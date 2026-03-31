- فاز ظافر العابدين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "صوفيا" في مهرجان مانشستر السينمائي الدولي، حيث كتب وأخرج الفيلم وشارك في التمثيل بجانب هبة عبّوك وجيسيكا براون فيندلاي. - يتناول الفيلم رحلة إميلي من لندن إلى تونس لإعادة التواصل بين ابنتها صوفيا وطليقها، لكن الأمور تتعقد باختفاء الفتاة، مما يدفع إميلي للبحث عنها في صراع مشوق. - يُعتبر "صوفيا" ثالث فيلم روائي لظافر العابدين، ويعكس نجاحه في تعزيز مكانة السينما التونسية دولياً، حيث احتفلت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بفوزه.

فاز الممثل التونسي ظافر العابدين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "صوفيا"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مانشستر السينمائي الدولي الذي اختتم مساء الأحد الماضي.

وتولى النجم التونسي كتابة العمل وإخراجه، إضافةً إلى تأديته دوراً أمام الكاميرا، بجانب هبة عبّوك وجيسيكا براون فيندلاي وجوناثان هايد وقيس ستّي. ويتتّبع "صوفيا" رحلة إميلي من لندن إلى تونس بهدف إعادة التواصل بين ابنتها صوفيا وطليقها هشام بعد انفصالهما. لكنّ الأمل بلمّ الشمل يتحوّل إلى كابوس مرعب حين تختفي الفتاة، وتجد إميلي نفسها في صراعٍ للعثور على ابنتها.

وأنجز العمل الروائي الممتد على 117 دقيقة بإنتاج تونسي بريطاني مشترك، وسبق أن عُرض في مهرجان مراكش السينمائي الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2025. وهو ثالث فيلمٍ روائي من كتابة ظافر العابدين وإخراجه بعد "غدوة" (2021) و"إلى ابني" (2023)، إضافةً إلى مشاركته ممثلاً فيهما.

واحتفل الممثل التونسي بحصوله على جائزة أفضل مخرج عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك، هنّأت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الاثنين، العابدين وفريق العمل بفوزه، ورأت أن الجائزة تسهم في "دعم ريادة السينما التونسية دولياً".

وجاء توجّه ظافر العابدين البالغ من العمر 54 عاماً إلى الإخراج السينمائي بعد سنوات من تحقيقه نجومية واسعةً، ممثلاً في تونس والعالم العربي، بعد مشاركته في سلسلة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الناجحة باللغة العربية وكذلك في أعمال أجنبية بريطانية وأميركية مختلفة.