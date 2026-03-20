صوفي برودييه (1/ 2): "عدم فهم اللغة يعني انقطاعك عن هويتك"

- التقت المخرجة صوفي برودييه بالشاب المصري محمود في مشفى فرنسي عام 2012، وقررت تصوير فيلم وثائقي عنه بعنوان "نور عيني"، يركز على رحلة علاجه النفسية والجسدية بعد تعرضه لهجوم بالحمض خلال ثورة 25 يناير المصرية. - يتناول الفيلم التحديات التي واجهها محمود، مثل فقدانه للبصر وصعوبة التواصل بسبب حاجز اللغة الفرنسية، مما يضفي عمقاً أكبر على القصة من خلال تركيزه على الشخصية بدلاً من الثورة. - شارك الفيلم في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا عام 2025، حيث تحدثت برودييه عن تجربتها وقرارها بالتركيز على محمود، وأهمية اللغة وتأثيرها على الهوية والحرية الشخصية.

التقت المخرجة صوفي برودييه (فرنسية ذات أصل كوري جنوبي) مصادفة الشاب المصري محمود، في يناير/كانون الثاني 2012، في أثناء تلقّيه العلاج بمشفى فرنسي، بعد تعرّض وجهه لحروق بليغة، وفقدانه البصر بصفة شبه كاملة، إثر رشّه، رفقة متظاهرين آخرين، بالحمض من بلطجية النظام، إبان "ثورة 25 يناير" المصرية (2011). استمرت في تصويره ستة شهور، في أثناء تردّده على المشفى لتلقّي العلاج مع طبيب جلد يهودي (رفقة مريض في حالة مشابهة له يدعى أحمد)، وزيارة والدته للاطمئنان عليه، إضافة إلى نقاشاته مع الجمعية الفرنسية التي تتحمّل مصاريف إيوائه وعلاجه.

في "نور عيني"، الوثائقي الـ12 لبرودييه (2025، 90 د.)، يقع رهان تَوَفّق سيرورة العلاج في زرع جلد الوجه، للتخفيف من تشوّه محمود، والانعكاسات السلبية لذلك على نفسيّته. والأهم، مصير العمليات الجراحية الساعية إلى استرداد بصره. ومع أنّه لا يتناول مباشرة ظروف الحادث الأليم، ولا تفاصيل الثورة المصرية التي كانت في أكثر مراحلها درامية وحسماً في أثناء تصويره، لا يخطئ الفيلم نسج متوازيات جمالية غير مباشرة، وجد دالّة، بين شرط محمود ومصير الثورة: فكما لا يقوى المشاهد على تركيز النظر في العينين المطفأتين لمحمود، يجد صعوبة في تمثل اختطاف الثورة من قوى رجعية. وكما تتضاءل تدريجياً نسبة نجاح العلاجات في تمكينه من رؤية نور الشمس مرة أخرى، تتراجع آمال المصريين، يوماً تلو آخر، في استكمال ثورتهم، وبلوغها أهدافها السامية التي قامت من أجلها، مع توالي الأخبار المقبلة من القاهرة.

أنجزت برودييه بورتريهاً مؤثّراً وصعباً لشهيد ثورة، ورهين حبسين: حبس الظلمة، التي لا يكاد يرى معها شيئاً سوى بعينَي الكاميرا (لذا يحثّها على تصوير كل شيء، كأنها عينه البديلة)، وحبس اللغة الفرنسية التي لا يتقنها، فيجد نفسه مرتبطاً بمترجمين، مع كل مطبات الترجمة وحدودها. بشكل مفارق، انتهى قرار التركيز على محمود، وترك الثورة خارج حقل الحكاية، إلى تشكيل بورتريه تقعيري لثورة، وفق القاعدة السينمائية الذهبية القائلة إنّ ما يظل خارج الحقل يترك أثراً أبلغ في وجدان المشاهد، لأنه يتيح له تشغيل خياله وملء الفراغات. اختفى محمود عن أنظار المخرجة، قبل أن تعثر عليه بعد نحو عشر سنوات، فيجمعهما لقاء عن بُعد، يفيض بمشاعر متباينة، ومفاجآت عدّة.

