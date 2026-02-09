ضغط المستخدمين يوقف مؤقتاً روبوت دردشة من "علي بابا"

- أوقفت "علي بابا" مؤقتاً إصدار القسائم الشرائية عبر روبوت الدردشة "كوين" بسبب الضغط الكبير من المستخدمين، مما أربك حملة تهدف إلى تعزيز قدرات الأداة في التسوق. - بدأت "كوين" تقديم قسائم لمستخدميها لشراء منتجات من منصات "علي بابا" كجزء من خطة بقيمة 3 مليارات يوان لجذب المستخدمين خلال "مهرجان الربيع". - واجهت استراتيجية "آجنتيك إيه آي" تعثرات تقنية مع تسجيل 10 ملايين طلب خلال الساعات الأولى، مما أدى إلى تجاوز القدرة الاستيعابية وطلب "كوين" استراحة.

توقّف روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كوين" (Qwen) التابع لشركة علي بابا مؤقتاً عن إصدار القسائم الشرائية، بسبب ضغطٍ كبير من المستخدمين، ما أربك حملةً جديدة تهدف إلى الترويج لقدرات الأداة بما يتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، إلى تقديم المساعدة في التسوّق أيضاً.

وكان "كوين" قد بدأ يوم الجمعة تقديم قسائم لمستخدميه تتيح إجراء عمليات شراء داخل التطبيق من منصات بيعٍ بالتجزئة مملوكة لـ"علي بابا"، عبر الاكتفاء بإدخال أوامر الشراء في روبوت الدردشة نفسه. وتأتي هذه المبادرة ضمن المرحلة الأولى من خطةٍ بقيمة 3 مليارات يوان (433 مليون دولار) لاستقطاب المزيد من المستخدمين خلال عطلة "مهرجان الربيع" السنوية في الصين.

ومنذ الشهر الماضي، تسعى "علي بابا" إلى تحويل "كوين" إلى منصةٍ واحدة تجمع الخدمات، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيقاتها الأخرى مباشرةً من داخل روبوت الدردشة وإتمام عمليات الدفع، على غرار دمج "غوغل" لروبوت جيميناي في تطبيقات مثل "مابس".

غير أن إطلاق ما تصفه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة باستراتيجية "آجنتيك إيه آي" (Agentic AI) تعرّض لتعثراتٍ تقنية منذ بدء توزيع القسائم. وذكرت "علي بابا" أن 10 ملايين طلب سُجِّلت خلال الساعات التسع الأولى من الحملة. ومع تدفّقٍ كثيف لمحاولات الشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن "كوين" يوم الأحد، عبر قناته الرسمية على "ويبو" (Weibo)، أنه تعرّض لحمولةٍ زائدة، وطلب من المستخدمين منحه "استراحة".

وأظهرت مراجعاتٌ أجرتها "رويترز" أن تكرار أوامر الشراء يوم الاثنين أدى إلى ظهور صيغٍ مختلفة من الرفض، مع الإشارة إلى تجاوز عدد المستخدمين القدرة الاستيعابية. وفي أحد الردود على أمر شراء يوم الاثنين، كتب "كوين": "حماس الجميع لتجربة التسوّق عبر الذكاء الاصطناعي مرتفع جداً! حالياً هناك مشاركون كُثر في طلب كوين المجاني، ونحن نعمل بلا توقف للحفاظ على تجربة الحملة". وأضاف روبوت الدردشة أن لدى المتسوقين وقتاً كافياً لاسترداد قسائمهم، التي ستبقى صالحة حتى 28 فبراير/شباط.

