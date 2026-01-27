"صوت هند رجب" بين الأفلام المرشحة لجوائز بافتا 2026

تقدّم فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) خطوة جديدة في مسار الجوائز العالمية، بعدما أُدرج ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا)، بالتوازي مع ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي طويل، في حضور نادر لفيلم عربي في أبرز سباقات الجوائز السينمائية. ويأتي ذلك ضمن قوائم جوائز بافتا التي أعلنت اليوم الثلاثاء، والتي تصدّرها فيلما "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another) و"سينرز" (Sinners)، قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر الشهر المقبل، وقبل حفل أوسكار في منتصف مارس/آذار.

وعلقت مخرجة "صوت هند رجب"، كوثر بن هنية، على هذا الترشيح عبر "إنستغرام" حيث كتبت: "يأتي هذا الاعتراف في لحظة تبدو فيها الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لإبقاء الضوء مسلطاً على ما يجري في غزة. صوت هند ليس مجرد صوت لطفلة واحدة، بل تعبير عن آلاف الأطفال الذين قد تُختزل معاناتهم في أرقام أو عناوين عابرة أو يُدفع بها إلى هامش الصمت". وأضافت: "صحيح أن السينما لا توقف الحروب ولا تعيد الضحايا إلى الحياة، لكنها قادرة على تثبيت الذاكرة، وعلى فرض الانتباه، وعلى استعادة الحضور الإنساني حين يختار العالم أن يشيح بنظره".

"صوت هند رجب"، الفائز بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/ أيلول 2025) لمهرجان فينيسيا السينمائي، يتضمّن تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ، مع أداء تمثيلي لإعادة تجسيد اللحظات الأخيرة للطفلة البريئة هند رجب التي قتلها جنود إسرائيليون عمداً في سيارة تقلّها مع أهل لها إلى مكان آمن في غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

يشارك في التمثيل كل من سجى كيلاني، ومعتز ملحيس، وعامر حليحل، وكلارا خوري. أُنتج الفيلم بالتعاون بين نديم شيخ روحه، والفائزة بجائزة أوسكار أوديسا راي، وجيمس ويلسون. ويشمل فريق المنتجين التنفيذيين براد بيت، وديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر، وروني مارا، وواكين فينيكس، وألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر.

وحصل فيلم "وان باتل آفتر أناذر" على 14 ترشيحاً لجوائز بافتا، بينها ترشيح لجائزة أفضل فيلم. وحظي فيلم الرعب التاريخي الموسيقي "سينرز"، الذي يتناول عالماً من مصاصي الدماء، على 13 ترشيحاً، وسينافس بدوره على جائزة أفضل فيلم، وذلك بعد أقل من أسبوع على تحطيمه الرقم القياسي التاريخي لترشيحات أوسكار بحصوله على 16 ترشيحاً.