شارك "نور عيني" في المسابقة الرسمية للدورة الـ18 (22 ـ 27 سبتمبر/أيلول 2025) لـ"المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا"، فكان حوار مع صوفي برودييه عن ظروف لقائها محمود، وقرارها ذي التداعيات الصعبة بإنجاز فيلم حوله، وعن الحيّز المخصص للثورة في سرد الفيلم، ومسألة اللغة، إضافة إلى مكانة المخرجة نفسها في معادلة الفيلم، ومقاربتها في المونتاج.

(*) كيف جرى لقاؤك الأول مع محمود؟

كنت أصوّر الاستشارات في مشفى فرنسي لفيلم آخر. دخل محمود، فسألته عما إذا كان يوافق على تصويره، فوافق. في البداية، فكرت فقط في إدراجه في الفيلم الذي كنت أصوّره.

(*) ما عنوان هذا الفيلم؟

"مرآتي الجميلة"، للتلفزيون الفرنسي. اعتقدت أني سأدرج مشاهد محمود فيه. بعد الاستشارة، كان الأمر مؤثراً للغاية، إلى درجة أني أردت معرفة المزيد عن حالته. لذا، اتصلت بأعضاء الجمعية المتكفّلة به، وحاولت مقابلتهم. ذهبت إلى الفندق حيث يقيم في بيلفيل. هناك صوّرته مجدداً. منذ ذلك الحين، قلت لنفسي: سأصوّر فيلماً عنه.

(*) ما كانت علاقتك حينها بالثورة المصرية والربيع العربي؟ هل كنت تتابعين تفاصيلهما؟

لا. فقط، كنت أشعر أني إزاء حركيّة قوية جداً. عام 2011 بباريس، لم يوجد مصريون فقط، بل كان هناك أيضاً تونسيون يترجمون هذه الحركيّة. أحداث ميدان التحرير حظيت بتغطية إعلامية واسعة هناك. لذلك، كنا حسّاسين تجاه هذا النضال من أجل التحرّر، ومنتبهين إليه إلى حدّ ما. لكن، بعد عام، لم أتوقع لقاء محمود. عندها، خطر لي أن الأمر لا يتوقف عند الثورة، بل له عواقب. نفكّر في الثورة، ووسائل الإعلام، والحشود في ميدان التحرير، لكننا لا نفكر في ما بعد ذلك. هنا، قلت لنفسي: سأصوّر محمود على مدار الوقت، آملةً أن يستعيد بصره. كان متفائلاً منذ البداية، وأنا أيضاً.

هل أدركت في البداية، بعد لقائكما مباشرة، الصعوبة التي ستواجهينها وفريقك، نفسياً، في متابعة حالته؟

أدركت منذ البداية أن الأمر صعبٌ للغاية. ظننت أني لا أستطيع القيام بذلك. بعدها، قابلت الإنسان، ووجدت الأمر أقل صعوبة. أول مرة صوّرته فيها، ظلّت عيناه منطبعتين في ذهني عطلة نهاية الأسبوع التالية، وهذا مؤلم جداً. لكن، عندما اقتربت منه وتحدثت إليه، ثم التقيت والدته، وذهبت إلى شقته، أصبح الأمر أقل إيلاماً. قرّرت عندها التركيز على الجانب اللطيف من شخصيته.

