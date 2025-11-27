طاقم أميركي روسي ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز" الروسية

مركبة سويوز متجهة نحو محطة الفضاء الدولية، 6 يونيو 2018 (فياتشيسلاف أوسيليدكو/Getty)
مركبة سويوز متجهة نحو محطة الفضاء الدولية، 6 يونيو 2018 (فياتشيسلاف أوسيليدكو/Getty)
- انطلق طاقم أميركي روسي مكون من ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز الروسية، حيث سيقضي الرواد نحو ثمانية أشهر في المحطة لإجراء أبحاث علمية وتجارب تقنية.
- يشمل الطاقم رائد الفضاء الأميركي كريس ويليامز في أول رحلة له، والروسيين سيرجي ميكاييف وسيرجي كود سفرتشكوف، وسينضمون إلى زملائهم من وكالات الفضاء الأميركية واليابانية والروسية.
- رغم التوترات السياسية بين روسيا وأميركا، يظل الفضاء مجالاً للتعاون بين البلدين، حيث تستمر مركبات سويوز في نقل الطواقم إلى المحطة الدولية.

انطلق طاقم أميركي روسي مكون من ثلاثة رواد فضاء، اليوم الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز الروسية. وانطلق صاروخ التعزيز الروسي سويوز كما هو مقرّر من قاعدة بايكونور الفضائية المستأجَرة روسياً في كازاخستان، لوضع مركبة سويوز إم إس 28، وعلى متنها رائد الفضاء في وكالة "ناسا" الأميركية، كريس ويليامز، وزميلاه الروسيان، سيرجي ميكاييف وسيرجي كود سفرتشكوف، في مدارها الجوي.

ومن المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة بعد نحو ثلاث ساعات من الانطلاق. ومن المتوقع أن يقضي الرواد الثلاثة نحو ثمانية أشهر في المحطة المدارية. وذكرت "ناسا" أن هذه هي أول رحلة فضائية لويليامز، وهو عالم فيزياء، وميكاييف، وهو طيار عسكري. أما في ما يخص كود سفرتشكوف، فهذه هي رحلته الثانية إلى الفضاء.

وفي محطة الفضاء الدولية سينضم الطاقم إلى رواد فضاء وكالة ناسا، مايك فينكي، وزينا كاردمان، وجوني كيم، ورائدة فضاء وكالة الفضاء اليابانية كيميا يوي، بالإضافة إلى رواد الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف، وأليكسي زوبريتسكي، وأوليج بلاتونوف. وأعلنت "ناسا" أن ويليامز سيجري أبحاثاً علمية وتجارب تقنية في المحطة بهدف تطوير استكشاف الفضاء البشري والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض.

تصميم ​​كرة أرضية وبيانات (يويتشيرو تشينو/Getty)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

شركات تكنولوجيا تراهن على إنشاء مراكز بيانات في الفضاء

 ويشكّل الفضاء أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا وأميركا اللتين وصلت علاقاتهما إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مع أن البلدين عاودا المحادثات بينهما في الآونة الأخيرة بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأنهت الدول الغربية شراكتها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا، لكن مركبات "سويوز" لا تزال إحدى الوسائل الوحيدة لنقل الطواقم إلى محطة الفضاء الدولية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

