صوت أبو عبيدة "يخاطب" الإسرائيليين ويربك محطات حافلات

أثار اختراق إلكتروني لشاشات محطات حافلات في مدن إسرائيلية عدة حالة من الذعر بين المواطنين، بعد أن بثّ هتافات حماسية باللغة العربية وتسجيل صوتي يشبه صوت الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة وهو يتوعد بالرد على اعتداءات إسرائيل. وتداول نشطاء إسرائيليون ووسائل إعلام مقاطع مصوّرة توثق الحادثة يظهر فيها تسجيل بصوت يشبه صوت أبو عبيدة.

وقالت القناة 14 العبرية الخاصة إن شاشة إلكترونية في محطة حافلات بمدينة موديعين بدأت ببث مقاطع صوتية تتضمن تعابير عربية منها "الله أكبر" وآيات قرآنية، من دون أن يكون ذلك جزءاً من المحتوى المعتاد للمحطات. وأشارت القناة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أُبلغت بالحادثة. ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال حدوث اختراق إلكتروني، ووصفت الحادث بأنه قد يكون "هجوماً قومياً"، بحسب تعبيرها.

Last night, hackers took control of the public announcement system at a train station in the occupied Palestine, and broadcasted a speech by Abu Obaida. pic.twitter.com/Ifu2GReumI — Quds News Network (@QudsNen) November 27, 2025

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن قراصنة اخترقوا شاشات المعلومات الرقمية الخاصة بالركاب في محطات الحافلات في مدن إسرائيلية عدة، بينها أسدود ورمات غان، مساء أمس الأربعاء، وبثّوا هتافات بالعربية وأصواتاً شبيهة بصفارات الإنذار ومقاطع صوتية مسجّلة، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

وأضافت الصحيفة الخاصة أن وزارة المواصلات تُجري فحصاً لمصدر الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات المواصلات العامة. وأوضحت أن الهجوم السيبراني استمر بضع دقائق فقط قبل أن تعود الشاشات إلى عرض محتواها المعتاد. يذكر أنه لم تصدر منذ أشهر أيّ تصريحات أو بيانات عن أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، والمعروف بخطاباته القوية، فيما ادّعت إسرائيل اغتياله في أغسطس/ آب الماضي، من دون أن تؤكد الكتائب مزاعم الاحتلال.

(الأناضول، العربي الجديد)