- النيابة العامة في طهران تبدأ إجراءات قضائية ضد شخصيات فنية ورياضية بارزة بتهمة التحريض على العنف، مع فتح ملفات لـ15 شخصية و10 موقّعين على بيان "خانه سینما" الإيراني. - تشمل الإجراءات القضائية أيضاً 60 مقهى متهمة بدعم دعوة رضا بهلوي، وسط دعوات رئيس السلطة القضائية لتحقيق جدي في الأحداث التي أدت لمقتل مدنيين وأضرار واسعة. - بيان "خانه سینما" يعبر عن تضامنه مع المحتجين، منتقداً العنف والقمع، ويصف الشارع كخيار وحيد للمواطنين للتعبير عن احتجاجاتهم.

أعلنت النيابة العامة في طهران، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءاتٍ قضائية بحق شخصيات فنية ورياضية بارزة، بتهمة "الدعم أو التحريض" على العنف والشغب. وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أصدرت نيابة طهران أوامر بتحديد الشخصيات والمجموعات التجارية التي لعبت دور "المحرّض" بشكلٍ مباشر وغير مباشر في ما وصفه المركز بـ"الاضطرابات والإجراءات الإرهابية"، كما جرى فتح ملفات قضائية بحقها.

وأشار التقرير إلى أن نيابة طهران فتحت ملفات قضائية بحق 15 شخصية رياضية وفنية، إضافةً إلى فتح ملفات قضائية بحق 10 من الموقّعين على بيان "خانه سینما" الإيراني (بيت السينما - House of Cinema)، وهو بيان لسينمائيين إيرانيين صدر على خلفية الاحتجاجات. وإلى جانب هذه الملفات، تظهر في القائمة أيضاً أسماء لـ60 مقهى، قيل إنها دعمت دعوة رضا بهلوي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن من أبرز المطالب التي ركّز عليها رئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني إيجئي، في أعقاب الدعوات التي أطلقها نجل الشاه السابق رضا بهلوي في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، وما تلاها من مقتل "عدد كبير من المدنيين وأفراد القوات الأمنية والشرطة والصحة ورجال الإطفاء، فضلاً عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة"، هو "ضرورة إجراء تحقيق جدي وحازم بشأن الأفراد والجماعات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تهيئة الأجواء لهذه الخسائر".

وإلى جانب سينمائيين ومخرجين إيرانيين، أمثال أصغر فرهادي وجعفر بناهي المقيم حاليا في الولايات المتحدة، أصدر "خانه سینما" الإيراني بياناً بلهجةٍ حادة بعد اندلاع الاحتجاجات في إيران، وقبل ليلتي 8 و9 من الشهر الجاري اللتين وُصفتا بالداميتين، عبّر فيه عن تضامنه مع المحتجين، واعتبر أن شوارع إيران "تشهد، وبقلوبٍ مفجوعة، مجدداً اختباراً كبيراً؛ اختباراً بين المداراة والعنف مع الشعب". وأضاف البيان أن الشارع بات "الخيار المتاح الوحيد" للمواطنين الذين لا يجدون أي منفذ أو وسيلة للتعبير عن احتجاجاتهم، كما اتهم السلطات الإيرانية باتباع نهج العنف والقمع في التعامل مع الاحتجاجات.