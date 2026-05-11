فاز الفيلم الوثائقي "غزة: أطباء تحت الهجوم" (Gaza: Doctors Under Attack)، مساء الأحد، بجائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لعام 2026، في تتويج جديد لفيلم أثار جدلاً واسعاً بعد رفض هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثّه العام الماضي.

ويتناول الوثائقي الاستهداف الممنهج الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطباء ومرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان الفيلم قد واجه أزمة مع "بي بي سي" التي رفضت في يونيو/حزيران 2025 عرضه بدعوى الخشية من أن "تبدو منحازة"، رغم أنها كانت قد موّلت إنتاجه. وفي هذا السياق، وقّعت أكثر من 600 شخصية من عالم السينما والصحافة والثقافة رسالة مفتوحة طالبت الهيئة بعرض الوثائقي فوراً، متهمةً إياها بـ"قمع سياسي" و"إسكات شهادات حيوية" لأطباء ومسعفين فلسطينيين يعملون تحت القصف الإسرائيلي في غزة. ووقّعت على الرسالة شخصيات بارزة، بينها سوزان ساراندون، والكاتب الكوميدي فرانكي بويل، ومحررة أخبار القناة الرابعة الدولية ليندسي هيلسوم، إلى جانب عدد من موظفي "بي بي سي" نفسها.

لكن الهيئة بثّت، الأحد، كلمة قبول الجائزة التي ألقتها الصحافية وصانعة الأفلام البريطانية راميتا نافي، والتي انتقدت فيها قرار "بي بي سي" وقف عرض الفيلم. وقالت نافي خلال الحفل إن "بي بي سي دفعت ثمن الفيلم ثم رفضت عرضه"، وأضافت: "لكننا رفضنا أن نصمت ونخضع للرقابة". كما عبّر المنتج التنفيذي للفيلم، بن دي بير، عن غضبه من موقف "بي بي سي"، قائلاً: "بما أنكم أسقطتم الفيلم، هل ستسقطونا أيضاً من جوائز بافتا؟".

وكان الوثائقي قد فاز سابقاً بجائزة أفضل تحقيق تلفزيوني من منظمة العفو الدولية، في ظل إشادات حقوقية وإعلامية واسعة بمضمونه الذي يوثق شهادات أطباء وعاملين صحيين في غزة حول استهداف المستشفيات والطواقم الطبية خلال الحرب الإسرائيلية.

وشهد حفل توزيع جوائز بافتا التلفزيونية لعام 2026 حضوراً بارزاً لمنصة نتفليكس إذ تصدر مسلسل Adolescence قائمة الفائزين بعد حصوله على أربع جوائز رئيسية من أصل 11 ترشيحاً، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي محدود. كما حصل بطل العمل ستيفن غراهام على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، فيما فاز أوين كوبر بجائزة أفضل ممثل مساعد، وكريستين تريماركو بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن أدوارهم في المسلسل نفسه.

وفي فئة المسلسلات الدرامية المستمرة، ذهبت الجائزة إلى Code Of Silence المعروض على قناة ITV1، بينما فازت الممثلة نرجس رشيدي بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن مسلسل Prisoner 951 الذي عرضته "بي بي سي".

وفي فئة الأعمال الوثائقية، فاز فيلم Grenfell: Uncovered من إنتاج "نتفليكس" بجائزة أفضل وثائقي منفرد. أما في البرامج الترفيهية، فاز برنامج Last One Laughing المعروض على منصة برايم فيديو بجائزة أفضل برنامج ترفيهي، فيما نال مقدمه بوب مورتيمر جائزة أفضل أداء ترفيهي.