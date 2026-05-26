طوق يترجم لغة الحيوانات "بدقة 95%" وبدعم من الذكاء الاصطناعي

- أعلنت شركة مينغ شياوي عن طوق "بيتي تشات" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الحيوانات بدقة تصل إلى 95%، مما يعزز التواصل بين البشر والحيوانات الأليفة. - يتميز الطوق بقدرته على الترجمة الفورية في 1.2 ثانية وتتبع الحيوانات الأليفة لمنعها من التوهان، مع إمكانية تحديد مناطق آمنة عبر التطبيق. - يبلغ سعر الطوق 153 دولاراً مع اشتراك شهري، ويعتمد على فريق متعدد التخصصات، مما يضع معايير جديدة في التواصل بين الأنواع المختلفة.

أعلنت شركة مينغ شياوي الصينية الناشئة عن طوق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في ترجمة لغة الحيوانات إلى كلمات يفهمها البشر. وتقول الشركة إن الطوق، الذي يحمل اسم "بيتي تشات"، يمكنه ترجمة أصوات الحيوانات الأليفة بدقة تصل إلى 95%.

وجاء في موقع الشركة الإلكتروني أن دقة طوق لغة الحيوانات هذا مدعومة بالأبحاث العلمية. ويوضح أن "الأبحاث العلمية تُظهر أن للحيوانات الأليفة أنماطاً صوتية عاطفية فريدة. يتجاوز بيتي تشات النماذج الحالية، مستخدماً الذكاء الاصطناعي المتقدم لتقديم دقة ترجمة فورية تصل إلى 94.6% يمكنك الاعتماد عليها".

وتضيف الشركة: "لا يمكنك أن تطلب من حيوانك الأليف تكرار ما يقوله، لذا يستمع بيتي تشات تلقائياً، ويترجم في 1.2 ثانية فقط، من دون الحاجة إلى أي أزرار". وبالإضافة إلى الترجمة، تَعِد الشركة باستخدام طوق الحيوان الأليف لتتبعه ومنعه من التوهان فيقول الموقع: "بعض الحيوانات الأليفة تعشق المغامرة، ففي لحظة تنطلق لمقابلة كل مخلوق في الحي. مع ميزة تحديد المناطق الجغرافية في بيتي تشات، يمكنك تحديد مناطق آمنة في التطبيق، وتلقي تنبيه على هاتفك عندما يبتعد حيوانك الأليف كثيراً".

اقتصاد دولي الصين تتمسك بعقول الذكاء الاصطناعي.. قيود سفر على مهندسي التكنولوجيا

ويبلغ سعر جهاز ترجمة لغة الحيوانات نحو 153 دولاراً، مع اشتراك شهري في التطبيق يبلغ نحو عشر دولارات. وتقول الشركة إن الجهاز صنعه فريق "متعدد التخصصات يضم مهندسي ذكاء اصطناعي، وعلماء سلوك حيواني، وأطباء بيطريين، ومحبي الحيوانات الأليفة. من خلال الجمع بين البحث العلمي والذكاء الاصطناعي المتقدم، تُرسي بيتي تشات معايير جديدة في التواصل بين الأنواع المختلفة، ما يعمّق الرابطة بين الإنسان وحيوانه الأليف".

ويذكّر هذا الطوق بابتكار من شركة "غوغل" يمكنه "التحدث بلغة الدلافين". وقد زُوّد نظام "دولفين جيما" بأكبر مجموعة في العالم من أصوات الدلافين، بما في ذلك النقرات والصفير والأصوات التي سُجلت على مدى سنوات. وتنقل صحيفة دايلي مايل عن مديرة الأبحاث في مشروع الدلافين البرية دينيز هيرزينغ: "لا نعلم إن كانت الحيوانات تمتلك لغة. الدلافين قادرة على تمييز نفسها في المرآة، وتستخدم الأدوات، وهي ذكية، لكن اللغة لا تزال العائق الأخير، لذا فإن إدخال أصوات الدلافين في نموذج ذكاء اصطناعي سيوفر لنا رؤية واضحة لما إذا كانت هناك أنماط أو تفاصيل دقيقة لا يستطيع البشر إدراكها".