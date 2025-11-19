صناع الفيلم اللبناني "كلب ساكن": هل يبقى الحب؟

- فيلم "كلب ساكن" يثير إعجاب الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي: تدور أحداث الفيلم في جبال لبنان، حيث تحاول عايدة وزوجها وليد فهم علاقتهما المعقدة بعد عودته من الغربة، مما يخلق دراما نفسية غنية بالمشاعر المتفاوتة. - أداء تمثيلي مميز يعكس تعقيدات العلاقات الزوجية: شيرين كرامة ونداء واكيم يقدمان أداءً يعتمد على التعبير بالمشاعر والملامح، مما يتطلب تحضيرات خاصة ويعكس تحديات التمثيل. - المخرجة سارة فرنسيس تسلط الضوء على أزمة منتصف العمر: الفيلم يعالج مشكلات نفسية بين الأزواج، ويطرح تساؤلات حول إمكانية تجاوز الأزمات للحفاظ على الحب، مما يضيف قيمة لمشواره في المهرجانات.

لاقى الفيلم اللبناني "كلب ساكن" احتفاءً من الجمهور بعد عرضه، السبت الماضي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46.

تدور أحداث الفيلم الذي أخرجته سارة فرنسيس في جبال لبنان الممطرة، حيث تقود عايدة (شيرين كرامة) سيارتها باتجاه منزل عائلي شبه مهجور، لتجد زوجها وليد (نداء واكيم) العائد من اغترابه الطويل. وخلال أربعة أيام يحاول الزوجان فهم واحدهما الآحر وسط علاقة صعبة ومعقّدة.

وقالت بطلة الفيلم شيرين كرامة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الفيلم مليء بـ"الأكشن في المشاعر"، لأن أحداثه تعتمد على انفعالات متفاوتة بين غضب وحزن وفرح وألم، مضيفةً أن الفيلم قائم على تقديم الحقائق من خلال نظرة المخرجة. كما لفتت كرامة إلى أن شخصية عايدة دفعتها للعودة إلى التمثيل، لأنها تحمل الكثير من المشاعر وتتطلب قدرات تمثيلية وتحديات تحبها، حسب قولها.

كذلك، عبّرت الممثلة عن فرحتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي لأوّل مرة، خاصةً أن والدتها مصرية من مدينة طنطا، مضيفةً: "شعرت بأنني فعلاً في بلدي".

فيما قال الممثل نداء واكيم لـ"العربي الجديد" إن العمل يعتمد على الدراما النفسية بشكل واضح، إذ يستند دوره إلى التعبير بالصمت والملامح أكثر من اللغة الحوارية، وهو ما تطلّب تحضيرات خاصة رغم اعتياده على هذا النمط من الشخصيات خلال عمله خارج العالم العربي، مؤكداً أن الدور احتاج إلى دراسة عميقة.

ورأت مخرجة الفيلم سارة فرنسيس أن العرض العربي الأول للفيلم في مهرجان القاهرة إضافةٌ كبيرة لمشواره في المهرجانات السينمائية، معربةً عن سعادتها بردود فعل المشاهدين والصحافيين بعد العرض، مشيرةً إلى أنها فخورة بالممثلين لنجاحهم بإيصال مشاعرهم إلى المتلقي.

وعن سبب اختيار اسم "كلب ساكن"، أوضحت فرنسيس أنه يعكس حالة العلاقة الصامتة بين الزوجين، وكيف يبحثان خلال الأحداث عمّا تبقّى من العلاقة. وأضافت أن كثيراً من الأزواج سيتأثرون بالعمل لأنه يتناول أزمة منتصف العمر بشكل درامي، متسائلةً: "هل يمكن تخطيها؟ وهل يمكن أن يحدث التغيير ليبقى الحب؟".

أما منتجة الفيلم لارا أبي سعفان، فأوضحت لـ"العربي الجديد" أن الفيلم يرصد المشكلات النفسية بين الأزواج، وكيف يشعر كل منهما بالوحدة حتى أثناء وجودهما معاً، مؤكدةً أن التجربة كانت مهمة في مشوارها. كما لفتت إلى أنها شعرت بعد قراءة النص بأنّه يتناول موضوعاً لم تعالجه السينما اللبنانية من قبل، وهو ما حمّسها للمشاركة فيه.