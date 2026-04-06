ظريف يتلقّى توبيخاً بعد نشره مقالاً حول الحرب في إيران

أفادت وكالة فارس الإيرانية (شبه الرسمية) بأن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف (1960) تلقى "توبيخاً" بعد نشره مقالاً في مجلة فورين أفيرز الأميركية، اعتُبر مضمونه "متعارضاً مع الأمن القومي والسياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".

ونقلت الوكالة الخبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة، من دون أن تسميها، فيما لم توضح الجهة الرسمية التي وجّهت له التوبيخ. وأضافت أنّه في السياق نفسه "شدّد مكتب الادعاء العام في تحذير وجّهه إلى الشخصيات السياسية وأصحاب المنصّات العامة، على أنه خلال هذه الحرب المفروضة، يتعيّن على الشخصيات العامة ومن يمتلكون منابر إعلامية الامتناع عن إبداء آراء أو نشر مواد تتعارض مع المصالح الوطنية، ووحدة البلاد، والتماسك الاجتماعي، أو تتجاوز حدود صلاحياتهم".

وأثار الخبر تفاعلاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما أن ظريف أحد أبرز وجوه الدبلوماسية الإيرانية في العقود الأخيرة، وصاحب دور محوري في صياغة الاتفاق النووي السابق، ما منح مقاله وزناً خاصاً يتجاوز كونه مجرد رأي شخصي.

في مقاله المعنون "كيف يمكن لإيران أن تُنهي الحرب؟" (How Iran Should End the War)، يطرح ظريف رؤية تقوم على أن إيران ليست في موقع ضعف، بل تمتلك أوراق قوة تمكّنها من الانتقال من الميدان العسكري إلى التسوية السياسية مع الولايات المتحدة الأميركية بشروط أفضل.

يجادل بأن استمرار الصراع قد يحقق مكاسب تكتيكية، لكنه يحمل في طياته كلفة استراتيجية متزايدة، سواء اقتصادياً أو أمنياً، ما يدفع ظريف إلى الدعوة إلى استثمار اللحظة الراهنة من أجل بلورة اتفاق شامل يضمن مصالح إيران على المدى البعيد.

من هذا المنطلق، يقترح إطاراً لتسوية يتضمن استعداداً إيرانياً للقبول بقيود على برنامجها النووي، وخفض مستويات التخصيب، مقابل رفع شامل للعقوبات، وضمانات أمنية، وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي.