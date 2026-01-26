"طبيب أميركي"... من مستشفيات غزة إلى أروقة الكونغرس

- "طبيب أميركي" فيلم وثائقي يعرض في مهرجان ساندنس 2026، يروي قصة ثلاثة أطباء أميركيين من خلفيات دينية مختلفة يدخلون غزة لإنقاذ الأرواح وسط الصراع السياسي، ويواجهون تحديات أخلاقية ومهنية كبيرة. - الفيلم يُظهر الأطباء كأبطال إنسانيين يتحدون السياسة، ويطالبون حكومتهم بالتحرك لوقف العنف، ويصور رحلتهم من مستشفيات غزة إلى الكونغرس الأميركي، مسلطاً الضوء على معاناة الفلسطينيين. - يُعتبر الفيلم جريئاً في طرحه، حيث يركز على الإنسانية والطب بعيداً عن التحزب، ويثير تساؤلات حول دور الولايات المتحدة في الصراع ودعمها المستمر.

فيلمٌ حديث الإنتاج، يُعرض في مسابقة الدورة الـ42 (22 يناير/كانون الثاني ـ 1 فبراير/شباط 2026) لمهرجان ساندنس السينمائي: "طبيب أميركي" (إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وفلسطين وماليزيا وقطر، 2026، 93 دقيقة) لبوه سي تينغ: يدخل ثلاثة أطباء أميركيين (فلسطيني ويهودي وزرادشتي) إلى غزة لإنقاذ الأرواح، فيعلقون بين الطب والسياسة، ويخاطرون بكل شيء لكشف الحقيقة. تشتدّ الهجمات في غزة، وتتراجع القدرات الطبية بشكل كبير، ويشعر هؤلاء بواجبين مهني وأخلاقي للتحرّك. يتّخذون قرارات صعبة وضرورية، ويعتنون بأطفال منكوبين، ويحرصون على سلامتهم الشخصية.

يذكر كاتالوغ المهرجان أنّ هناك دولة أخرى تتورّط بشدة في حرب غزة: الولايات المتحدة الأميركية. يظهر الأطباء الثلاثة "شخصيات مُلهمة، من خلفيات وتجارب مختلفة". يتّحدون معاً برغبتهم في تخفيف المعاناة، ورفع أصواتهم بصفتهم مواطنين للمطالبة بتحرّك من حكومتهم. من مستشفيات غزة إلى أروقة السلطة الأميركية، "تصوّر تينغ بجرأة واقعاً مروّعاً، كاشفة أيضاً سبيلاً للمضي قدماً في التعامل مع هذه القضية الشائكة، بإنسانية وعمل جماعي".

"طبيب أميركي" وثائقي واقعي، يروي حكاية ثلاثة أطباء أصدقاء، يجمعهم مشترك أساسي: الجهد في إنقاذ أرواح. إنّهم ثائر أحمد طبيب الطوارئ، المتزن ذو الرؤية الاستراتيجية، ومارك بيرلموتر جرّاح العظام، الصريح والعاطفي، وفِروزي سيدوا جرّاح الإصابات.

الفيلم، المُصوّر في مشاهد واقعية متتابعة، يسرد رحلة هؤلاء من مستشفى غزة المحاصر إلى أروقة الكونغرس الأميركي. معاً، يناضلون للإيفاء بوعدٍ أعلنوه أمام زملائهم ومرضاهم الفلسطينيين: مواصلة النضال حيثما تشتدّ الحاجة إليه، أي في الولايات المتحدة نفسها.

في مقالة له (هوليوود ريبورتر، 23/ 1/ 2026)، يكتب جوردان مينتْزر أن هناك صعوبة في إنجاز فيلم وثائقي عن الحرب في غزة، "من دون أن يبدو ذا طابع سياسي واضح". مع ذلك، فالفيلم الجديد و"الجريء" لتينغ، "قصة إنسانية أولاً، تُعطى فيها الأولوية للطب والأخلاق على حساب المصالح والتحزّب". أما آمبر ويلكنسون فترى أن الأطباء الثلاثة "يتحدّثون علناً ضد الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات"، و"يدعون إلى وقف إطلاق النار" (سكرين دايلي، 24/ 1/ 2026).

إلى ذلك، يتساءل دان مِكا، في مقالة له (The Film Stage، منشورة في 23/ 1/ 2026): "متى سينتهي هذا؟ متى ستتوقّف إراقة الدماء؟ متى ستوقف الولايات المتحدة الأميركية دعمها؟"، قبل أن يكتب التالي: "تقدّم تينغ نظرة ثاقبة وحازمة على الإبادة الجماعية في غزة، بفيلمها الوثائقي "طبيب أميركي"، الذي يتتبع (مسار) ثلاثة أطباء، يسعون جاهدين إلى إنقاذ الأرواح في قطاع غزة. في بعض الرحلات، يُسمح لهم بالدخول، وفي رحلات أخرى، يُرفض دخولهم لأسباب واهية". يُحدِّد مِكا جنسية/ديانة كل واحد منهم: بيرلموتر يهودي، وسيدوا زرادشتي، وأحمد فلسطيني: "مهمّتُهم مُهمّةُ جميع العاملين في المجال الطبي: شفاء كل من يستطيعون شفاءه".