(*) هل تحدث معك عن الثورة، عندما قابلته في البداية؟

لا. والدته هي التي تروي كل ما عاناه. أنا لم أصوّره إلا من خلال مقاومته في الوقت الحاضر. كنت أعلم أنه يجب ألا أسأله عن كيفية تعرضه للهجوم بالحمض. كانت الصدمة قوية جداً. لذا، لم أفعل. كان علينا، هو وأنا، أن يتعرف أحدنا على الآخر. لكن، هناك أسئلة لم أطرحها عليه، حياءً. بخصوص الثورة عامة، أي ما عدا الهجوم بالحمض، كان يتابع باهتمام كل ما يتعلق بالانتخابات والنضال. صوّرت مقاطع يتحدث فيها عن الانتخابات، إلى خلافاته مع أعضاء الجمعية، وما إلى ذلك. لكني لم أضعها في المونتاج، ولم أتحدث كثيراً عن الثورة نفسها. كنت أتحدث أكثر عن وضعه الحالي في فرنسا. عندما كنا في الفندق، أمضيت أوقاتاً رائعة في التحدّث معه، لأنه كان يشعر بأمان أكبر معي.

(*) مسألة اللغة مهمة. أعتقد أن الأمر بالنسبة إليه عائق إضافي، إلى جانب فقدان البصر. حرصْتِ على تضمين اللهجة المصرية والترجمة إلى الفرنسية، بينما يتجنّب المخرجون عادة هذا التكرار.

هذا يجسّد عنفاً عشته بنفسي. جئت إلى فرنسا وعمري أربع سنوات ونصف سنة. لذا، علمت كم أن تجربة عدم فهم اللغة عنيفة للغاية. عندما عدت إلى كوريا الجنوبية، بلدي الأم، وأنا بالغة، من دون أن أفهم اللغة التي فقدتها، جعلت من ذلك موضوعاً مهماً لبعض أفلامي. عدم فهم اللغة يعني انقطاعك عن هويتك. لكن أيضاً عن حريتك واستقلاليتك. في الفيلم، يرتبط محمود بالمترجمين، ومن ثم لا يمكنه أن يكون مستقلاً وحراً، حتى في التحدث مباشرة إلى الطبيب. أردت إظهار ذلك على الشاشة. عندما قابلته عن قرب، شعرت كأني فهمت مشكلات كثيرة يواجهها. لم تظهر كلها في الفيلم، لأنه لا يمكن عرض كل شيء. أن تُولِّف فيلماً، يعني أن تختار. مثلاً: ماذا يعني الشتاء والبرد القارس في فرنسا بالنسبة إلى مصري، اعتاد العيش في جو حار؟ طرحت عليه أسئلة كهذه، وفهمت مدى قسوة شرط أن تعيش من دون عائلتك، بين عشية وضحاها، ومن دون أي محدّد حول مصيرك.

هناك أيضاً شخصية أحمد المهمة. كيف التقيته؟ في البداية، عندما نراه مع محمود على الشاشة، نشعر كأنهما يلعبان دور ثنائي من الممثلين، ونعتقد أنه أقوى نفسياً من محمود. لكن العكس حدث.

في الواقع، كانا يعيشان في الشقة نفسها. أحمد رجل رائع أيضاً، وبطل ثوري. يعيش اليوم في مصر، بعد فقدانه بصره كلياً، لكنه يقول إن ذلك لا يهم. ما أردت إظهاره اعتقادنا أحياناً أن شخصاً ما أقوى من شخص آخر. ما نفهمه في نهاية المطاف أن محمود يتمتع بقوة داخلية، وبصبر أكبر. هناك فيلم أحبه كثيراً اسمه "ميلانكوليا"، للارس فون ترير. فيه، نتابع شقيقتين، إحداهما أم، تبدو هادئة في حياتها ومتوازنة جداً. الأخرى، كيرستن دنست، مُقبلة على الزواج، وتبدو بالغة الهشاشة، وغير متوازنة، ومكتئبة. عند مواجهتهما الموت، أو نهاية العالم، تغدو الثانية أقوى، لأنها مرت بالاكتئاب واليأس، ونظرت إلى الهاوية. لذا، في مواجهة الصعوبات، تكون أكثر استعداداً من شخص يبدو أنه يعيش حياة متوازنة وطبيعية، لكنه لم يمرّ بتجارب جذريةـ إنسانياً. هذا يثير اهتمامي كثيراً.