- احتفال مشجعي "تيد لاسو" بمباراة الأرجنتين وسويسرا: انضم نجوم المسلسل إلى المشجعين في كانساس سيتي، حيث استضاف جيسون سوديكيس أمسية لمشاهدة المباراة، معبراً عن تأثير المسلسل في جذب مشجعين جدد لكرة القدم. - نجاح وتأثير "تيد لاسو": حقق المسلسل نجاحاً كبيراً بين 2020 و2023، حاصداً 13 جائزة "إيمي"، وساهم في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة. - مستقبل المسلسل والتركيز على كرة القدم النسائية: أُعلن عن موسم رابع يُعرض في أغسطس 2025، يركز على تدريب فريق نسائي، مع تصوير مشاهد في ملعب "سي بي كيه سي".

امتد الحماس المصاحب لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم، التي أُقيمت فجر الأحد، إلى خارج الملعب، إذ انضم نجوم مسلسل "تيد لاسو" (Ted Lasso) الشهير على منصة "آبل تي في+" إلى المشجعين في مدينة كانساس سيتي للاحتفال بالبطولة.

واستضاف المدرب الخيالي لنادي "إيه إف سي ريتشموند" لكرة القدم، أو بالأحرى الممثل جيسون سوديكيس الذي يجسد الشخصية الرئيسية في مسلسل "تيد لاسو"، أمسيةً لمشاهدة مباراة الأرجنتين وسويسرا (انتهت 3-1 لصالح الأرجنتين) في ملعب "سي بي كيه سي" (CPKC Stadium) بالقرب من وسط مدينة كانساس سيتي، مساء السبت، بينما كان المنتخب الأرجنتيني يسعى إلى الفوز بلقبه الثاني توالياً في نهائي كأس العالم.

وفي حديثه إلى الصحافيين قبل المباراة، قال سوديكيس: "رغم أننا كنا نحب كرة القدم قبل أن نبدأ العمل على المسلسل، فإنني أصبحت أحبها أكثر كلما ازددنا اندماجاً في ثقافة اللعبة". وأضاف الممثل، الذي نشأ في ضاحية أوفرلاند بارك، التابعة لمدينة كانساس سيتي في ولاية كانساس، أنه لا يزال يحتفظ بعلاقة وثيقة بهذه المدينة.

وأوضح بريندان هانت، أحد صُنّاع وأبطال مسلسل "تيد لاسو"، أن الاعتقاد بأن كرة القدم لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة "فيه قدر من المبالغة"، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم ساعدت في إثبات عكس ذلك، ومعترفاً بأن عمله الكوميدي الحائز على جائزة إيمي ربما ساهم في جذب مشجعين جدد لهذه الرياضة. وأضاف: "سمعت بالفعل من أشخاص كثيرين أنهم لم يكونوا يهتمون بكرة القدم إطلاقاً قبل أن يشاهدوا تيد لاسو".

واستعاد هانت ذكريات آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994، قائلاً: "على عكس عام 1994، حين كانت معرفة الناس بكرة القدم محدودة، بمن فيهم أنا، كان الناس هذه المرة مستعدين للبطولة. نعم، جاءت كأس العالم معها طاقة وحماس كبيران، لكننا أكثر استعداداً للتفاعل مع هذا الحماس. ولسنا متأخرين في شعبية هذه الرياضة بالقدر الذي يصوره البعض، وكأس العالم هذه تثبت ذلك".

وحقق المسلسل الكوميدي، الذي تدور أحداثه حول مدرب أميركي يتولى، على نحو غير متوقع، تدريب نادٍ إنجليزي لكرة القدم، نجاحاً باهراً خلال عرضه على مدى ثلاثة مواسم بين عامَي 2020 و2023، وحصد 13 جائزة "إيمي"، بينها جائزتان لأفضل مسلسل كوميدي.

وعندما سُئل عما إذا كان للمسلسل فضل في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، ردّ سوديكيس مازحاً: "أفعل ذلك داخل منزلي". وأضاف: "لقد زاد من شعبيتها"، قبل أن يوجه الحديث إلى هانت، قائلاً إن مبدعي المسلسل قد "خدعوا" بعض المشاهدين ليقبلوا على هذه الرياضة، لكنه شدد على أن نمو شعبية كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم بدأ قبل ظهور المسلسل.

وظل مستقبل المسلسل غير مؤكد لفترة طويلة، بعد أن صرّح مبدعوه بأنهم كانوا يتصورون في الأصل أن يستمر لثلاثة مواسم فقط، لكنهم أعلنوا في مارس/آذار 2025 إنتاج موسم رابع. وسيُعرض الموسم الجديد للمرة الأولى على خدمة "آبل تي في+" في الخامس من أغسطس/آب، ويعود فيه تيد إلى ريتشموند لتدريب فريق نسائي في الدرجة الثانية.

وفي الواقع، صُوِّر عدد كبير من مشاهد الموسم الجديد من "تيد لاسو" في أنحاء مختلفة من كانساس سيتي. وشمل ذلك ملعب "سي بي كيه سي"، معقل نادي "كانساس سيتي كارنت" (Kansas City Current) المنافس في دوري كرة القدم النسائي الأميركي. ويُعد هذا أول ملعب بهذا الحجم يُبنى خصيصاً لفريق كرة قدم نسائي محترف، وهو ما جعله مكاناً مناسباً لاستضافة آلاف المشجعين في أمسية مشاهدة جماعية، خاصة أن الموسم الجديد من "تيد لاسو" سيركز على فريق السيدات الذي أُنشئ حديثاً في نادي "إيه إف سي ريتشموند".

وكانت فكرة تأسيس فريق السيدات قد طُرحت بشكل غير مباشر في نهاية الموسم الثالث عبر شخصية كيلي جونز، التي تؤدي دورها الممثلة الحائزة على جوائز جونو تمبل، وذلك في وقت لم يكن فيه مؤكداً بعد ما إذا كان المسلسل سيعود بموسم جديد.

وقالت تمبل، التي ارتدت قميص نادي "كانساس سيتي كارنت" باللون الأزرق المخضر خلال الفعالية: "أشعر بأن هذا هو الوقت المثالي للحديث عن كرة القدم النسائية وتمثيلها، وليس لأنني ألعبها بالطبع. هذا هو الأمر الأهم بالنسبة إليّ، وآمل أن يقدّر الناس ذلك، كما آمل أن يستمتعوا بالرحلة التي يخوضها كل واحد من الشخصيات".