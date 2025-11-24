"صنع في قطر"… ملامح جيل سينمائي جديد في مهرجان الدوحة

- شهدت السينما في قطر تطورًا كبيرًا بفضل جهود مؤسسة الدوحة للأفلام، التي أطلقت مبادرات مثل "صنع في قطر" لدعم صناع الأفلام المحليين، مما عزز المجتمع الإبداعي في البلاد. - تحدث صناع الأفلام في مهرجان الدوحة السينمائي عن دعم المؤسسة لمسيرتهم، حيث أكدت فاطمة الغانم على أهمية الدعم الشامل، وأشار مهدي علي علي إلى تأثير المهرجان الأول للأفلام المستقلة في وضع قطر على خريطة السينما العالمية. - أكد المشاركون على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة، مشيرين إلى التحسن في جودة الأفلام ودور المؤسسة في دعم الشباب والناشئين، مما يعكس التزامها بتطوير المواهب المحلية.

شهدت المنظومة السينمائية في قطر تحولاً كبيراً خلال السنوات الـ15 الماضية، بفضل المبادرات المتواصلة التي تطلقها مؤسسة الدوحة للأفلام، ومنها برنامج "صنع في قطر" الذي يعد منصة انطلاق لصناع الأفلام المحليين.

وعبّر صُنّاع الأفلام المشاركون في مهرجان الدوحة السينمائي لهذا العام عن اعتقادعم بأن هذه المنصة عملت على تدعيم المجتمع الإبداعي في قطر، وذلك خلال مشاركتهم في إيجاز صحافي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الدوحة المستمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت مخرجة فيلم "مسرح الأحلام" الذي يحتفي بفريق كرة القدم النسائية في قطر، فاطمة الغانم، إن أثر منظومة الدعم الشاملة للمؤسسة واضح في مسيرة صنّاع الأفلام الصاعدين، وأضافت: "إنّه وقت مثير لصناعة الأفلام في قطر. لقد أصبح النظام البيئي أقوى مع تطور المهرجان إلى مهرجان الدوحة السينمائي ونمو المنظومة بأكملها بدءاً من برامج التطوير مثل ورشة الأفلام الوثائقية وصولاً إلى الدعم في مرحلة ما بعد الإنتاج"، وفي تأكيد لروح التعاون، تحدّثت الغانم عن كيفية تكامل الجهات المختلفة اليوم: "كان شعار مؤسسة الدوحة للأفلام على فيلمي، وقدم فيلم هاوس دعماً كبيراً، إلى جانب استوديوهات كتارا. مجتمع صناعة الأفلام في قطر اليوم أقوى مما رأيت في أي وقت مضى، وأنا متفائلة بالمستقبل".

أما المخرج القطري مهدي علي علي، فتحدث عن أوّل مهرجان للأفلام المستقلة في قطر عام 2000، وقال: "ذلك الحدث في فندق شيراتون الدوحة أحدث فرقاً، فقد وضع قطر على خريطة السينما العالمية. واليوم لدينا مهرجان جديد هو مهرجان الدوحة السينمائي، وسيحدث تغييراً كبيراً آخر في المنطقة". وتطرّق إلى فيلمه "جريد النخل" بالقول: "تذكرت جدّاتي، وكيف كان معظم الناس هنا يعملون في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وشعرت كيف كنّ يرين البحر"، وتابع: "عندما كنت في فرنسا، التقيت كاتب سيناريو وناقشنا فكرة الفيلم حول المهاجرين من المغرب وأماكن أخرى. حاولت أن أمزج بين ما شاهدته وبين ذاكرتنا الجمعية وما يحدث حول العالم".

بدوره، قال محمد السّويدي، الذي يعمل مع المؤسّسة منذ أكثر من عشر سنوات كفنان تحريك ومحاضر: "شهدت كيف تطوّر هذا المحيط وكيف نضج المجتمع. لدينا أسباب تدعو للتفاؤل". شارك السويدي في إخراج فيلم "العقيق: الزخم الافتراضي" مع كمام المعاضيد التي أوضحت: "كانت هذه أول تجربة لي ككاتبة سيناريو وكجزء من فريق الإخراج"، مضيفةً: "في أوّل عرض، عندما رأيت الطلاب يصفقون وشعرت بأنّ الفيلم لامسهم… كانت تلك التجربة برمتها كل شيء بالنسبة لي". وأشار مخرج فيلم "مشروع عائشة" فهد النهدي إلى أنّه عمل في السينما منذ عشر سنوات عبر المؤسسة، من خلال المهرجانات والفعاليات المجتمعية، لافتاً إلى تطور المشهد السينمائي في قطر: "شهدت الشغف الكبير والدعم المستمر لصنّاع الأفلام. لقد كان النمو مؤثراً بفضل زيادة الموارد والتمويل والتشجيع والفرص".

فيما قال المخرج كريم عمارة، الذي شارك بوصفه عضواً في لجنة تحكيم مهرجان أجيال السينمائي منذ عام 2015، ويعرض فيلمه "أبي يذوب" في مهرجان الدوحة هذا العام: "رؤية هذا التطور بين 2015 و2025 أمر مذهل. شاركت في هذه الفئة ثلاث مرات، ويمكنني رؤية الأفلام تزداد جودة عاماً بعد عام"، ويتناول فيلمه "أبي يذوب" قصة ابن يتصل لمواجهة والده، الذي ينتظره في السيارة للذهاب إلى صلاة الجمعة، حول سرّ يخفيه.

وأكدّت مخرجة الوثائقي "فيلا 187"، إيمان ميرغني على كلام عمارة، مضيفةً: "من الرائع رؤية تطوّر مؤسسة الدوحة للأفلام"، كما أكدت أنّ "النسخة الأولى من مهرجان الدوحة السينمائي أطلقت مزيداً من الحوارات والفعاليات مثل ملتقى صناع الأفلام. لكن صنّاع الأفلام أنفسهم، محليين ومقيمين، تطوروا أيضاً بالتوازي مع المؤسسة. هناك الكثير مما يُقدّم لنا من ورش وبرامج مثل قمرة لدعم مسيرتنا".

من ناحيته شدّد جاستن كريمر، الذي واكب تطور صناعة السينما المحلية منذ تأسيس مؤسسة الدوحة للأفلام، على أهمية النهج الذي شكّل جوهر بناء الصناعة السينمائية في قطر والقائم على الاهتمام بالشباب والناشئين، قال: "كانت مهمة شركتي التركيز على دعم الأفلام التجارية، لكنّني أردت إعادة استثمار ذلك في صُنّاع الأفلام المحليين. أنا مؤمن بهذه الرسالة لأن نمو الصناعة يبدأ من الأجيال الصغيرة"، وأوضح أنّ فيلمه "فهد الغاضب" الذي تدور أحداثه في قطر المعاصرة ويتابع فهد وعائلته المحافظة، يتناول موضوعاً سيجد صداه لدى جميع المشاهدين.

أما ماريا جوزيف، مخرجة فيلم "هل هذه علامة!" الذي يتناول الفوضى المصاحبة للأعراس الحديثة بروح كوميدية، فقالت: "استلهمت الفيلم من صديقتي المقربة التي كانت تستعد للزواج، ومن شقيقتي الكبرى التي كانت تواجه ضغوطاً عائلية. قررت صنع فيلم قصير بطاقم تمثيل من جنوب الهند، وكان العثور على الممثلين تحدياً كبيراً، إذ وجدت بعضهم في ممرات السوبرماركت. كان طاقمي بالكامل من الأصدقاء، وقد كانوا مذهلين".