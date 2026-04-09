حظي طالب مغربي بإشادة واسعة في الصين بعدما قفز في بحيرة جينشا في مدينة هانغتشو لإنقاذ امرأة من الغرق ليلة السادس من إبريل/نيسان. وأيوب فاضل (21 عاماً) طالب مغربي يدرس هندسة البرمجيات في كلية التعليم الدولي بجامعة هانغتشو ديانزي، ويُعرَف محلياً باسمه الصيني "يو بو"، وقد تحوّل إلى بطل في أعين الكثير من الصينيين بعد الواقعة.

ونقل الموقع الحكومي لهانغتشو عن أيوب أنه كان يسير على ضفاف بحيرة جينشا برفقة صديقته وزميلته الطالبة الدولية، إسراء، عندما سمعا صرخات استغاثة ورأيا شخصاً ما يكافح في الماء على بُعد حوالي خمسة أمتار من الشاطئ. ومن دون تردد، ألقى أيوب بهاتفه جانباً، وخلع حذاءه، وسبح قرابة ستة أمتار في المياه العميقة، وتمكّن من سحب المرأة إلى برّ الأمان في غضون ثلاث دقائق تقريباً.

وبقي الصديقان في الموقع لمدة عشرين دقيقة تقريباً للتأكد من سلامة الضحية قبل العودة إلى الحرم الجامعي. وقال أيوب: "لم أفكر كثيراً في ذلك الوقت، فقد كان الأمر عاجلاً". وأضافت إسراء أن هذه لم تكن أول عملية إنقاذ يقوم بها، ففي سن السابعة عشرة أنقذ شخصاً آخر من البحر في مسقط رأسه بالمغرب. وأورد الموقع عن معلمة فاضل، ليو ييشوان، أنها لم تتفاجأ بالخبر، مشيرةً إلى أن شجاعته تعكس شخصيته، إذ يتميز أيوب بهدوئه، وهو لاعب كرة قدم بارع ومشارِك نَشِط في الأعمال التطوعية المجتمعية.

أيوب فاضل تحوّل إلى بطل في عيون الكثير من الصينيين، بما في ذلك على المستوى الرسمي، فقد أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بتصرّفه البطولي، واصفةً فاضل بأنه مثال قوي على اللطف الذي يتجاوز الحدود. وانطلقت عملية بحث عنه على مستوى البلاد، بينما غطى التلفزيون الصيني الرسمي الواقعة، واصفاً إياها بأنها "قصة مؤثرة".