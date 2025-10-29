"صوت هند رجب" سيعرض في الصالات الأميركية

- فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، سيُعرض لأول مرة في دور السينما الأميركية في 17 ديسمبر، بعد نجاحه في مهرجانات فينيسيا وسان سيباستيان، حيث يمثل تونس في سباق الأوسكار. - يتناول الفيلم قصة الطفلة هند رجب التي قُتلت في غزة، ويضم تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ، بمشاركة ممثلين بارزين وإنتاج مشترك مع أسماء لامعة مثل براد بيت وألفونسو كوارون. - شركة WILLA ستتولى توزيع الفيلم، مع حملة ترويجية واسعة تشمل عروضاً خاصة في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، رغم التحديات التي واجهها في العثور على موزعين.

سيُعرض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة مرتَين لنيل جائزة أوسكار، للمرة الأولى في دور السينما الأميركية، وذلك في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. سيعرض أولاً في "فيلم فوروم نيويورك" وصالات "لايملي" في لوس أنجليس، قبل أن يحط في صالات أخرى في الولايات المتحدة.

"صوت هند رحب" من أبرز الأعمال السينمائية لعام 2025، إذ فاز بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ 82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/ أيلول 2025) لـمهرجان فينيسيا السينمائي، إذ صفق الحاضرون بعد مشاهدته لنحو 23 دقيقة، كما حصل على جائزة الجمهور في مهرجان سان سيباستيان بإسبانيا، محققاً رقماً قياسياً لأعلى تقييم في تاريخ المهرجان. والفيلم يمثل تونس في السباق إلى جائزة أوسكار في الدورة الـ98.

الفيلم يتضمّن تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ، مع أداء تمثيلي لإعادة تجسيد اللحظات الأخيرة للطفلة البريئة هند رجب التي قتلها جنود إسرائيليون عمداً في سيارة تقلّها مع أهل لها إلى مكان آمن في غزة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024. يشارك في التمثيل كل من سجى كيلاني، ومعتز ملحيس، وعامر حليحل، وكلارا خوري. أُنتج الفيلم بالتعاون بين نديم شيخ روحه، والفائزة بجائزة أوسكار أوديسا راي، وجيمس ويلسون. ويشمل فريق المنتجين التنفيذيين براد بيت، وديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر، وروني مارا، وواكين فينيكس، وألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر.

وتساهم شركة WILLA، المعترف بها من مجلة فوربس ضمن قائمة "30 تحت 30" والمدعومة من معهد صندانس، في توزيع الفيلم، مركزة على السينما ذات الأهمية الاجتماعية والثقافية، وفقاً لما نقله موقع مجلة فارايتي، أمس الثلاثاء.

وعبّر المنتجون عن حماسهم للتعاون مع WILLA، مؤكدين أنّ اختيارهم للتوزيع ضمن هذه الشركة جاء بعد دراسة خيارات عدّة، لتقديم الفيلم بطريقة تحترم الروح التي صُنع بها. من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة WILLA، إليزابيث وودوارد، في بيان: "يشرفنا أن تخدم شركتنا مهمة إيصال هذا العمل القوي للجمهور في دور السينما، ونحن فخورون بدعمه بالتعاون مع فريق الإنتاج، لضمان وصوله لأوسع نطاق ممكن".

يُصاحب عرض "صوت هند رجب" حملة ترويج واسعة، تشمل عروضاً خاصة في الأمم المتحدة، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، والجامعات الأميركية، وفعاليات مجتمعية بالتعاون مع منظمات داعمة للقضية الفلسطينية.

قبل التوصل إلى هذا الاتفاق مع WILLA، كشفت كوثر بن هنية عن الصعوبات الكبيرة التي واجهها "صوت هند رجب" في العثور على موزعين، إذ صرحت لـ"أن بي سي نيوز" بأنها عقدت سلسلة اجتماعات مع موزعين في أميركا الشمالية. وعلى الرغم من الإشادة الواسعة التي حظي بها الفيلم، فلم تتقدم أي استوديوهات أو منصات بث كبرى بعرض لشرائه. وقالت بن هنية لـ"أن بي سي نيوز" الأسبوع الماضي: "لا أحد يصرّح بخوفه من شراء فيلم كهذا. ربما هم خائفون فعلاً، لكنهم لا يستطيعون قول ذلك علناً، لأنّ الخوف من الحديث عن مقتل طفلة أمر مخزٍ".