدارية تُظهر طفلين ينظران إلى السماء، تعبيراً عن قضية التشرد، وأخرى تُصور قاضياً يضرب متظاهراً. - وكالة رويترز كشفت هوية بانكسي كروبن غانينغهام، لكن الفنان ومحاميه ينفيان ذلك، مؤكدين أهمية إخفاء هويته لحمايته من التهديدات.

ظهر في العاصمة البريطانية لندن تمثال يحمل توقيع بانكسي لرجل تغطيه راية. ولم يؤكد الفنان الغامض، المعروف بأعماله الاستفزازية في فن الغرافيتي، بعد ما إذا كان التمثال من أعماله. وعادةً ما ينشر تأكيداً على موقعه الإلكتروني بعد وقت قصير من اكتشاف الجمهور أحد أعماله. ويصور التمثال رجلاً يتقدم من على قاعدة حاملاً راية كبيرة ترفرف وتخفي وجهه. ويقع التمثال في ساحة واترلو بمنطقة سانت جيمس في وستمنستر بلندن. وعلى الرغم من أنه اشتهر برسوماته على الجدران، إلا أن بانكسي صنع تماثيل من قبل، بما في ذلك تمثال يسمى "الشارب"، الذي ركّبه في شارع شافتسبري في ويست إند بلندن عام 2004. وكان هذا التمثال نسخة من تمثال "المفكر" لرودان، وأزيل بعد فترة وجيزة من وضعه.

تمثال الراية في وسط لندن، 29 إبريل 2026 (فوك فالشيتش/سوبا إيميجز/Getty)

أما آخر أعمال بانكسي المؤكدة في لندن فكانت في ديسمبر/كانون الأول، حين أعلن أنه وراء جدارية تُظهر طفلين مستلقيين ينظران إلى السماء. ويبدو أنها كانت تعبيراً عن قضية التشرد، إذ بدا الطفلان وكأنهما يشيران إلى برج سنتر بوينت، الذي لطالما كان رمزاً لأزمة التشرد. وفي سبتمبر/أيلول، أمام المحاكم الملكية، رسم بانكسي جدارية تُصوّر قاضياً يضرب متظاهراً أعزل بمطرقة. وجاء ذلك خلال فترة شهدت اعتقالات عديدة بسبب حمل لافتات تُشير إلى منظمة بالاستاين أكشن المحظورة. وقد أُزيل العمل الفني لاحقاً، وأكدت إدارة المحكمة التزامها القانوني بالحفاظ على طابع المبنى نظراً لتصنيفه ضمن المباني التاريخية.

وقالت وكالة رويترز الإخبارية أخيراً إنها كشفت هوية الفنان، معلنةً أنه روبن غانينغهام المقيم في بريستول، ومؤكدةً على ما يبدو نتائج تحقيق مماثل أجرته صحيفة "دايلي ميل" عام 2008، لكن غانينغهام ينفي صحة ذلك. كما صرّح مارك ستيفنز، محامي بانكسي، لـ"رويترز"، بأن الفنان "لا يقر بصحة العديد من التفاصيل الواردة في تحقيقكم"، وأكد أن إخفاء هوية بانكسي أمر بالغ الأهمية لأنه "تعرض لسلوكيات متطرفة وتهديدية ومهووسة".