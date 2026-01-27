"صوت هند رجب" بين الأفلام المرشحة لجوائز بافتا 2026

27 يناير 2026   |  آخر تحديث: 16:12 (توقيت القدس)
طاقم فيلم "صوت هند رجب" مع الشيخة المياسة، 20 نوفمبر 2025 (حسين بيضون)
طاقم "صوت هند رجب" مع الشيخة المياسة في الدوحة، 20 نوفمبر 2025 (حسين بيضون)
- إنجازات الفيلم: فيلم "صوت هند رجب" ترشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي طويل وأدرج ضمن القائمة القصيرة لجوائز بافتا، مما يعكس الحضور النادر للأفلام العربية في الجوائز العالمية.

- رسالة المخرجة: أكدت المخرجة كوثر بن هنية على أهمية الاعتراف بالفيلم كصوت للأطفال المعانين في غزة، مشيرة إلى دور السينما في تثبيت الذاكرة وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

- تفاصيل الإنتاج: يضم الفيلم تسجيلات حقيقية وأداء تمثيلي مميز، بمشاركة ممثلين مثل سجى كيلاني، ومعتز ملحيس، وبدعم من شخصيات بارزة كبراد بيت.

تقدّم فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) خطوة جديدة في مسار الجوائز العالمية، بعدما أُدرج ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا)، بالتوازي مع ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي طويل، في حضور نادر لفيلم عربي في أبرز سباقات الجوائز السينمائية. ويأتي ذلك ضمن قوائم جوائز بافتا التي أعلنت اليوم الثلاثاء، والتي تصدّرها فيلما "وان باتل آفتر أناذر" (One Battle After Another) و"سينرز" (Sinners)، قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر الشهر المقبل، وقبل حفل أوسكار في منتصف مارس/آذار.

وعلقت مخرجة "صوت هند رجب"، كوثر بن هنية، على هذا الترشيح عبر "إنستغرام" حيث كتبت: "يأتي هذا الاعتراف في لحظة تبدو فيها الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لإبقاء الضوء مسلطاً على ما يجري في غزة. صوت هند ليس مجرد صوت لطفلة واحدة، بل تعبير عن آلاف الأطفال الذين قد تُختزل معاناتهم في أرقام أو عناوين عابرة أو يُدفع بها إلى هامش الصمت". وأضافت: "صحيح أن السينما لا توقف الحروب ولا تعيد الضحايا إلى الحياة، لكنها قادرة على تثبيت الذاكرة، وعلى فرض الانتباه، وعلى استعادة الحضور الإنساني حين يختار العالم أن يشيح بنظره".

"صوت هند رجب"، الفائز بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/ أيلول 2025) لمهرجان فينيسيا السينمائي، يتضمّن تسجيلات حقيقية لمكالمات الطوارئ، مع أداء تمثيلي لإعادة تجسيد اللحظات الأخيرة للطفلة البريئة هند رجب التي قتلها جنود إسرائيليون عمداً في سيارة تقلّها مع أهل لها إلى مكان آمن في غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

يشارك في التمثيل كل من سجى كيلاني، ومعتز ملحيس، وعامر حليحل، وكلارا خوري. أُنتج الفيلم بالتعاون بين نديم شيخ روحه، والفائزة بجائزة أوسكار أوديسا راي، وجيمس ويلسون. ويشمل فريق المنتجين التنفيذيين براد بيت، وديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر، وروني مارا، وواكين فينيكس، وألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر.

وحصل فيلم "وان باتل آفتر أناذر" على 14 ترشيحاً لجوائز بافتا، بينها ترشيح لجائزة أفضل فيلم. وحظي فيلم الرعب التاريخي الموسيقي "سينرز"، الذي يتناول عالماً من مصاصي الدماء، على 13 ترشيحاً، وسينافس بدوره على جائزة أفضل فيلم، وذلك بعد أقل من أسبوع على تحطيمه الرقم القياسي التاريخي لترشيحات أوسكار بحصوله على 16 ترشيحاً.

أبرز ترشيحات جوائز بافتا 2026:

أفضل فيلم

  • "هامنت"

  • "مارتي سوبريم"

  • "وان باتل آفتر أناذر"

  • "سنتيمنتال فاليو"

  • "سينرز"

أفضل فيلم بريطاني

  • "28 ييرز ليتر"

  • "ذا بالاد أوف والِس آيلاند"

  • "بريدجيت جونز: ماد أباوت ذا بوي"

  • "داي ماي لاف"

  • "إتش إز فور هوك"

  • "هامنت"

  • "آي سْوير"

  • "مِستر بيرتن"

  • "بيلّيون"

  • "ستيف"

أفضل عمل أول (كاتب/مخرج/منتج بريطاني)

  • "ذا سيريموني" ــ جاك كينغ، وهولي براين، ولوسي مير

  • "ماي فاذرز شادو" ــ أكينولا ديفيز جونيور، ووالي ديفيز

  • "بيلّيون" ــ هاري لايتون

  • "إيه وونت إن هير" ــ ميريد كارتن

  • "ويستمان"  ــ كال مكماو، وهانتر أندروز، وإيوين دوران

أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية

  •  "صوت هند رجب"

  • "ذا سيكريت إيجنت"

  • "سنتيمينتال فاليو"

  • "سيرات"

  • "إت واز جاست آن أكسيدنت"

أفضل فيلم وثائقي

  • "2000 ميترز تو أندرييفكا"

  • "أبوكاليبس إن ذا تروبيكس"

  • "كفر-أب"

  • "مِستر نوبادي أغينست بوتين"

  • "ذا بيرفكت نيبر"

أفضل مخرج

  • يورغوس لانثيموس  ــ "بوغونيا"

  • كلوي تشاو ــ "هامنت"

  • جوش سافدي ــ "مارتي سوبريم"

  • بول توماس أندرسون ــ "وان باتل آفتر أناذر"

  • يواكيم ترير ــ "سنتيمنتال فاليو"

  • رايان كوغلر ــ "سينرز"

أفضل ممثل رئيسي

  • روبرت أرامايو

  • تيموثي شالاميه

  • ليوناردو دي كابريو

  • إيثان هوك

  • مايكل بي جوردن

  • جيسي بليمونز

أفضل ممثلة رئيسية

  • جيسي باكلي

  • روز بيرن

  • كيت هدسون

  • تشيس إنفينيتي

  • رينات رينسفي

  • إيما ستون

جائزة النجم الصاعد

  • روبرت أرامايو

  • مايلز كاتون

  • تشيس إنفينيتي

  • آرتشي مادِكوي

  • بوزي ستيرلينغ

