انطلق طاقم أميركي روسي مكون من ثلاثة رواد فضاء، اليوم الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز الروسية. وانطلق صاروخ التعزيز الروسي سويوز كما هو مقرّر من قاعدة بايكونور الفضائية المستأجَرة روسياً في كازاخستان، لوضع مركبة سويوز إم إس 28، وعلى متنها رائد الفضاء في وكالة "ناسا" الأميركية، كريس ويليامز، وزميلاه الروسيان، سيرجي ميكاييف وسيرجي كود سفرتشكوف، في مدارها الجوي.

ومن المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة بعد نحو ثلاث ساعات من الانطلاق. ومن المتوقع أن يقضي الرواد الثلاثة نحو ثمانية أشهر في المحطة المدارية. وذكرت "ناسا" أن هذه هي أول رحلة فضائية لويليامز، وهو عالم فيزياء، وميكاييف، وهو طيار عسكري. أما في ما يخص كود سفرتشكوف، فهذه هي رحلته الثانية إلى الفضاء.

وفي محطة الفضاء الدولية سينضم الطاقم إلى رواد فضاء وكالة ناسا، مايك فينكي، وزينا كاردمان، وجوني كيم، ورائدة فضاء وكالة الفضاء اليابانية كيميا يوي، بالإضافة إلى رواد الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، وأوليج بلاتونوف. وأعلنت "ناسا" أن ويليامز سيجري أبحاثاً علمية وتجارب تقنية في المحطة بهدف تطوير استكشاف الفضاء البشري والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض.

ويشكّل الفضاء أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا وأميركا اللتين وصلت علاقاتهما إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مع أن البلدين عاودا المحادثات بينهما في الآونة الأخيرة بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأنهت الدول الغربية شراكتها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا، لكن مركبات "سويوز" لا تزال إحدى الوسائل الوحيدة لنقل الطواقم إلى محطة الفضاء الدولية.

