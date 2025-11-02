صورة مضللة عن الفاشر في الأقمار الاصطناعية لا تبرئ "الدعم السريع"

- تداولت مواقع التواصل صورة مضللة تُظهر الفاشر مغطاة بالدماء، لكن موقع مسبار أكد أنها قديمة وتعود لهجوم سابق على مخيم زمزم للنازحين في دارفور، وليس الهجوم الأخير. - الهجوم على مخيم زمزم، الذي يؤوي نصف مليون نازح، أسفر عن مقتل مئات وتشريد الآلاف، ضمن مساعي قوات الدعم السريع لتعزيز سيطرتها على دارفور. - صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أظهرت استمرار القتل الجماعي في الفاشر، حيث حدد باحثون من جامعة ييل مواقع تحتوي على جثث بشرية، مما يثير قلق المجتمع الدولي.

تتداول مواقع التواصل صورة يقول ناشروها إنها تُظهر مشهداً من الفاشر في الأقمار الاصطناعية وهي تغرق بدماء السكان خلال الهجوم الأخير الذي شنّته قوات الدعم السريع على المدينة، ما قَتَل الآلاف وشرّد آخرين بحسب منظمات محلية ودولية، وما زال الأمر مستمراً في المدينة، حيث قدّر المتحدث باسم مكتب المفوضية، سيف ماجانجو، أن عدد القتلى بالمئات من المدنيين والمحتجزين في أثناء هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطُرُق الخروج منها، وكذلك في الأيام التي تَلَت السيطرة عليها.

صور الفاشر في الأقمار الاصطناعية مضللة

لكن موقع التحقق من الأخبار والمعلومات مسبار وجد أن هذه الصورة بالضبط مضللة، وقديمة تُظهر تصاعد الدخان والنيران في مخيم زمزم للنازحين شمالي دارفور، وليست بعد الهجوم الأخير على الفاشر. وكانت شركة ماكسار تكنولوجيز قد التقطت الصورة المنتشرة في في 11 إبريل/نيسان الماضي عقب الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على المخيم آنذاك.

ومخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النزوح في السودان، إذ يؤوي نحو نصف مليون شخص فرّوا من سنوات الحرب. وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم أسفر حينها عن مقتل مئات الأشخاص وأُجبِر مئات الآلاف على النزوح. ونُهبت المنازل وأُحرقت تحت القصف، بينما كانت الطائرات المسيّرة تحلّق فوق المنطقة. وجاء الاستيلاء على المخيم ضمن مساعي قوات الدعم السريع لتعزيز سيطرتها على إقليم دارفور، إذ يقع المخيم بالقرب من مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في الإقليم.

وأكدت السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات ضد المدنيين، شملت "إعدامات ميدانية"، واعتقالات، وعمليات تهجير في أثناء اقتحامها للمدينة. وحذّر المجتمع الدولي من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر، مشيراً إلى "تزايد خطر الفظائع" ذات الدوافع "العرقية"، وفق ما صرح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

حقيقة الفاشر في الأقمار الاصطناعية

لكن هناك صور جديدة حقيقية التُقطت بالأقمار الاصطناعية أظهرت مؤشرات على استمرار عمليات القتل الجماعي داخل مدينة الفاشر ومحيطها في غرب السودان، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها، بحسب باحثين في جامعة ييل الأميركية. وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بالجامعة، في تقرير الجمعة، إن الصور الجديدة تُظهر مؤشرات على أن جزءاً كبيراً من سكان المدينة "قُتلوا أو أُسروا أو يختبئون". وحدّد الباحثون ما لا يقلّ عن 31 موقعاً تحتوي على أجسام يُرجّح أنها لجثث بشرية بين الاثنين والجمعة، في أحياء سكنية وحرم جامعي ومواقع عسكرية. وأضاف التقرير أن "مؤشرات استمرار القتل الجماعي واضحة للعيان".