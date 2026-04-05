- أصدر المدعي العام في طهران أوامر قضائية لتجميد الحسابات ومصادرة الأصول لأكثر من 100 شخصية معروفة، بينهم 88 صحافياً يعملون في قناتي "إيران إنترناشيونال" و"من وتو"، بتهمة التعاون مع "العدو الصهيوني-الأميركي". - تأتي هذه الإجراءات ضمن قانون "تشديد العقوبات على التجسس"، حيث تم تجميد حسابات 63 شخصاً من شبكة "إيران إنترناشيونال" و25 من "من وتو"، مع توجيه أوامر للبنك المركزي ومنظمة تسجيل الوثائق. - تصاعدت الحملة ضد "إيران إنترناشيونال" منذ بدء العدوان الأميركي-الإسرائيلي، حيث تُعتبر القناة معارضة بشدة للجمهورية الإسلامية، وتُتهم بتأجيج الاحتجاجات ودعم الحرب على إيران.

أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، اليوم الأحد، صدور أوامر قضائية لتحديد ومصادرة الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لأكثر من 100 شخصية معروفة خارج البلاد، من رياضيين وممثلين وصحافيين، بينهم 88 صحافياً وموظفاً يعملون في قناتي "إيران إنترناشيونال" و"من وتو" المعارضتين، واللتين وصفهما بأنهما "مرتبطتان بإسرائيل".

وبحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، نقلاً عن القضاء الإيراني، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قانون "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية" ضد الأمن والمصالح الوطنية، وكذلك لمواجهة ما وصفته بـ"الإجراءات العدائية لوسائل الإعلام المعادية" التي تتعاون مع "العدو الصهيوني-الأميركي" وتساهم في دعمه.

ووفقاً للتقرير، شمل القرار تجميد الحسابات، وتحديد ومصادرة أصول 63 شخصاً من مديري وموظفي شبكة "إيران إنترناشيونال" والمتعاونين معها. كما أصدر المدعي العام في طهران أمراً لكل من منظمة تسجيل الوثائق والعقارات والبنك المركزي الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ومصادرة الأصول وتجميد حسابات 25 شخصاً من مديري وموظفي شبكة "من وتو".

ومنذ بدء العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، صعّدت الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران حملتها ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، علماً أن وزارة الاستخبارات أعلنت، في أغسطس/آب 2022، تصنيفها "جماعةً إرهابيةً"، مؤكدةً أن العاملين معها سيخضعون للملاحقة، وأن أي نوعٍ من الارتباط بها يُعدّ دخولاً في نطاق النشاط الإرهابي وتهديداً للأمن القومي.

وتتخذ القناة، التي كانت تبث سابقاً من لندن قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة، موقفاً معارضاً بشدة للجمهورية الإسلامية، واشتهرت بتغطياتها المؤيدة للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على تأجيجها وتأليب الشارع ضد السلطات. كما تبنّت خطاباً داعماً للحرب الجارية على إيران، ولنجل الشاه السابق رضا بهلوي، الذي أبدى تأييده للحرب، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسائل مصوّرة إلى تنفيذ وعودٍ أطلقها خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني بشنّ حرب.

ومنذ بدء الهجمات على إيران، لا يكاد يمرّ يومٌ من دون إعلان الأجهزة الأمنية والقضائية عن اعتقال إيرانيين بتهمة التعاون مع قناة "إيران إنترناشيونال" عبر إرسال صورٍ للمواقع الحساسة والاستهدافات إليها. كما دخلت الحملة ضد القناة ومن يُتّهمون بالتعاون معها مرحلةً جديدةً تمثّلت في ملاحقة الأموال والممتلكات المرتبطة بهم داخل البلاد. وكانت وزارة الاستخبارات والنيابة العامة الإيرانية قد أعلنتا سابقاً أن المتعاونين مع القناة سيُعاملون بوصفهم "جنوداً لإسرائيل".