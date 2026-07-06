صناع المحتوى يكمّلون تغطية الإعلام لكأس العالم 2026

- تطورت تغطية كأس العالم من القنوات التلفزيونية التقليدية إلى الإنترنت، حيث يقدم صناع المحتوى بثًا مباشرًا وتحليلات وقصصًا إنسانية، مما يعزز التفاعل والمشاركة. - يلعب صناع المحتوى مثل جيدي مادواكو وماني براون دورًا مهمًا في تغطية كأس العالم عبر الإنترنت، ويقدمون محتوى يركز على ثقافة كرة القدم، وقد اعترف الفيفا بأهميتهم في تغطية كأس العالم 2026. - رغم النجاح الرقمي في كأس العالم 2022، يواجه صناع المحتوى تحديات في 2026، خاصة في الولايات المتحدة، لكنهم يواصلون تعزيز تجربة المشاهدة.

لعقود طويلة كانت تغطية كأس العالم حكراً على القنوات التلفزيونية التقليدية. كان المشجعون يتجمعون حول شاشات التلفاز لمشاهدة المباريات مباشرة، أو لمتابعة أبرز اللقطات في وقت لاحق، إلى جانب متابعة الاستوديوهات التحليلية. لا يزال كل ذلك قائماً الآن، لكن صناع المحتوى انضموا بقوة إلى تغطيات كأس العالم عبر الإنترنت، ليلعبوا دوراً مكملاً للتغطية التلفزيونية التقليدية.

يسافر صانع المحتوى جيدي مادواكو إلى الدول المشاركة في كأس العالم، وينتج منها محتوى يتمحور حول ثقافة كرة القدم. يقضي أيامه في التصوير والبث المباشر وحضور فعاليات المشاهدة الجماعية المحلية، ويبث معظم محتواه على منصة البث تويتش، فيصبح المشاهدون مشاركين فعلياً في التغطية.

كما ينتج ماني براون المحتوى منذ ما يقارب 15 عاماً، ويقدّم "ذا بيلد أب" على "يوتيوب"، وهو برنامج من إنتاج مجموعة ليغو، يجمع بين النقاش والألعاب وتفاعل الجمهور، ويستضيف شخصيات بارزة. إلى جانب إلياس بوزيدي الذي يعمل على برامج مع مجلة سبورتس إليستريتد وبرنامج من إنتاج "غول" و"أرامكو"، إلى جانب إنتاج محتوى لمنصاته الخاصة.

سوشيال ميديا مونديال 2026 ساحة معركة بين التلفزيون والمنصات

على الإنترنت، يقدّم صنّاع المحتوى نسخاً خاصة بهم من كأس العالم 2026، فيعرضون بثاً مباشراً للمباريات، وينتجون تحليلات يومية على "يوتيوب"، ويُوثّقون الأجواء مع المشجعين، ويعرضون قصصاً إنسانية أو طريفة داخل وخارج الملعب، وكل ذلك بما يتجاوز الأسلوب الصارم للتقديم والتحليل في التلفزيون. وبدلاً من تغطية تلفزيونية تقليدية جاهزة، يتطوّر المحتوى في الوقت الفعلي بتفاعل الجمهور.

وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أدرك أهمية صنّاع المحتوى، ففي كأس العالم 2026، أعلن كل من "تيك توك" و"فيفا" عن قائمة من "المراسلين صنّاع المحتوى لكأس العالم 2026"، وهم مجموعة عالمية تضم 30 من صنّاع المحتوى على "تيك توك"، الذين يغطون البطولة من خلال التقاط ما وراء الكواليس، مثل وصول الحافلات، وحضور المباريات، والتدريبات، والمؤتمرات الصحافية، وغيرها.

ومع الاتفاقيات الجديدة، يتوقع "فيفا" أن يحطم كأس العالم 2026 جميع الأرقام القياسية المتعلقة بالمشاهدة الرقمية. في عام 2022، أفاد "فيفا" بتحقيق خمسة مليارات مشاهدة خلال البطولة التي أقيمت في قطر، منها 2.7 مليار مشاهدة عبر الخدمات الرقمية وخدمات البث، و2.9 مليار مشاهدة عبر التلفزيون التقليدي. وشاهد ما يقرب من 1.5 مليار شخص المباراة النهائية التي فازت بها الأرجنتين، منهم 237 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية فقط.

حول العالم كأس العالم للأزياء... منافسة كبرى في ممرات غرف الملابس

لكن لا تسير جميع الأمور بالسلاسة نفسها بالنسبة إلى صناع المحتوى في كأس العالم 2026، إذ لا يستطيع هؤلاء الذين يغطون فعاليات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة إنشاء محتوى ربحي على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على تأشيرة عمل، وذلك وفقاً لبيان مشترك صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي الأميركيتين. هذا الإجراء قد يؤثّر باستراتيجية البث الخاصة بـ"فيفا" واتفاقياته مع صنّاع المحتوى.

ويبدو أن نجوم الإنترنت يفهمون أن مهمتهم مكمّلة لتغطية الإعلام التقليدي. تنقل صحيفة ذا غارديان عن بوزيدي: "لستُ مغروراً لدرجة أن أعتقد يوماً أنني أستطيع منافسة مؤسسات إعلامية عريقة، مهما بلغ عدد المشاهدين الذين أجذبهم"، وأضاف أنّه يعتبر تلك المؤسسات "المعيار"، لكنها "موجودة في عالمها الخاص، وأنا موجود في عالمي الخاص".

بدوره، يرى براون أن البرامج التي يقدّمها صنّاع المحتوى تُشكّل وسيلة أخرى لتفاعل الجماهير مع البطولة. ويوضح للصحيفة أنها "تسعى إلى غاية مختلفة، وهي إثارة حماس الجمهور وتشويقه للمباريات. ولديها القدرة على أن تكمّل وسائل الإعلام التقليدية".